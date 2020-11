L’UE cherche une alliance anti-chinoise sur la technologie avec Biden

L’Europe a proposé lundi de faire équipe avec le nouveau président américain Joe Biden pour faire sortir la Chine du commerce mondial des technologies.

Épuisée par quatre ans de tensions commerciales sur deux fronts, luttant à la fois contre le président américain Donald Trump d’un côté et contre Pékin de l’autre, l’Europe tente de saisir une initiative précoce avant l’inauguration de Biden le 20 janvier en déployant des plans géostratégiques pour un rapprochement transatlantique. la coopération.

Lors d’une réunion à huis clos pour discuter de la stratégie européenne, Sabine Weyand, la plus haute bureaucrate commerciale de Bruxelles, a déclaré aux législateurs du Parlement européen que la Commission européenne proposerait un « Conseil transatlantique du commerce et de la technologie » pour fixer des normes communes sur les nouvelles technologies, selon deux personnes dans la salle.

Cela viserait l’un des grands objectifs des Européens et des Américains: empêcher la Chine d’établir une domination économique dans un certain nombre de secteurs de grande valeur en développant ses propres normes technologiques et industrielles largement utilisées.

Un document de la Commission adressé aux pays de l’UE élaborant une stratégie pour une alliance transatlantique contre Pékin mentionnait également cette proposition.

« L’UE propose d’établir un nouveau Conseil du commerce et de la technologie UE-États-Unis (TTC) », lit-on dans le journal.

L’objectif sera de … renforcer notre leadership technologique et industriel et d’étendre le commerce et les investissements bilatéraux. Il se concentrera sur la réduction des barrières commerciales, l’élaboration de normes compatibles et d’approches réglementaires pour les nouvelles technologies … Dans ce cadre, il devrait y avoir … une coopération plus étroite sur … le filtrage des investissements, les droits de propriété intellectuelle, les transferts forcés de technologie et le contrôle des exportations. «

Valdis Dombrovskis, le super-commissaire européen chargé de l’économie et du commerce, a d’abord présenté le plan lors d’une réunion avec les ministres du commerce de l’UE ce mois-ci, au cours de laquelle il a déclaré que l’UE et les États-Unis devraient « coopérer sur les nouvelles technologies et les services numériques et s’aligner sur la réglementation et les normes . «

Les responsables de l’UE ont déclaré que le plan était de ressusciter ces parties des négociations ratées du Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) qui se concentraient sur la coopération réglementaire sur les technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle et les voitures autonomes, où Washington et Bruxelles craignent que la Chine devenir le normalisateur mondial.

Un haut fonctionnaire de la Commission a décrit l’alliance technologique comme un « fruit à portée de main », puisque l’UE et les États-Unis avaient déjà prévu de créer un comité mixte qui coordonnerait les réglementations sur les technologies futures dans le cadre de leurs négociations gelées sur leur méga accord TTIP antérieur. « Il est très difficile d’aligner les règles sur les produits qui existent déjà, mais il est assez facile de le faire sur les technologies émergentes », a déclaré le responsable.

Weyand et l’autre haut fonctionnaire ont fait valoir qu’une reprise des négociations sur le TTIP n’était pas de retour sur les cartes, à la fois en raison de l’opposition féroce du public à l’accord et parce que les négociations étaient bloquées sur des choses comme les protections de l’UE pour l’agriculture et la discrimination américaine dans les marchés publics avec le Buy America Act, que Biden a déclaré vouloir accélérer plutôt que démanteler.

Mais la pensée à Bruxelles est maintenant que les désaccords sur les rinçages chimiques pour le poulet et les contrats d’infrastructure publique ne devraient pas empêcher l’UE et les États-Unis de travailler sur des règles communes pour des technologies telles que les réseaux sans fil de nouvelle génération.

Dans le cadre de ce nouveau « programme positif », Bruxelles chercherait également à établir des règles communes sur les subventions industrielles et le filtrage des investissements, tout en travaillant avec Washington pour réformer l’Organisation mondiale du commerce, a déclaré le haut fonctionnaire de la Commission.

Cependant, beaucoup dépendra de l’atmosphère politique générale entre Bruxelles et Washington, qui pourrait bien se dégrader en raison de ce que les États-Unis considèrent comme une action réglementaire injuste contre leurs plus grands champions du numérique, à la fois en termes d’affaires de concurrence et de fiscalité.

Les diplomates des pays de l’UE discuteront mardi du plan de la Commission ainsi que des propositions visant à travailler plus étroitement sur la distribution de vaccins contre les coronavirus, le changement climatique et la politique étrangère, y compris une proposition de « sommet des démocraties » que l’UE veut organiser avec les États-Unis l’année prochaine, selon l’un des diplomates.

Jacopo Barigazzi et Barbara Moens ont contribué au reportage.