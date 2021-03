Taoiseach et Biden organiseront une réunion virtuelle le jour de la Saint-Patrick

Des réunions virtuelles avec le président américain Joe Biden, le vice-président Kamala Harris et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi seront les têtes d’affiche du programme de Taoiseach Micheál Martin pour la Saint-Patrick de cette année.

Un an après, Leo Varadkar a annoncé le premier verrouillage depuis Washington où il rendait visite à l’ancien président Donald Trump, les restrictions en cas de pandémie signifient que toutes les réunions et tous les événements de la Saint-Patrick se déroulent virtuellement, sans visites ministérielles ni célébrations à la Maison Blanche.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu’une série de 78 «réceptions virtuelles» spécifiques à chaque pays seraient organisées par les ambassades et les consulats et diffusées dans le monde entier. Intégrant une gamme de performances artistiques, ils comprendront des messages du Taoiseach et du chef de mission. Les ambassades organisent également des événements supplémentaires, notamment une série de «causeries au coin du feu» entre les ministres et les chefs d’entreprise, politiques et communautaires locaux.

La réunion virtuelle avec M. Biden aura lieu le jour de la Saint-Patrick (mercredi), et les responsables ont déclaré que les deux hommes discuteraient de divers sujets.

Dans une interview accordée dimanche à Face the Nation de CBS News, M. Martin a déclaré que la question de l’Irlande du Nord serait discutée lors de la réunion.

Bons résultats

« Nous voulons voir une continuation de l’intérêt du président pour l’Irlande, le soutien à l’accord du Vendredi saint et également le respect de l’accord sur le Brexit lui-même », a-t-il déclaré. «Je ne doute pas que le président maintiendra cet intérêt et utilisera ses bons offices et les bons offices de l’administration pour apporter les bons résultats ici. Je ne me fais aucune illusion sur l’importance de l’implication et de l’engagement américains avec toutes les parties et toutes les traditions et perspectives. »

M. Martin rencontrera également Mme Harris mercredi, après quoi il y aura un engagement avec la classe inaugurale de Frederick Douglass Global Fellows, du nom du militant anti-esclavagiste et ami de Daniel O’Connell qui s’est rendu en Irlande il y a 175 ans. Le programme verra 20 étudiants américains issus de minorités visiter l’Irlande plus tard cette année.

Plus tard dans la journée, M. Martin rencontrera la Présidente Nancy Pelosi et des membres du caucus des Amis de l’Irlande du Congrès américain, qui célèbrent leur 40e anniversaire le jour de la Saint-Patrick.

Le programme des événements du Taoiseach à Washington commence lundi par une allocution au principal groupe de réflexion, la Brookings Institution.

Plus tard, il assistera au lancement américain d’un livre sur les Kennedy et participera à une discussion avec Samantha Power, ancienne ambassadrice américaine auprès de l’ONU et candidate de l’administration Biden pour diriger l’USAID; le membre du Congrès Richie Neal, coprésident du caucus des Amis de l’Irlande; et l’ancien membre du Congrès du Massachusetts et membre de la famille Kennedy Joe Kennedy III. Dans la soirée, il s’adressera à la célébration de la Saint-Patrick du Boston Irish American Partnership.

Relation économique

Mardi, M. Martin se concentrera sur les relations économiques entre les États-Unis et l’Irlande avec une série de réunions organisées par la chambre de commerce américaine, Enterprise Ireland et l’IDA, ainsi que des hauts dirigeants américains et irlandais.

Plus tard dans la soirée, le Taoiseach prendra la parole lors d’un événement public organisé par le caucus du Congrès des Amis de l’Irlande commémorant John Hume et le rôle central qu’il a joué dans l’obtention du soutien des États-Unis pour le processus de paix.

Le tánaiste Leo Varadkar a une série d’engagements destinés à favoriser les liens commerciaux avec l’Irlande avec des publics en Inde, en Chine, en Australie et dans l’Union européenne lundi et mardi. Mardi, il aura également des réunions en ligne avec le gouverneur Gavin Newsom de Californie et un certain nombre d’entreprises basées dans la région de la baie de San Francisco, tandis que le jour de la Saint Patrick, il se joindra au lieutenant-gouverneur de l’État de Washington, Denny Heck, pour une discussion avec des entreprises basées dans la région de San Francisco. Région de Seattle.

Il y a un fort élément culturel dans de nombreux événements virtuels. A Londres, le violoniste Aoife Ní Bhriain dirigerait un «supergroupe» de musiciens irlandais et britanniques dans une sélection de mélodies irlandaises traditionnelles, enregistrées en direct à l’ambassade, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. Mercredi à Washington, l’ambassade accueillera un rassemblement intitulé Shades of Green, qui comprendra «un hommage poétique au président Joe Biden».