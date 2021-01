La Commission européenne met en garde AstraZeneca sur le retard du vaccin Covid-19

La Commission européenne a averti AstraZeneca qu’elle s’attend à ce que toutes les livraisons de vaccins se poursuivent selon un calendrier de livraison convenu, après que la société pharmaceutique a annoncé des retards.

L’organe exécutif de l’UE a écrit une lettre à la société et la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, s’est entretenue par téléphone avec son directeur général Pascal Soriot et «a clairement expliqué ce que nous attendons de l’entreprise, sur la base de l’accord d’achat anticipé», a déclaré un porte-parole.

Dans le cadre du programme d’approvisionnement conjoint de l’UE, AstraZeneca a reçu une somme à trois chiffres de millions d’euros pour pré-réserver la capacité de production et la fabrication anticipée des doses du vaccin, qui sera distribuée dès l’approbation.

AstraZeneca a demandé l’approbation de son vaccin auprès de l’Agence européenne des médicaments au début du mois et devrait le recevoir ce mois-ci.

Au milieu de la pression exercée sur les États membres et d’une menace du gouvernement italien de poursuivre les sociétés pharmaceutiques qui ne livrent pas les doses promises, les représentants des États membres de l’UE et la commission discuteront de la question et essaieront d’identifier comment résoudre le retard.

«Notre objectif à ce stade-ci … est de nous assurer que l’entreprise délivre les doses le plus rapidement possible, car nous devons faire face à une urgence sanitaire et c’est ce sur quoi nous nous concentrons pour le moment», a-t-il ajouté. a déclaré le porte-parole.

S’adressant à un événement en ligne du Forum économique mondial, le directeur général d’AstraZeneca, Pascal Soriot, a déclaré que la réponse mondiale à Covid-19 avait été entachée par un comportement «moi d’abord».

«La première phase de Covid est pleine de bons exemples, mais elle regorge également d’endroits où nous voyons que la collaboration internationale n’a pas été la meilleure. Cela aurait pu être le 4 juillet, jour de l’indépendance, mais ce n’était malheureusement pas parce qu’il y avait un peu de comportement «moi d’abord» », a déclaré M. Soriot.

«Nous devons nous rappeler que ce que nous essayons de faire collectivement ici n’a jamais été fait dans l’histoire du monde. Développez un vaccin, ou plusieurs vaccins, en un an, puis passez à des milliards de doses alors que nous savons aujourd’hui que le plus grand fabricant n’a qu’une capacité d’un milliard de doses par an pour tous ses vaccins », a-t-il déclaré. «C’est une énorme entreprise.»

Pendant ce temps, le fabricant de vaccins Moderna a déclaré lundi qu’il prévoyait de commencer les essais cliniques d’une version de rappel modifiée de son vaccin Covid-19 visant la variante sud-africaine de la maladie après que des tests ont montré que son vaccin autorisé pouvait produire une réponse anticorps diminuée à la variante. Il testera également une injection de rappel supplémentaire de son vaccin autorisé dans des essais pour voir si elle stimule la réaction des anticorps contre la variante sud-africaine.

Le schéma actuel de vaccination Moderna est pour deux injections à quatre semaines d’intervalle. La société a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle faisait preuve de prudence et que le schéma à deux doses du vaccin devait toujours être protecteur contre les variantes sud-africaines et autres détectées à ce jour.

La société a déclaré que le vaccin n’avait pas vu d’impact de la variante britannique – qui s’est avérée plus transmissible – dans les tests.

Livraison

Le groupe de travail de haut niveau irlandais sur la vaccination contre le Covid-19 devait se réunir lundi pour discuter du retard dans la livraison du vaccin AstraZeneca aux pays de l’UE.

L’Irlande s’attendait à recevoir 600 000 doses du vaccin AstraZeneca au cours du premier trimestre de l’année.

Le directeur général du Health Service Executive (HSE), Reid, a déclaré que les engagements antérieurs pris par AstraZeneca pour les livraisons de février étaient toujours valables et que le HSE entamerait le processus de vaccination des personnes de plus de 70 ans par l’intermédiaire des médecins généralistes et des pharmacies.

Cependant, on ne sait pas combien de la cohorte des plus de 70 ans seront vaccinés avec l’approvisionnement.

Alors que des discussions sur les futures livraisons de vaccins doivent commencer en Irlande, des appels ont été lancés pour une plus grande transparence sur qui a reçu le vaccin Covid-19 et combien de travailleurs de première ligne n’ont pas encore été vaccinés.

Rapports supplémentaires: Reuters