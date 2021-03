Tous saluent les hommes forts qui tuent les cochons et qui attrapent des crayons!

Bienvenue dans Declassified, une chronique hebdomadaire consacrée au côté plus léger de la politique.

Tu sais qui est génial? Dirigeants autoritaires, voilà qui.

Ils ne prennent pas de déconner. Ils ne sont pas influencés par des absurdités modernes et éveillées, comme le respect de l’état de droit ou le traitement de personnes qui ne partagent pas leurs valeurs avec un minimum de respect. Mais surtout, ce sont des gens adorables et intelligents qui se trouvent être très doués pour abattre les animaux.

Comment le sais-je? Eh bien, en partie grâce au fabuleux nouveau site Web de Viktor Orbán. Il vous permet de suivre son parcours (un mot qui revient assez souvent) à travers la politique, les coupes de cheveux et les costumes, ainsi que de présenter Orbán «The Countryman», «The Intellectual» et «The Sportsman». Hélas, il n’y a pas une section louant les pauvres saps qui ont été commandés pour assembler ce claptrap hagiographique.

Il y a, cependant, aussi une section «faits amusants», y compris des pierres précieuses comme lui étant «un maître de l’abattage de porc»; qu’il «garde des liens que Silvio Berlusconi lui a donnés» (je suppose qu’il veut dire des cravates et non des serre-câbles, mais il est difficile de savoir quand Berlusconi est impliqué); et qu’en tant qu’étudiant «il gagnait de l’argent en emballant du poulet» et que son patron dans l’usine de poulet était János Áder, aujourd’hui président de la Hongrie. Quelle paire de plumeurs.

En parlant de dirigeants qui sont excellents dans tout, la télévision russe a fait l’éloge de Vladimir Poutine après que le président… ait réussi à arrête un crayon rouler au bout d’une table!

«Voici des images réelles de la façon dont il a attrapé un crayon qui roulait sur la table», a déclaré Vladimir Solovyov, le présentateur de l’émission télévisée «Moscou. Kremlin. Poutine », ajoutant que« ses réactions ont été formidables ». Bien sûr, vous n’obtenez pas un emploi dans une émission avec ce titre si vous n’êtes pas un brun spectaculaire, donc c’était tout simplement normal pour Solovyov.

Je suis sûr que nous avons tous hâte que la capture de crayons soit un événement aux prochains Jeux olympiques organisés par la Russie, ainsi que des promenades à cheval torse nu et des répressions violentes contre des manifestations pacifiques.

En parlant de cela, les députés britanniques ont soutenu cette semaine un projet de loi controversé qui donnerait à la police de plus grands pouvoirs pour réprimer les manifestations.

La législation pourrait signifier 10 ans de prison pour quiconque prend part à une manifestation non violente jugée trop bruyante (ce qui est assez juste et devrait être étendu à toute personne ayant une fête à 2 kilomètres de mon appartement) ou trop agaçante. Bien que dans un mouvement qui pourrait se retourner de manière spectaculaire, Michael Gove a voté en faveur d’un projet de loi qui réprime l’irritation des gens!

