Oui, c’était un coup d’État. Voici pourquoi.

Techniquement, ce que Trump a tenté est ce qu’on appelle un «coup d’État» et Trump n’est pas le premier dirigeant à l’essayer. Charles Louis Napoléon Bonaparte (neveu du premier Napoléon) en fit un en France en décembre 1851 pour rester au pouvoir au-delà de son mandat. Puis il se déclara empereur, Napoléon III. Plus récemment, Nicolas Maduro a perpétré un coup d’État au Venezuela après avoir perdu les élections de 2017.

La prise d’assaut du bâtiment du Capitole le 6 janvier était le point culminant d’une série d’actions et d’événements entrepris ou incités par Trump afin qu’il puisse conserver la présidence qui, ensemble, équivalaient à une tentative d’auto-coup d’État. Ce n’était pas un épisode ponctuel ou bref. Trump a déclaré «fraude électorale» immédiatement le 4 novembre, alors même que les votes étaient toujours en cours de décompte. Il a cherché à recomptage et à relancer l’élection afin que lui, et non Joe Biden, soit le gagnant. En Turquie, en 2015, le président Recep Tayyip Erdogan a réussi à faire la même chose; il avait convoqué des élections pour renforcer sa présidence, mais son parti a perdu sa majorité au Parlement. Il a contesté les résultats devant les tribunaux, marginalisé l’opposition et forcé ce qu’il a appelé de manière flagrante une «nouvelle élection». Il a tenté à nouveau lors de l’élection du maire d’Istanbul en 2019 mais a été contrecarré.

Il existe une «liste de contrôle» standard que les analystes utilisent pour évaluer les coups d’État. Nous pouvons évaluer les mesures de Trump pour empêcher le transfert pacifique du pouvoir exécutif contre lui. Pour réussir à usurper ou à détenir le pouvoir, vous devez contrôler les unités militaires et paramilitaires, les communications, le pouvoir judiciaire, les institutions gouvernementales et la législature; et mobiliser le soutien populaire.

Voyons à quel point cela s’applique à ce que Trump a fait.

Les militaires: Au cours des manifestations de 2020 Black Lives Matter, Trump a sorti le président des Joint Chiefs, le général Mark Milley, et le secrétaire à la Défense Mark Esper, d’une réunion de la Maison Blanche pour le suivre pour une séance photo provocante devant une église historique. Les forces paramilitaires sous le commandement du président ont dégagé un passage pour son groupe à travers Lafayette Square. Trump testait l’armée et le Pentagone pour voir s’il pouvait transformer les forces armées américaines en sa propre «garde prétorienne». Le retour de flamme de cet épisode a souligné la position non politique de l’armée américaine, mais il y avait une préoccupation persistante suffisante pour que, quelques jours seulement avant le 6 janvier, 10 anciens secrétaires de la Défense – dont Esper, qui avait été contraint de quitter son bureau pour manque de loyauté – se sentaient obligés de publier une lettre publique sans précédent rappelant aux fonctionnaires du ministère de la Défense leur serment de faire respecter la Constitution.

Communications: Autrefois, les putschistes s’emparaient du Central Telegraph ou Post Office, et plus tard, des tours de radio et de télévision. Trump a chargé un loyaliste de la poste. Il n’a pas pris d’assaut la télévision et la radio, mais il a discrédité les «médias grand public» qui critiquaient ses actions comme «l’ennemi du peuple» et a recruté ou fait pression sur Fox News, Newsmax, OAN et des plateformes de médias sociaux comme Twitter et Facebook. en participant à ses efforts pour influencer l’opinion publique en sa faveur. Twitter, en substance, était l’équivalent de Trump de la tour de télévision et de radio. Il a directement envoyé un message aux 88 millions de personnes qui ont «suivi» son compte. Il a utilisé les médias sociaux et les nouvelles du câble pour propager de faux récits intéressés, renforcer les messages pour justifier ses actions et mobiliser ses partisans.

