L’Irlande ne tombera pas si la béquille d’un faible taux d’imposition des sociétés est écartée

Alors que les Irlandais se tordent les mains sur les propositions de la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen pour un taux d’imposition minimum mondial et des impôts intérieurs américains plus élevés sur le revenu des multinationales, j’ai une prédiction.

Nous ne verrons pas des dizaines de multinationales de la technologie et de la pharmacie emballer leurs opérations et retourner aux États-Unis ou dans une autre juridiction sur la base de ce changement de fiscalité proposé. C’est si cela arrive du tout; après tout, le Congrès américain, qui élabore la politique fiscale, est divisé fermement en lignes partisanes.

Yellen a avancé l’idée d’un taux d’imposition minimum global pour contrer une «course vers le bas» à faible taux d’imposition.

Step forward Ireland, qui a utilisé un taux d’imposition des sociétés multinationales très bas, actuellement 12,5 pour cent, dans le cadre de son programme global pour attirer les multinationales pendant des décennies.

Yellen propose également un impôt de base de 21 pour cent sur les bénéfices étrangers des multinationales.

Certains craignent que cela prive l’Irlande de ses avantages fiscaux. Au contraire, cela créerait des conditions de concurrence équitables indispensables en termes de fiscalité mondiale et permettrait aux pays de rivaliser (à juste titre) sur d’autres avantages – dans le cas de l’Irlande, des atouts très clairs accumulés au cours de nombreuses décennies.

Il est temps de supprimer les roues d’entraînement à très faible fiscalité, car la bicyclette économique ne tombera pas.

Mon opinion est présentée comme un non-économiste, bien sûr, mais plutôt comme quelqu’un qui a couvert l’histoire de la croissance technologique de l’Irlande pendant près de trois décennies. J’ai regardé cette transformation pendant longtemps.

Pendant ce temps, il y a eu beaucoup de politicaillerie autour des impôts et des multinationales. Nous avons également connu deux énormes ralentissements économiques mondiaux: le krach dotcom et la récession de 2008. Certains ont pleuré à plusieurs reprises que, à tout moment, les multinationales de la technologie se précipiteraient vers un autre endroit, laissant une économie irlandaise démunie.

Croissance significative

Et pourtant, nous y sommes, n’ayant pas seulement survécu à ces accidents, mais nous avons considérablement grandi à la suite de chacun d’eux. Maintenant, nous avons l’une des économies mondiales les plus fortes à travers et hors de la pandémie, car les déclarations de revenus desdites multinationales sont restées fermes, tout comme l’impôt sur le revenu (provenant en grande partie de leurs employés). L’impôt sur le revenu n’a baissé que de 1 pour cent en 2020. L’impôt sur les sociétés, provenant principalement de la base multinationale irlandaise, a en fait augmenté de 9 pour cent.

Ce coussin financier contribuera à réduire les coûts de soutien pour les autres dans le besoin et à maintenir la fournaise économique alors même que d’autres pays subissent de plus en plus de coups.

Comme je l’ai dit à plusieurs reprises au fil des ans, et je le répète: l’attractivité de l’Irlande en tant que base européenne pour ces grandes multinationales américaines repose sur bien plus que la fiscalité.

Comment compter les manières?

Il y a la disponibilité de la main-d’œuvre, ses compétences et ses connaissances techniques élevées. L’expertise en gestion et en recherche a été perfectionnée au départ par les immigrants de retour qui ont ramené des capacités fraîchement acquises de l’étranger. Il y a une similitude entre le travail et la culture sociale. Il y a l’accès facile aux vols (qui, espérons-le, sera rétabli après la pandémie), les liens irlandais-américains, l’attrait de l’Irlande en tant que lieu de travail, une langue commune et la position de l’Irlande en tant qu’économie de l’UE anglophone après le Brexit. De plus, le vaste et profond écosystème technologique et pharmaceutique existant, ancré par d’importants investissements d’entreprises dans le passé.

Tout cela s’est combiné au fil du temps pour donner une réponse en parallèle à ce que l’ancien président de l’Université de Stanford, John Hennessy, m’a dit un jour: lorsque des délégations internationales en visite lui demandaient comment elles pouvaient reproduire un environnement de la Silicon Valley, il leur a dit: «Eh bien, commencez par environ 100 ans… ».

Parce que ce sont toutes ces pièces imbriquées et souvent fortuites au fil du temps qui créent le genre d’endroit que l’Irlande est devenue.

Cet avantage ne sera pas annulé par un remaniement fiscal attendu depuis longtemps aux États-Unis ou dans le monde. Les discussions de l’OCDE sont en cours depuis quelque temps pour un tel taux d’imposition minimum global, bien avant le soutien de Yellen. Et franchement, les entreprises américaines doivent réinjecter davantage de recettes fiscales dans les coffres américains. C’est un scandale continu qu’ils ne font pas.

Soyez prêt

Quant à l’Irlande: étant donné que des politiques fiscales mondiales plus strictes sont pratiquement acquises maintenant, nous devons nous préparer à ces changements avec deux changements de politique intérieure absolument nécessaires.

Premièrement, financer correctement notre système universitaire en souffrance et financièrement dépouillé. Sans un investissement dans les jeunes esprits aujourd’hui, les emplois de demain pourraient bien ne pas être là. Je risquerais même que les diplômés intelligents soient une décision d’investissement plus importante que les taux d’imposition. Il est essentiel que cet investissement soit global, et pas seulement dans les programmes Stem (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques). Les multinationales embauchent dans toutes les disciplines et, alors qu’elles tentent de remédier à certaines de leurs graves inégalités sociales et culturelles, elles auront besoin d’une expertise au-delà du développement de logiciels.

Deuxièmement, nous avons besoin d’investissements et de soutiens plus importants pour les entreprises autochtones. Les propres entreprises technologiques irlandaises n’ont pas reçu les mêmes incitations, avantages et avantages indirects de développement. Il y a des raisons pour lesquelles certaines grandes entreprises technologiques «irlandaises» sont en fait des multinationales avec des fondateurs irlandais, mais qui ont grandi et sont basées aux États-Unis.

Ce sont les éléments qui maintiendront l’Irlande en tant que centre technologique mondial pendant… disons les 100 prochaines années.