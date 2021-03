Brexit: l’UE prend des mesures contre le Royaume-Uni au sujet de la prolongation de la période de grâce NI

L’Union européenne a lancé lundi une procédure judiciaire contre Londres à la suite de sa décision de suspendre unilatéralement certains contrôles sur les marchandises voyageant en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne convenue dans le cadre de l’accord sur le Brexit.

La Commission européenne a adressé une lettre au gouvernement britannique, première étape de la procédure d’infraction suite à l’annonce de Londres au début du mois qu’elle prolongerait les délais de grâce pour certains contrôles sans l’accord de Bruxelles.

Les délais de grâce couvrent des domaines tels que l’approvisionnement des supermarchés et les livraisons de colis en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne et signifient que les contrôles ne sont pas encore entièrement appliqués.

«L’UE et le Royaume-Uni ont approuvé le protocole ensemble. Nous sommes également tenus de le mettre en œuvre ensemble. Les décisions unilatérales et les violations du droit international par le Royaume-Uni vont à l’encontre de son objectif même et sapent la confiance entre nous », a déclaré le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, dans un communiqué.

«Le Royaume-Uni doit le mettre en œuvre correctement si nous voulons atteindre nos objectifs. C’est pourquoi nous lançons aujourd’hui une action en justice. »

Dans une lettre adressée au principal interlocuteur britannique sur les affaires européennes, David Frost, M. Sefcovic a appelé le gouvernement à ne pas donner suite à son annonce qu’il continuerait à renoncer aux contrôles sur certaines marchandises jusqu’en octobre.

La Commission a qualifié la déclaration unilatérale de «violation du devoir de bonne foi» énoncé dans l’accord de retrait du Brexit.

La procédure d’infraction alléguant une violation de l’accord du Royaume-Uni avec l’UE établissant des arrangements post-Brexit spéciaux pour l’Irlande du Nord, connus sous le nom de protocole, peut finalement aboutir devant la Cour de justice européenne.

L’accusation de manquement à la bonne foi ouvre la perspective d’un processus de règlement des différends entre l’UE et le Royaume-Uni, ce qui pourrait finalement permettre à Bruxelles d’imposer des tarifs en réponse, bien que ce ne soit pas le cas.

Lors d’une réunion des États membres de l’UE la semaine dernière, les capitales ont convenu que la Commission devait être «ferme» mais «rester calme» sur la question, selon un responsable de l’UE, reflétant l’espoir que la chaleur puisse être retirée du protocole d’Irlande du Nord. comme un problème.

Toute procédure judiciaire serait probablement longue, et la Commission espère qu’une solution pourra être trouvée dans les pourparlers avec le Royaume-Uni bien avant cela, ce qui rendrait la procédure inutile.

« Ce que nous voyons, c’est que le Royaume-Uni viole ses obligations internationales pour la deuxième fois en six mois sur le même problème », a déclaré un responsable de l’UE. «Nous espérons que cela pourra être résolu par la discussion.»

Le Royaume-Uni a déclaré qu’il avait prolongé les délais de grâce en tant qu’hébergement pragmatique des supermarchés et a nié que le déménagement était illégal.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que les prolongations étaient «très raisonnables», le gouvernement niant qu’il y ait eu violation du protocole.

Le protocole de l’accord de retrait de l’Irlande du Nord a été conçu par le Royaume-Uni et l’UE pour éviter un durcissement de la frontière sur l’île d’Irlande lorsque la période de transition post-Brexit s’est terminée le 31 décembre.

L’Irlande du Nord est restée une partie du marché unique de l’UE pour les marchandises, ce qui signifie que les produits en provenance de Grande-Bretagne sont soumis aux réglementations d’importation de l’UE.

Le premier des délais de grâce devait expirer à la fin du mois de mars, mais le Royaume-Uni s’est engagé à les prolonger jusqu’en octobre, ce qui est très bien accueilli par les entreprises de Belfast.