Confidentiel UE n ° 198, présenté par Equinor: Recettes de relance – Problèmes présidentiels – Élection écossaise

Les plans directeurs des fonds de relance, une lutte de pouvoir entre les présidents de l’UE et une plongée en profondeur dans les élections au Parlement écossais de la semaine prochaine figurent tous dans cet épisode.

Cherchant à obtenir l’approbation de leur part du plan de relance de la pandémie de 750 milliards d’euros de l’UE, les gouvernements présentent cette semaine des plans de dépenses et de réforme à la Commission européenne. Paola Tamma de POLITICO expose les batailles politiques à venir.

David Herszenhorn, Rym Momtaz et Andrew Gray de POLITICO discutent du scoop sur les tensions persistantes entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil, Charles Michel. Ils débattent également de la déclaration de von der Leyen au Parlement européen cette semaine selon laquelle le récent scandale Sofagate s’est produit parce qu’elle est une femme.

Ensuite, nous nous plongerons dans la politique écossaise, avant les élections législatives du 6 mai. Andrew nous emmène dans sa ville natale de Lanark, où le candidat du SNP Màiri McAllan et l’ancien candidat travailliste Andrew Hill et discutent de l’énorme changement politique qui a eu lieu là-bas et partout. Ecosse ces dernières années. Nous entendons également Kirsty Hughes, fondatrice et directrice du Scottish Centre on European Relations, parler de ce qui se passerait si une Écosse indépendante postulait pour rejoindre l’UE.

Il y a plus sur l’Écosse et la montée du mouvement pour l’indépendance dans le nouvel épisode de notre podcast Westminster Insider, tôt vendredi matin.