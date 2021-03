Covid-19: l’approvisionnement en vaccins «  s’améliorera  », selon HSE alors que les cas hospitaliers diminuent

Le nombre de personnes hospitalisées atteintes de Covid-19 a continué de baisser à 331, selon les derniers chiffres du HSE.

Il y avait 86 patients porteurs du virus en soins intensifs (USI) vendredi soir.

Paul Reid, directeur général du HSE, a déclaré samedi que l’approvisionnement en vaccins «s’améliorera» et que 600 000 des «plus vulnérables ont été protégés et classés par ordre de priorité.

«Le plus ancien, dans les maisons de retraite et la communauté, est maintenant moins à risque. Nos travailleurs de la santé peuvent s’occuper de nos plus malades et se sentir plus en sécurité. La bonne approche pour le moment », a déclaré M. Reid sur Twitter.

L’hôpital Connolly Blanchardstown à Dublin compte 40 cas de Covid-19, le nombre le plus élevé du pays, suivi de l’hôpital Mater (31) et de l’hôpital St James (31).

Les chiffres des opérations quotidiennes du HSE montrent qu’il y a 37 lits de soins intensifs disponibles pour les adultes et 6 pour les enfants.

Vendredi, 10 autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) et 646 cas confirmés de la maladie.

L’inquiétude s’est accrue ces derniers jours quant au fait que le nombre de nouveaux cas est resté bloqué à environ 500 à 600 cas par jour, des mois après le troisième verrouillage et malgré le début du déploiement du vaccin.

Une augmentation soutenue du nombre de cas de Covid mettrait en danger les projets de réouverture de la construction et d’autres parties de la société le 5 avril, ont déclaré des responsables politiques et de la santé publique.

Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré que l’espoir était toujours que les règles limitant la construction, les activités de plein air et les restrictions de voyage puissent être assouplies le mois prochain. Cependant, il a déclaré à Virgin Media que «la réouverture de quelque sorte que ce soit le 5 avril ne sera pas possible si nous allons dans la mauvaise direction en termes de nombre de cas».

Le Taoiseach a déclaré à RTÉ qu ‘«il ne sert à rien d’ouvrir et de refermer.

«Nous avons rouvert partiellement les écoles avec succès, mais nous garderons un œil sur ces chiffres et c’est le voyage entre maintenant et plus près du 5 avril qui déterminera l’annonce le 5 en termes de ce que nous pouvons faire pour avril.»

Le professeur Philip Nolan, membre éminent du Nphet, a déclaré à l’europe-infos.fr qu’une augmentation du nombre de cas pourrait entraîner des changements fondamentaux dans le plan.

«Nous sommes à un moment particulier, la maladie pourrait aller dans les deux sens. Je reste optimiste, nous pouvons le ramener sous contrôle, mais si nous ne pouvons pas, et si le nombre de cas recommence à augmenter, nous devrons réévaluer entièrement la position », a-t-il déclaré.