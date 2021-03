Appuyez sur play pour écouter cet article

Le ministre britannique des Affaires étrangères a accusé la Commission européenne de «brinkmanship» après avoir menacé de couper les exportations de vaccins vers des pays qui ne partagent pas leurs propres approvisionnements.

Au milieu d’une guerre des mots qui s’intensifie à propos des approvisionnements mondiaux en jab, Dominic Raab a déclaré que ces gueules étaient généralement réservées à «d’autres pays avec des régimes moins démocratiques que le nôtre».

Le secrétaire à la Santé Matt Hancock, quant à lui, a déclaré que le gouvernement britannique s’attend «pleinement» à ce que les contrats pour les vaccins Oxford / AstraZeneca fabriqués dans l’UE soient honorés.

Les commentaires de la paire interviennent après que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a lancé mercredi un coup à peine voilé au Royaume-Uni, appelant à «la réciprocité et la proportionnalité des exportations» et menaçant de couper les approvisionnements aux pays qui n’exportent pas de doses pour garantir le bloc. obtient sa «juste part».

La Grande-Bretagne n’a pas encore divulgué le nombre de doses de vaccin contre le coronavirus qu’elle a exportées au-delà de ses frontières, bien qu’elle se soit engagée à financer le programme de distribution mondial COVAX.

« Ces six dernières semaines, 41 millions de doses ont été exportées [from the EU] dans 33 pays. Et cela montre que l’Europe essaie de faire fonctionner la coopération internationale », a déclaré mercredi von der Leyen.« Mais les routes ouvertes vont dans les deux sens. Et c’est pourquoi nous devons garantir la réciprocité et la proportionnalité. «

En réponse, Raab a déclaré à Reuters que la Grande-Bretagne, «comme nos amis européens», «maintenait les chaînes d’approvisionnement ouvertes».

Mais il a ajouté: «Franchement, je suis surpris que nous ayons cette conversation. C’est normalement ce avec quoi le Royaume-Uni et l’UE s’associent [each other] à rejeter lorsque d’autres pays dotés de régimes moins démocratiques que le nôtre s’engagent dans ce genre de conduite à la corde. »

S’exprimant lors de la conférence de presse quotidienne de Downing Street mercredi soir, Hancock a ostensiblement affirmé que le vaccin Oxford / AstraZeneca – dont l’utilisation a été suspendue par certains pays européens pour des raisons de sécurité – était un triomphe britannique.

Le coup avait, dit-il, été « produit à partir de recherches financées par le gouvernement britannique – des dizaines de milliards de livres. »

La Grande-Bretagne, a-t-il ajouté, avait «légalement signé un contrat pour la livraison des 100 premiers millions de doses ici pour les personnes au Royaume-Uni», décrivant le vaccin Oxford / AstraZeneca comme «un vaccin financé par le Royaume-Uni et livré par le Royaume-Uni».

«La fourniture de vaccins depuis les installations de production de l’UE vers le Royaume-Uni remplit en effet les responsabilités contractuelles, et nous nous attendons pleinement à ce que ces contrats soient livrés», a déclaré Hancock.

Jakob Hanke Vela a contribué au reportage.

Vous voulez plus d’analyses de POLITICO? POLITICO Pro est notre service de renseignement premium pour les professionnels. Des services financiers au commerce, en passant par la technologie, la cybersécurité et plus encore, Pro fournit des renseignements en temps réel, des informations approfondies et des scoops dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance. E-mail [email protected] pour demander un essai gratuit.