La Commission propose un certificat Covid pour permettre les voyages dans toute l’UE

Bruxelles va proposer la création d’un certificat Covid-19 pour permettre aux citoyens de l’UE de voyager à l’intérieur du bloc après une poussée des pays dépendants du tourisme et dévastés par la pandémie.

La Commission européenne appellera mercredi à la création d’un «certificat vert numérique» qui permettrait aux citoyens vaccinés et non vaccinés de voyager vers d’autres États membres et de ne pas être contraints de se mettre en quarantaine à leur arrivée.

Le certificat serait accordé aux citoyens qui avaient une preuve de vaccination, un test Covid-19 négatif ou une preuve de guérison du virus pour ceux qui l’avaient contracté précédemment, selon un projet de fuite vu par le Financial Times.

Les caouannes

Les pays de l’UE ont été en désaccord sur les projets de «passeport» pour les vaccins de l’UE, les pays dirigés par la France faisant valoir que de telles mesures seraient discriminatoires à l’encontre des citoyens qui sont les derniers en ligne pour les coups. Les États membres dépendants du tourisme, comme la Grèce, ont mené la campagne en faveur d’un cadre commun pour faciliter les voyages avant la lucrative saison estivale.

Les responsables bruxellois ont souligné que le certificat ne serait pas un «passeport», mais un système commun pour aider les gouvernements à coordonner les mesures de voyage à mesure que les programmes de vaccination sont déployés à travers le bloc.

Les gouvernements ont également été divisés sur les vaccins qui devraient être éligibles après que des pays comme la Hongrie ont autorisé l’utilisation de jabs russes et chinois avant qu’ils n’aient été officiellement approuvés par les régulateurs de l’UE.

Le projet de texte de la commission stipule que tous les vaccins approuvés par l’Agence européenne des médicaments devraient être automatiquement reconnus par les autres États membres sous le certificat. Mais les gouvernements auraient également le pouvoir de reconnaître des vaccins tels que le vaccin russe Spoutnik comme valides s’ils le souhaitaient.

Cela signifie que les pays qui dépendent du tourisme ne seraient pas interdits d’autoriser les voyageurs de l’UE qui ont reçu des vaccins non autorisés. Mais en même temps, un responsable de l’UE a déclaré: «Aucun État membre ne sera obligé de reconnaître les vaccins non autorisés.»

Les gouvernements de l’UE seraient également en mesure de conclure des accords de voyage bilatéraux avec des pays tiers à condition qu’ils soient préalablement approuvés par la commission, indique le document.

Normes

L’industrie du tourisme a fait pression sur les gouvernements européens pour qu’ils introduisent des normes communes pour les voyages, craignant que le système actuel de règles pays par pays ne prête à confusion et dissuade les gens de réserver.

Les compagnies aériennes ont mené leurs propres essais de laissez-passer numériques pour essayer d’inciter les régulateurs à adopter à grande échelle des certificats électroniques qui montreraient qu’un passager avait été testé négatif pour Covid-19, ou avait été vacciné, avant de monter à bord d’un avion.

L’organisme mondial de l’industrie du transport aérien, Iata, est l’un des nombreux groupes à avoir lancé sa propre application de pass de voyage. Son patron Alexandre de Juniac a déclaré au FT qu’il craignait que les gouvernements européens aient du mal à coordonner la réouverture de leurs frontières à temps pour la saison estivale.

«En Europe, certaines faiblesses – disons, pour être poli – dans l’approche de l’UE de la stratégie de vaccination n’ont pas renforcé la confiance des États», a-t-il déclaré.

La proposition de l’UE est soumise à l’accord d’une majorité d’États membres et du Parlement européen. – Copyright The Financial Times Limited 2021