Q&A: Pourquoi la fuite du contrat GP de Leo Varadkar est-elle de retour dans les nouvelles?

Pourquoi la fuite de Leo Varadkar est-elle de retour dans les nouvelles?

La fuite d’un document confidentiel par le taoiseach de Leo Varadkar en avril 2019 était une controverse politique brûlante avant Noël. Mais cela s’est éteint lorsque M. Varadkar, après une explication et des excuses, a survécu à un vote de confiance au Dáil.

Cependant, gardaí enquête sur la fuite suite à une plainte de Chay Bowes, la source originale de l’histoire dans le magazine Village sur la fuite. Le week-end dernier, les journaux du dimanche ont révélé que l’enquête était passée d’un exercice préliminaire à une enquête complète sur la question de savoir si M. Varadkar avait commis un crime. Des hauts fonctionnaires, ainsi que l’ancien ministre de la Santé Simon Harris, ont déjà fait des déclarations à la Gardaí.

La dirigeante du Sinn Féin, Mary Lou McDonald, a critiqué hier le Taoiseach pour sa réponse «arrogante» à une lettre qu’elle lui avait envoyée pour demander une réunion à ce sujet. M. Martin a déclaré que la plupart des lettres envoyées par Mme McDonald étaient «purement politiques» et tactiques.

Varadkar a-t-il été interpellé pour interrogatoire?

Non. Le Tánaiste a répété à plusieurs reprises qu’il n’avait pas été contacté par les gardaí, mais qu’il était prêt à les rencontrer à tout moment. Cependant, il a déclaré que sa déclaration serait sensiblement la même que celle qu’il avait faite au Dáil en novembre dernier sur la fuite, qui impliquait la fourniture d’une copie confidentielle d’un nouveau contrat de médecin généraliste proposé à un ami.

Qu’est-ce que gardaí étudie exactement?

Bien que M. Varadkar ait été accusé par des opposants politiques d’avoir enfreint la loi sur les secrets officiels, l’europe-infos.fr comprend que la gardaí enquête pour savoir si M. Varadkar a enfreint l’article 7 de la loi de 2018 sur la justice pénale (infractions de corruption).

Cette loi érige en infraction pénale l’utilisation «d’informations confidentielles obtenues dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi, de sa fonction ou de son entreprise dans le but d’obtenir par corruption un cadeau, une contrepartie ou un avantage pour lui-même ou pour toute autre personne».

Selon plusieurs avocats qui ont examiné la loi, il serait difficile de conclure que les actions de M. Varadkar sont contraires à la loi. En effet, cela exige la preuve que le Tánaiste a agi «de manière corrompue», définie par la loi comme «agissant dans un but inapproprié».

Selon Tom O’Malley, professeur de droit au NUIG et avocat en exercice, cette exigence d’avoir agi «de manière corrompue» est essentielle.

« D’après ce que l’on sait publiquement des actions de Leo Varadkar dans cette affaire, il semble peu probable qu’elles entrent dans la définition de la corruption telle qu’énoncée dans la loi », a-t-il déclaré à l’europe-infos.fr.

Plusieurs autres avocats en exercice étaient d’accord avec ce point de vue. Un avocat principal a déclaré: «Il n’y a aucun avantage pour Varadkar. Il n’y a pas de contrepartie.

Un autre avocat chevronné ayant une grande pratique au barreau pénal a exprimé un point de vue similaire, affirmant qu’il serait «bouleversé» s’il y avait des poursuites. «Est-ce que chaque fuite serait alors poursuivie?» Il a demandé.

Le magazine Village, cependant, affirme avoir reçu des conseils juridiques qui appuieraient une poursuite.

Qu’est-ce-qu’on fait maintenant?

Gardaí achèvera son enquête dans les semaines à venir et interrogera M. Varadkar sous caution avant d’envoyer un dossier au DPP.

Le DPP doit alors décider indépendamment de ce qu’il doit faire. Des sources juridiques affirment que pour engager des poursuites, le DPP devrait être convaincu qu’il existe une réelle perspective de condamnation. Si cela se produit, il est difficile de voir comment M. Varadkar pourrait rester en fonction. Certes, des sources de haut niveau dans son propre parti et d’autres pensent qu’il devrait démissionner.

S’il n’y a pas de poursuites, M. Varadkar est-il en clair?

Oui et non. Il restera au gouvernement et en tant que chef de son parti. Mais il ne fait aucun doute qu’il a été endommagé et diminué par l’épisode. Il y a, selon une source, un sentiment «de nervosité, de gens en quête de réconfort» dans le parti. Et comme d’autres ministres l’ont découvert, les jugements politiques peuvent parfois être plus brutaux et plus immédiats que les jugements de la loi.