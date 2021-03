Una Mullally: De nombreux pubs sont à genoux. Laissez les communautés les acheter

Une horloge cassée a raison deux fois par jour, et dans cet esprit, les conservateurs méritent un certain crédit pour l’avancement du Fonds pour l’appropriation communautaire dans leur déclaration budgétaire au début du mois. Le fonds totalise 150 millions de livres sterling, qui seront alloués pour aider les communautés à prendre en charge les pubs, les théâtres, les salles de concert, les clubs sportifs et les bureaux de poste locaux. Ce que cela signifie en termes pratiques, c’est que les groupes pourront demander jusqu’à 250 000 £ en cofinancement, et dans certains cas jusqu’à 1 million £, pour sauver des espaces communautaires tels que des terrains de sport.

La Grande-Bretagne a une culture coopérative très différente de celle de l’Irlande, et nous pouvons apprendre du mouvement coopératif. Alors que beaucoup de gens peuvent rechigner à l’idée de faire partie du conseil d’administration d’un pub local avec des processus de prise de décision alambiqués, cela n’a pas besoin d’être comme ça. Il existe de nombreux exemples dont nous pouvons tirer des leçons – des jardins communautaires aux clubs de football – où il y a un investissement communautaire, une propriété globale et une structure de gestion plus directe.