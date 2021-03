Kurz autrichien: les vaccins contre le coronavirus ne sont pas partagés équitablement dans l’UE

Les vaccins contre le coronavirus n’ont pas été distribués dans l’UE en fonction de la taille de la population de chaque pays, malgré un accord pour suivre cette formule, a déclaré vendredi le chancelier autrichien Sebastian Kurz.

Selon Kurz, il y avait des signes que certains pays membres se sont engagés dans un «bazar» pour conclure des accords parallèles secrets avec des sociétés pharmaceutiques, même si ceux-ci allaient à l’encontre des engagements de maintenir la solidarité de l’UE.

En réponse, la Commission européenne a déclaré que chaque pays membre avait le droit d’acheter une part des vaccins achetés par l’UE en fonction de la taille de la population – mais que certains gouvernements peuvent choisir de ne pas prendre l’intégralité de leur allocation.

Lors d’une conférence de presse à Vienne, Kurz a déclaré que son gouvernement avait comparé les données de livraison de vaccins pour chaque pays membre.

« Lorsque vous faites cela, vous réalisez que les livraisons ne sont pas effectuées par clé de population », a déclaré Kurz. « Il semble également y avoir des plans pour que cela s’aggrave dans les prochains mois et pour que les différences entre les États membres deviennent de plus en plus grandes. »

Alors que Kurz a déclaré être choqué, on sait depuis des mois qu’au moins un membre de l’UE – l’Allemagne – a acheté des doses non réclamées par d’autres et a conclu ses propres accords bilatéraux avec des fabricants de vaccins.

Kurz a déclaré qu’il avait déjà été surpris depuis un certain temps par les différences entre les pays vaccinant rapidement, comme Malte et le Danemark, et les membres plus lents de l’UE tels que la Lettonie et la Bulgarie.

« Si vous mettez tout cela ensemble et que vous le regardez, vous obtenez l’image que Malte, par exemple, recevrait presque trois fois plus de doses de vaccin par habitant que la Bulgarie jusqu’à la fin juin », a déclaré Kurz. Lorsqu’il a partagé sa découverte avec certains dirigeants de l’UE, a-t-il ajouté, beaucoup d’entre eux « n’en croyaient pas leurs yeux et leurs oreilles ».

Parmi les dirigeants avec lesquels il s’est entretenu figuraient ceux de la Belgique, de la Grèce et de la Pologne, a-t-il déclaré, arguant qu’une telle pratique représentait une violation claire d’un accord entre les dirigeants de l’UE conclu en janvier.

Il est ensuite passé à l’anglais pour citer les conclusions du président du Conseil européen Charles Michel à l’issue d’une visioconférence des dirigeants au cours de laquelle ils « ont réaffirmé que les vaccins devaient être distribués en même temps et au prorata de la population ».

« Il y a des indications qu’il y avait aussi un soi-disant bazar, où des accords supplémentaires ont été conclus entre les États membres et les sociétés pharmaceutiques », a déclaré Kurz.

Invité à commenter les accusations de Kurz, le porte-parole de la Commission européenne, Eric Mamer, a déclaré vendredi que la distribution « se fait sur la base d’accords entre les États membres selon lesquels il peut y avoir une divergence par rapport au principe de base sous-jacent, qui est la distribution au prorata.

« Ce n’est pas à nous de dire si c’est juste ou non », a déclaré Mamer. « C’est aux États membres ».

«C’est leur prérogative … de convenir entre eux que concernant le contrat X avec une entreprise Y, si un pays particulier décide qu’il ne veut pas acheter la totalité des doses qui lui sont prévues en fonction de sa population, puis les doses deviennent disponibles pour une discussion entre les États membres restants », a-t-il expliqué.

Kurz a déclaré que ses commentaires ne constituaient pas « un reproche à l’Union européenne ». Mais il a exigé de savoir qui a signé quels contrats et a insisté sur le fait que la pratique devait cesser.

« Ce n’est pas dans l’esprit de l’Union européenne », a-t-il déclaré.

Hans von der Burchard a contribué au reportage.