Le géant des paiements en ligne Stripe va créer plus de 1000 emplois en République

La société de paiement en ligne Stripe, fondée par les frères irlandais Patrick et John Collison, est désormais évaluée à 95 milliards de dollars après avoir obtenu un investissement supplémentaire de 600 millions de dollars (502 millions d’euros) auprès du fonds souverain de l’État parmi les investisseurs.

L’entreprise a également annoncé son intention de créer plus de 1 000 emplois dans la République au cours des cinq prochaines années.

Stripe fait désormais partie des entreprises technologiques privées les plus précieuses au monde, sa valorisation ayant presque triplé au cours de l’année dernière. La technologie de l’entreprise gère des centaines de milliards de dollars de transactions chaque année pour ses clients, ce qui comprend de nombreuses marques bien connues.

Financement

L’Irlande Strategic Investment Fund (Isif) a été l’un des principaux investisseurs, investissant 50 millions de dollars dans l’entreprise. Allianz, Fidelity, Baillie Gifford, Axa et Sequia Capital ont également participé au cycle de financement.

«Nous investissons beaucoup plus en Europe cette année, en particulier en Irlande», a déclaré John Collison, président de Stripe. «L’Irlande est maintenant une capitale technologique de premier plan en Europe, avec de grands talents et des entreprises qui émergent constamment, nous souhaitons contribuer à consolider cette position.»

Le magazine Forbes estime que les frères Collison valent 3,2 milliards de dollars chacun, ce qui les place au 616e rang sur sa riche liste, qui compte près de 2100.

Stripe évoluait déjà à un rythme significatif avant la crise de Covid. Depuis lors, il a connu une augmentation massive des affaires alors que de plus en plus d’entreprises se précipitent pour renforcer leur présence en ligne. Plus de 300 000 nouvelles entreprises ont démarré sur la plate-forme Stripe au cours de l’année écoulée.

La société a connu un succès précoce en proposant un moyen simple pour les start-ups d’accepter les paiements en ligne avec seulement quelques lignes de code. Depuis, elle a développé une gamme de produits qui facilitent la tâche des entreprises qui font des affaires en ligne.

Parallèlement à cela, la société est passée du statut d’entreprise dont les solutions étaient principalement utilisées par les start-ups à celles de nombreuses grandes marques mondiales, notamment Amazon, Uber, booking.com, Deliveroo, NBC, Just Eat et Google.

L’entreprise emploie plus d’environ 2 500 personnes dans le monde, dont 300 à Dublin. Elle a mis en place un centre international d’ingénierie – son premier en dehors des États-Unis – à Dublin au début de 2018.

Stripe a été déclarée pour la première fois une «licorne», c’est-à-dire une entreprise privée évaluée à plus d’un milliard de dollars, en 2016.

Entreprise précieuse

La société était évaluée à près de 36 milliards de dollars au début de l’année dernière après avoir levé 600 millions de dollars supplémentaires auprès d’investisseurs.

Au début du mois, Stripe était classée cinquième société de licornes la plus précieuse au monde selon CBInsights, venant derrière Bytedance, le parent de TikTok, SpaceX d’Elon Musk, la société chinoise de course à pied Didi Chuxing et Instacart.

Comme s’il fallait des preuves supplémentaires de la montée en puissance de la société en tant que grand acteur, l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, est récemment devenu membre du conseil d’administration de Stripe.