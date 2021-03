Le prince William s’essaye aux Irlandais dans la vidéo de la Saint-Patrick

Le prince William du Royaume-Uni a suivi les traces de sa grand-mère en s’essayant à parler irlandais dans son message de la Saint-Patrick au peuple irlandais.

Dans un message enregistré dans le cadre du programme Global Irish du gouvernement, le duc de Cambridge a souhaité à l’Irlande «beannachtaí na féile Pádraig oraibh» tandis que son épouse Kate Middleton a adressé ses vœux en anglais au peuple irlandais.

Dans la vidéo, publiée mercredi, le prince a brièvement plaisanté en disant que sa femme avait pu dire «le plus facile» avant de remercier l’Irlande pour l’accueil chaleureux que le couple a reçu lors de leur visite peu de temps avant la pandémie de Covid-19 l’année dernière.

Près de dix ans se sont écoulés depuis que la reine Elizabeth s’est tenue au château de Dublin en mai 2011 lors de sa visite d’État historique en Irlande et a ouvert son discours par les mots «a uachtaráin agus a chairde».

Cette semaine, elle est revenue à la langue irlandaise en signant avec «Lá Fhéile Pádraig sona daoibh go léir» dans une lettre envoyée au président Michael D Higgins.

Dans le message, la Reine a réfléchi sur l’importance de sa visite en Irlande il y a dix ans et a mis en évidence les «liens de famille, d’amitié et d’affection» partagés entre les peuples irlandais et britannique qui sont le «fondement de notre partenariat». Kate Middleton a également évoqué cette «amitié» et cette «relation forte» dans le message vidéo publié mercredi.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau s’est également lancé dans l’acte bilingue, déclarant son message «beannachtaí na féile Pádraig» avec une maîtrise impressionnante de la vidéo Global Ireland avant de rendre hommage à la contribution des Irlandais à son pays.

«La culture et le patrimoine irlandais font depuis longtemps partie de notre tissu canadien», a déclaré M. Trudeau, ajoutant que Thomas D’Arcy McGee, l’un des pères fondateurs du Canada, a émigré d’Irlande.

«Des millions d’Irlandais ont trouvé une maison ici au Canada, ce qui nous aide à devenir le pays diversifié et inclusif que nous connaissons et aimons. Aujourd’hui est également le moment de célébrer l’amitié forte et particulière entre nos deux pays. »

Dans un autre message en français, M. Trudeau s’est engagé à renforcer l’amitié du Canada avec l’Irlande alors que les deux pays continuaient de faire face aux répercussions du Covid-19.

Le président américain Joe Biden et la première ministre néo-zélandaise Jacinta Arden ont également envoyé leurs vœux pour la Saint Patrick dans la vidéo Global Irish publiée mercredi, tandis que le Premier ministre australien Scott Morrison a ajouté son nom aux dirigeants assez courageux pour tenter de saluer Gaeilge avec sa «céad míle fáile ».

Avec un tiers des Australiens ayant des relations ancestrales irlandaises, l’Irlande a «influencé notre âme et tant d’autres dans le monde», a déclaré M. Morrison. «Votre joie et votre compassion, votre résilience et votre volonté de rire de l’absurde et de vous-même sont quelque chose que vous nous avez transmis à tous, en particulier ici en Australie. «

La vidéo présentait également un message de la Première ministre norvégienne Erna Solberg, qui parlait de la relation millénaire entre l’Irlande et la Norvège remontant aux Vikings. «Je suis heureuse de voir que l’Irlande et la Norvège unissent de plus en plus leurs forces à l’ONU et ailleurs», a-t-elle déclaré. «Grâce au charme, à la ténacité et à la chance des Irlandais, je suis certain que nous réaliserons de grandes choses ensemble.»

L’altesse impériale japonaise, la princesse Takamado, s’est jointe au chœur des vœux en envoyant des salutations du Japon aux Irlandais du monde entier, y compris à ceux qui vivent et travaillent dans son pays.