Le pouvoir judiciaire: Avec l’aide des législateurs républicains, Trump a empilé les tribunaux fédéraux avec ce qu’il appelait sans cesse «ses juges». Il a réussi à faire avancer la nomination de trois nouveaux juges de la Cour suprême avant l’élection présidentielle. Il a clairement indiqué que si la Cour suprême devait régler un différend électoral, alors «ses juges» feraient pencher le verdict en sa faveur. Erdogan a fait de même en Turquie, purgeant le pouvoir judiciaire et installant des loyalistes qui ont facilité sa reprise des élections de 2015 et condamné les opposants politiques à de longues peines de prison. Trump a fréquemment appelé à des enquêtes sur ses opposants et aux tribunaux et aux forces de l’ordre de les «enfermer tous!»

Institutions gouvernementales: Comme en Turquie, Trump a purgé les membres du Cabinet et les responsables de carrière qui lui résistaient. Il a contourné le Congrès et installé des fonctionnaires par intérim à des postes cruciaux de la sécurité nationale comme les secrétaires de la Défense et de la Sécurité intérieure et, brièvement, le directeur du renseignement national. Il a clairement indiqué que la loyauté personnelle était le principal facteur de sélection des candidats. Il a enlevé Esper après il a perdu l’élection. Le procureur général William Barr a démissionné à la même période au milieu des rumeurs selon lesquelles il serait limogé pour avoir omis de déclarer une fraude électorale massive. Trump voulait des responsables en place en janvier 2021 qui lui étaient entièrement redevables et susceptibles de soutenir ses efforts pour rester au pouvoir.

La législature: Enfin, Trump a usurpé le Parti républicain. Il a revendiqué les plus de 74 millions de personnes qui ont voté pour lui en novembre dernier comme sa base personnelle – sa soutien populaire. Il a menacé de détruire les carrières des membres républicains du Congrès qui n’étaient pas favorables à l’annulation du résultat des élections. Lors du rassemblement du 6 janvier précédant la prise du Capitole, Donald Trump Jr. a même qualifié le GOP de «Parti républicain Trump». En fin de compte, même après que le Capitole a été saisi par la foule violente de Trump, 147 membres républicains du Congrès, dirigés par le chef de la minorité Kevin McCarthy, fait approuver certains des efforts de Trump pour contester les résultats des élections et renverser l’ordre constitutionnel. Tout comme les sénateurs Josh Hawley, Ted Cruz et six autres sénateurs politiquement ambitieux qui voulaient puiser dans le soutien populaire de Trump. De cette manière, le contrôle de Trump sur la législature et un mandat populaire important étaient presque à sa portée.

La vérité est que depuis quatre ans, Trump a mis à l’épreuve le système démocratique américain pour voir si quelqu’un le retiendrait. Considérez combien de fois il a déclaré qu’il «méritait» deux ou même trois mandats parce qu’il avait été traité. «Injustement» ou «triché» pendant les deux premières années de sa présidence par le «canular de la Russie», l’enquête Mueller et le procès de mise en accusation de l’année dernière. Tout au long de 2020, lorsque ses sondages ont faibli, le président a jeté les bases de ce qui allait devenir le grand mensonge qu’il a remporté l’élection. Il a déclaré à l’avance que le bulletin de vote était «truqué» qu’il ne pouvait perdre que si «ils» volaient l’élection. «Ils» étaient un ennemi domestique qu’il fabriquait à grands pas pour que sa base populaire se soulève contre: démocrates, libéraux, mondialistes, socialistes radicaux, communistes, anti-gauchistes, le mouvement Black Lives Matter, les médias grand public, George Soros, divers d’autres hommes et femmes «fantômes», des bureaucrates de l’État profond et même des républicains du Congrès, qu’il a qualifiés de «RINO» («républicains de nom seulement») et de «jamais trompeurs».

