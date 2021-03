Boris Johnson: le plan directeur mondial de la Grande-Bretagne n’est pas un «  geste vaniteux  »

Appuyez sur play pour écouter cet article

LONDRES – Le projet britannique de «Grande-Bretagne mondiale» est nécessaire pour sa «sécurité et sa prospérité» dans les décennies à venir, a déclaré mardi Boris Johnson.

Dévoilant un rapport de 100 pages exposant les priorités de la politique étrangère du Royaume-Uni après le Brexit, Johnson a insisté sur le fait qu’il s’agissait de l’examen le plus complet de ce type depuis la guerre froide et qu’il ne s’agissait pas d’un «geste vaniteux».

Johnson, une voix de premier plan dans la campagne pour que la Grande-Bretagne quitte l’Union européenne, a déclaré: « La vérité est que même si nous le souhaitions – et bien sûr que nous ne le faisons pas – le Royaume-Uni ne pourrait jamais se replier sur lui-même ou se contenter des horizons étroits de une politique étrangère régionale. «

Les États-Unis seraient le « plus grand allié » du Royaume-Uni dans tous ses efforts en raison du partenariat unique entre les deux pays en matière de renseignement et de sécurité, a déclaré Johnson.

Le rapport, qui met en évidence les menaces à la sécurité posées par la Russie et la Chine, vise à mettre fin à trois décennies de désarmement nucléaire progressif en levant le plafond du stock d’armes nucléaires du Royaume-Uni de 180 à 260. C’est une décision que le secrétaire aux Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré plus tôt. était la «police d’assurance ultime» contre les menaces d’États hostiles.

Cependant, Keir Starmer, chef du parti travailliste d’opposition, a déclaré que le Royaume-Uni avait brisé l’objectif des gouvernements successifs de réduire le stock nucléaire sans expliquer « quand, pourquoi ou dans quel but stratégique ».

La révision tant attendue tente de concilier les approches concurrentes des relations du Royaume-Uni avec la Chine. Tout en reconnaissant que la superpuissance représente une menace pour la sécurité, il affirme que le Royaume-Uni devrait toujours rechercher une relation commerciale et économique positive avec Pékin, y compris sur des questions telles que le changement climatique.

Johnson a subi la pression de nombreux députés de son propre parti pour durcir la position du Royaume-Uni sur la Chine, en particulier sur des questions telles que sa répression contre les musulmans ouïghours, les droits démocratiques à Hong Kong et les cyber-attaques répétées soutenues par l’État chinois contre des cibles britanniques.

Johnson a déclaré aux députés dans une déclaration à la Chambre des communes à la suite de la publication du rapport qu’il n’était « pas question que la Chine posera un grand défi pour une société ouverte comme la nôtre », mais a déclaré que le Royaume-Uni « travaillerait avec la Chine là où c’est le cas ». conforme à nos valeurs et à nos intérêts, notamment en établissant une relation économique plus solide et positive et en luttant contre le changement climatique. «

Le rapport, qui fait suite à un examen d’un an de la politique étrangère du Royaume-Uni après son départ de l’Union européenne, se concentre sur la région indo-pacifique – qu’il décrit comme « essentielle à notre économie, à notre sécurité et à notre ambition mondiale de soutenir sociétés ouvertes. «

