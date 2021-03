Cinq experts, cinq conseils: comment maintenir une bonne santé digestive

Dr Kirsten Berding Harold

Diététicienne et chercheuse à APC Microbiome Ireland SFI Research Center at University College Cork

«Un microbiote sain est un aspect clé d’une bonne santé digestive, comme nous parlons des billions de bactéries vivant dans notre intestin. Pour soutenir la croissance de microbes bénéfiques, nous devons consommer une gamme variée d’aliments de haute qualité contenant des quantités suffisantes de fibres. La fibre est la principale source de nutriments pour nos bactéries intestinales. Non seulement les fibres soutiennent la survie de ces microbes bénéfiques, mais elles maintiennent également les selles douces et régulières.

«Les meilleures sources de fibres dans notre alimentation sont les fruits et légumes, les céréales complètes, les légumineuses et l’avoine. Nous devrions donc manger une grande variété de fruits ou de légumes à chaque repas, choisir du riz et des pâtes à grains entiers et inclure également des lentilles et des graines.