Après que l’élection ait été déclarée en faveur de Biden, Trump a refusé de concéder. Il n’a jamais cessé de mentir sur le résultat à sa base et au reste de l’Amérique. Il a déployé Rudy Giuliani et son équipe juridique pour contester chaque étape post-électorale. Il a harangué les responsables électoraux de l’État lors d’appels téléphoniques et en personne pour les intimider afin qu’ils répudient ou même modifient le décompte des voix. Il a dit au vice-président Mike Pence de bloquer le processus officiel de certification des élections au Congrès, ce qui dépassait son autorité constitutionnelle. Lorsque Pence a refusé, Trump a rallié des milliers de ses partisans pour «arrêter le vol» à Capitol Hill.

Alors, qu’est-ce qui a contrarié la tentative au ralenti de Trump d’auto-coup d’État? Heureusement, toutes les institutions clés dont vous avez besoin pour un coup d’État ont été repoussées. Premièrement, l’armée et d’autres parties du gouvernement ont résisté aux efforts de Trump pour personnaliser leur pouvoir. Deuxièmement, les principaux médias ont rapporté les faits avec sincérité. Les médias sociaux ont signalé les mensonges du président à propos de l’élection – bien que tardivement – et Twitter et Facebook ont ​​finalement coupé ses comptes. Troisièmement, le pouvoir judiciaire et les tribunaux ont tenu bon. Les «juges Trump», jusqu’à la Cour suprême, ont respecté leur serment d’office et rejeté les appels du président à annuler les résultats légitimes des élections. Quatrièmement, les représentants des gouvernements des États et locaux ont refusé de se laisser influencer. Ils ont appelé à plusieurs reprises le mensonge selon lequel Trump avait remporté les élections. Enfin, à la législature, le vice-président a rempli son rôle constitutionnel, tout comme le chef de la majorité républicaine du Sénat et la majeure partie du Sénat. Les deux seuls éléments qui se sont ralliés à la tentative de coup d’État du président étaient la poignée de sénateurs et la majorité des républicains de la Chambre et son soutien populaire, sous la forme d’une insurrection – la foule qui a pris d’assaut le Capitole.

La bonne nouvelle pour les États-Unis est que l’auto-coup d’État de Trump a échoué. La mauvaise nouvelle est que ses partisans croient toujours au faux récit, au grand mensonge selon lequel il a remporté les élections. Trump ne l’a pas répudié, pas plus que les républicains de la Chambre et du Sénat qui ont voté contre les résultats du collège électoral. Des millions de personnes pensent encore que l’élection a été volée. Ils soutiennent toujours Trump la personne, pas le Parti républicain, et beaucoup sont prêts à prendre de nouvelles mesures en son nom.

Comme dans le cas des autres tentatives de coup d’État, les actions du président nous ont mis au bord de la guerre civile. Trump n’a pas renversé les résultats des élections, mais, comme il l’avait prévu, il a perturbé la transition démocratique pacifique du pouvoir exécutif.

À moins que le grand mensonge ne soit complètement réfuté, nous pouvons nous attendre à davantage de tentatives de subvertir l’ordre constitutionnel de la part des partisans de Trump – et nous devons encore passer l’inauguration du 20 janvier. Les actions du président et ses mensonges ont brisé les normes démocratiques américaines, exacerbé ses divisions politiques et mis la vie des gens en danger. Cinq personnes sont mortes lors des événements entourant la prise d’assaut du Capitole, dont un membre de la police du Capitole américain. De nombreux membres du Congrès qui ont soutenu les efforts de Trump risquaient eux-mêmes de se blesser ou de mourir.

Si nous voulons restaurer les normes démocratiques et faire en sorte que cela ne se reproduise plus, ces républicains du Congrès devront assumer personnellement la responsabilité de leurs actions en faveur de la tentative de coup d’État de Trump. Ils doivent dire la vérité à leurs électeurs au sujet de l’élection et de ce que le président a tenté de faire en janvier 2021. Ils le doivent aux gens qu’ils représentent ainsi qu’au pays qu’ils servent.