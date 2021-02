Laisser les plans du Cert en discussion avec Junior Cert probablement annulé

On s’attend à ce que les étudiants qui quittent le Cert aient la possibilité de se prévaloir d’une version modifiée des notes calculées et des examens de passage en juin dans le cadre de plans qui seront discutés par les ministres du Cabinet aujourd’hui.

Il est également probable que les évaluations orales, pratiques et de performance se dérouleront dans les semaines à venir, bien que dans des formats différents.

Les examens du Junior Cert peuvent également être annulés pour faire place à une plus grande concentration sur la facilitation du Leaving Cert. Lundi soir, le Tánaiste Leo Varadkar a déclaré à RTÉ qu’aucune décision n’avait encore été prise sur le Junior Cert mais qu’il a exclu de le tenir en même temps que le Leaving Cert.

Il semble probable que d’autres dispositifs d’évaluation seront mis en œuvre pour les étudiants du Junior Cert. Les dispositions de l’année dernière prévoyaient de laisser aux écoles la liberté de mener leurs propres évaluations, qui étaient notées par les enseignants des élèves.

Tous les élèves qui ont terminé la troisième année ont reçu une attestation d’achèvement du programme du cycle junior et un rapport au niveau de l’école.

La ministre de l’Éducation, Norma Foley, doit informer ses collègues ministériels des développements plus tard dans la journée lors d’une réunion du comité du Cabinet sur l’éducation.

Une annonce officielle sur le format des examens est probable dès aujourd’hui ou jeudi.

Le président et le secrétaire général de l’Union des enseignants d’Irlande (TUI) ont tous deux indiqué que leurs membres étaient disposés à coopérer avec un retour à l’école pour les étudiants qui quittent le Cert la semaine prochaine.

Martin Marjoram, le président du syndicat, a déclaré à Morning Ireland à la radio RTÉ qu’il s’attendait à ce qu’une décision sur une date de retour à l’école soit prise sous peu. «Nous avons très hâte de retourner à l’école quand il est sécuritaire de le faire.»

Les pourparlers avec le ministère de l’Éducation se poursuivront aujourd’hui, a-t-il dit, refusant de s’appuyer sur les détails de ce qu’il a qualifié de «processus confidentiel».

Lors du petit-déjeuner Newstalk, le secrétaire général du TUI, Michael Gillespie, a déclaré que le retour à l’école des élèves de Leaving Cert était une priorité et que le TUI pensait que Leaving Certs devrait revenir la même semaine que les élèves ayant des besoins spéciaux, le 22 février, une fois le nombre de Covid-19. les affaires allaient dans la bonne direction.

Si le nombre de cas de virus dans la communauté était élevé, alors le nombre dans les écoles serait élevé, si le nombre dans la communauté était faible, alors Covid-19 pourrait être maintenu hors des écoles, a-t-il déclaré.

Les écoles secondaires devraient ouvrir progressivement à partir de la semaine prochaine. Les années d’examen devraient revenir en premier. Les sixièmes années seront en tête de liste, suivies des troisièmes années. Certaines sources disent que la cinquième année sera la prochaine, suivie des groupes d’années restants, mais ces détails sont toujours en cours d’élaboration.

L’ambition du gouvernement et des syndicats est de rouvrir complètement les écoles avant les vacances de Pâques qui commencent le 26 mars, mais cela sera guidé par des conseils de santé publique.

Le 1er mars est la date probable de la réouverture des écoles primaires bien qu’aucun plan n’ait encore été finalisé.

Le projet de cadre de réouverture des écoles est censé indiquer que les écoles auront la capacité d’utiliser l’ensemble des locaux de l’école pendant la réouverture progressive.

Des masques chirurgicaux seront fournis aux assistants spécialisés et aux enseignants en éducation spécialisée, tandis que l’utilisation de visières peut être portée en plus – mais pas à la place – des masques.

M. Gillespie a déclaré qu’il n’était pas possible que les examens Junior Cert et Leaving Cert se déroulent en tandem, a-t-il déclaré, ce qui a rendu la situation très complexe. Les notes prévues étaient également difficiles et nécessiteraient une période de temps plus longue. Il a déclaré que l’Irlande était la seule juridiction essayant de mener des processus parallèles en même temps.

Les étudiants devaient être engagés et ils devaient terminer le programme, a-t-il ajouté.

Reuben Murray de l’Association irlandaise des étudiants de deuxième niveau a déclaré à Newstalk que les étudiants s’attendaient à avoir le choix entre les notes prévues et un examen écrit.

M. Marjoram a déclaré que le TUI souhaitait voir les étudiants Leaving Cert comme le prochain groupe à retourner à l’école car il était préoccupé par la perte de motivation des étudiants et les difficultés rencontrées par beaucoup en raison des circonstances socio-économiques et des problèmes d’infrastructure comme le haut débit.

«Nous aimerions qu’ils retournent à l’école assez tôt.»