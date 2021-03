Des centaines de personnes se rassemblent dans le parc de Dublin pour protester contre le verrouillage

Des centaines de personnes se sont rassemblées à Herbert Park, dans le sud de Dublin, pour protester contre le verrouillage.

L’événement est présenté comme Le Cheile Day – «une journée de la santé mentale».

Gardaí a gardé une présence discrète à l’événement au cours duquel chanteurs et musiciens ont diverti la foule.

Dans une autre manifestation, un petit groupe de manifestants s’est réuni à RTÉ à Donnybrook.

Des manifestants marchent de RTÉ à Donnybrook vers la ville de Dublin mercredi après-midi. Photographie: Conor Lally



Une opération policière majeure a débuté à Dublin tôt mercredi matin pour tenter de gérer un certain nombre de manifestations anti-lockdown prévues pour la Saint-Patrick.

Plusieurs routes ont été fermées dans le centre-ville en prévision des manifestations.

Quelque 2500 membres de la Garda seront en service à travers le pays ce jour-là, et bien que l’accent principal soit mis sur Dublin, gardaí ailleurs – en particulier à Galway et Limerick – se préparaient à des rassemblements publics et à des troubles potentiels, y compris de grandes foules se rassemblant pour boire. certains endroits.

Gardaí a déclaré qu’il y avait des preuves anecdotiques de niveaux plus élevés de consommation d’alcool dans la rue mardi par beau temps.

Garda s’adresse à un manifestant solitaire sur O’Connell Street dans le centre-ville de Dublin avant une manifestation anti-lockdown prévue mercredi. Photographie: Brian Lawless / PA Wire



Un événement anti-lock-out ciblant RTÉ a eu lieu sur le campus de Donnybrook du diffuseur mercredi après-midi, tandis qu’au moins trois autres manifestations et rassemblements devaient avoir lieu dans et autour du centre-ville de Dublin. Les rues autour de Leinster House, y compris Kildare Street, Molesworth Street et Merrion Street, ont été fermées.

Les unités de l’ordre public seront sur appel pour être déployées en cas de besoin le jour de la Saint-Patrick, bien que les gardes espéraient qu’elles ne seraient pas nécessaires.

Des sources ont déclaré que si la force serait préparée aux troubles ou à la violence, une approche graduelle serait adoptée en matière de maintien de l’ordre le jour même.

Uniform Gardaí servira de ligne de front à haute visibilité dans les rues, l’hélicoptère Garda surveillant comment les foules se construisaient et se déplaçaient dans et autour du centre-ville de Dublin.

Il n’existait pas de renseignements précis suggérant que la violence était planifiée et on espérait que les événements se dérouleraient pacifiquement.

Gardaí a également exhorté les gens à s’abstenir d’accueillir ou d’assister à des fêtes ou à d’autres rassemblements sociaux au milieu des préoccupations concernant la lenteur du déclin des cas de Covid-19 malgré un long verrouillage.

Gardaí était en nombre depuis tôt le matin à Dublin avec des points de contrôle sur les routes principales menant au centre-ville ainsi qu’à proximité de RTÉ pour vérifier si les gens enfreignent la réglementation Covid-19 et s’aventurent à plus de 5 km de chez eux.