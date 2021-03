Plus d’une douzaine d’arrestations lors de manifestations anti-lockdown à Dublin

Gardaí a arrêté plus d’une douzaine de personnes lors de manifestations anti-lockdown à Dublin le jour de la Saint Patrick.

Dans un communiqué, la Garda a déclaré qu’un certain nombre d’événements organisés sur les médias sociaux avaient eu lieu, mais avec un nombre limité de participants.

Jusqu’à 15 heures, 16 personnes avaient été arrêtées – 13 hommes et trois femmes – associées à ces événements à Dublin, a déclaré Gardaí.

Dix personnes avaient été inculpées et devaient comparaître devant une audience du tribunal de district de Dublin mercredi après-midi.

S’exprimant mercredi après-midi, la sous-commissaire, Services de police et sécurité, Anne Marie McMahon a déclaré: «Ce n’est pas un jour normal de la Saint-Patrick. Je reconnais l’énorme niveau de conformité et de responsabilité sociale démontré aujourd’hui.

«J’appelle le public à poursuivre cet effort ce soir, s’il vous plaît, ne vous engagez pas dans des réunions ou des fêtes à domicile ou ne vous réunissez pas dans les espaces publics et les équipements.

La Garda a déclaré qu’elle continuerait à patrouiller à haute visibilité dans les équipements publics mercredi soir, effectuant des points de contrôle axés sur les déplacements non essentiels et les personnes s’exerçant à l’extérieur de 5 km de leur domicile, les activités de sécurité routière et les grands rassemblements qui pourraient avoir lieu à travers le pays.

Dans le centre-ville de Dublin, il y avait une grande présence de Garda au Spire sur O’Connell Street tout au long de l’après-midi bien que le nombre de manifestants ait été considérablement plus petit.

Malgré la faible fréquentation, un certain nombre d’arrestations ont eu lieu, en grande partie des personnes qui ont été approchées par la gardaí et ont refusé de donner leurs noms et adresses et les raisons de leur présence dans la région.

La Gardaí patrouille mercredi devant le siège de RTÉ à Dublin. Photographie: Damian Storan / PA Wire



Des manifestants marchent de RTÉ à Donnybrook vers la ville de Dublin mercredi après-midi. Photographie: Conor Lally



D’autres qui ne pouvaient offrir aucune raison valable d’être sur O’Connell Street ont vu leurs coordonnées prises et ont dit qu’ils recevraient des avis de frais fixes dans les prochains jours.

Un sergent de la Garda a dirigé les débats et a dit à plusieurs reprises aux agents de s’engager d’abord, puis d’encourager les petits groupes et les individus à quitter la zone.

Deux manifestations distinctes avaient été organisées pour le centre-ville en même temps.

L’un, qui cherchait à «récupérer la Saint-Patrick pour la Sainte Trinité», devait se réunir au Jardin du Souvenir avant une marche vers le Dáil. Il y avait également une manifestation anti-lock-down qui devait avoir lieu à l’extérieur du GPO, qui prévoyait également de manifester le Dáil.

Tout danger que les deux groupes, avec des objectifs nettement différents, se mélangent a été évité par la participation spartiate aux deux manifestations.

À 15 h 30, les personnes qui étaient venues au GPO s’étaient largement dispersées et la présence de Garda a été considérablement réduite.

Un petit nombre de personnes ont également organisé une manifestation à RTÉ à Donnybrook.

Pendant ce temps, des centaines de personnes se sont rassemblées à Herbert Park, dans le sud de Dublin, pour protester contre le verrouillage.

Des centaines de personnes se sont rassemblées lors d’un événement anti-lockdown à Herbert Park Dublin. Photographie: Stephen Collins / Collins Photos Dublin



Des gens à Herbert Park, mercredi après-midi, où un événement appelé Le Cheile Day – «une journée de la santé mentale» – avait lieu. Photographie: Ronan McGreevy



L’événement est présenté comme Le Cheile Day – «une journée de la santé mentale».

Gardaí a gardé une présence discrète à l’événement au cours duquel chanteurs et musiciens ont diverti la foule.