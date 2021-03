Coronavirus: 17 décès supplémentaires et 557 autres cas dans l’État

17 autres décès liés au Covid-19 et 557 nouveaux cas confirmés de la maladie ont été signalés par le ministère de la Santé.

L’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a déclaré que neuf des décès sont survenus en mars, quatre en février et quatre en janvier ou plus tôt.

Le nombre total de décès de Covid-19 dans l’État s’élève à 4 566.

Les derniers décès sont âgés de 51 à 94 ans, l’âge médian étant de 81 ans.

Les nouvelles infections confirmées portent le nombre total de cas connus à 228 215.

Le nombre de décès signalés et de nouveaux cas a fluctué ces dernières semaines alors que les médecins de la santé publique se sont déclarés préoccupés par le nombre toujours élevé d’infections et que des avertissements ont été émis concernant une mixité sociale accrue lors de la Saint Patrick mercredi.

Parmi les nouveaux cas, 74% avaient moins de 45 ans, l’âge médian étant de 29 ans.

La plupart des cas à 229 ont été signalés à Dublin, suivis de 58 à Kildare, 34 à Donegal, 31 à Meath, 24 à Tipperary et les 181 cas restants répartis dans tous les autres comtés.

Le nombre de personnes hospitalisées atteintes de Covid-19 s’élevait à 350 – contre un sommet de 2020 à la mi-janvier au sommet de la troisième vague.

Il y a eu 19 autres hospitalisations au cours des dernières 24 heures. Il y avait 83 personnes dans les unités de soins intensifs des hôpitaux, contre 221 en janvier.

Les comtés ayant le taux d’incidence de la maladie le plus élevé, pour 100 000 habitants, étaient Offaly, Longford, Kildare et Dublin. Les plus bas étaient Kerry, Cork, Kilkenny et Leitrim.

Les derniers chiffres de vaccination montrent que 617 050 doses ont été administrées au 14 mars, dont 452 554 personnes ayant reçu leur première dose et, parmi celles-ci, 164 496 personnes ayant reçu la seconde.

Le département de la santé d’Irlande du Nord n’a signalé aucun décès lié à Covid-19 dans un court bulletin quotidien publié mercredi après-midi. Il a déclaré qu’il y avait 161 nouveaux cas confirmés de coronavirus dans le Nord.

Jusqu’à présent, en Irlande du Nord, 640 801 personnes ont reçu une première dose de vaccins Covid-19 tandis que 63 946 ont reçu un deuxième vaccin.

Auparavant, le médecin de santé publique Dr Gabriel Scally a déclaré que la décision de suspendre l’utilisation du vaccin AstraZeneca était le signe d’un comité consultatif de vaccination fonctionnel et «très très prudent».

Il a déclaré qu’il ne pensait pas que la suspension porterait un coup dur à la confiance dans le vaccin, mais représentait un «vote de confiance dans un système consultatif national qui fonctionne».

Les préparatifs sont maintenant en cours pour reprendre l’administration de l’AstraZeneca jab dans l’optimisme que l’Agence européenne des médicaments (EMA) lui donnera une autorisation de sécurité jeudi.

Dimanche, le gouvernement a annoncé qu’il suspendrait son utilisation du vaccin sur les conseils du Comité consultatif national de l’immunisation (Niac). Le comité consultatif réagissait aux rapports de la Norvège faisant état de quatre cas de coagulation sanguine grave chez des adultes ayant reçu le vaccin Oxford-AstraZeneca.

Le Dr Scally a déclaré que la volonté de Niac de retarder la vaccination lorsque des inquiétudes sont soulevées montre qu’elle est «très très prudente» et «proactive pour s’exprimer».

«S’il y a même une question soulevée, ils veulent faire une pause, examiner les données, examiner les preuves, puis, espérons-le, redémarrer, comme nous le ferons demain ou le lendemain», a-t-il déclaré mercredi à l’émission de radio Breakfast de Newstalk.

Au sujet des rassemblements de célébration potentiels pour la Saint-Patrick, le Dr Scally a déclaré que les gens se réunissant avec des amis de l’extérieur de leur foyer, en particulier dans des environnements intimes, créent un «gros problème».

Interrogé sur le mélange des célébrations et de l’alcool, il a déclaré: «La pinte n’est pas le problème, c’est la proximité physique et la proximité avec des personnes avec lesquelles vous ne vivez pas … Restez avec les gens avec qui vous vivez et profitez du plein air, mais pas avec de grands groupes et non avec des personnes avec lesquelles vous ne vivez pas. «

«Signaux préoccupants»

Le médecin de famille basé à Cork, Nuala O’Connor, responsable de Covid pour l’Irish College of General Practitioners, a déclaré qu’il y avait «certains signaux d’inquiétude» qui montrent que les progrès dans la réduction du nombre de cas ont stagné et que la maladie pourrait potentiellement réapparaître si les gens le faisaient. ne pas respecter les directives de santé publique.

Le tracker de la communauté GP montre que le nombre de personnes présentant des symptômes de Covid-19 s’est stabilisé: «la réduction ne se poursuit pas».

«Nous avons entendu parler de plusieurs personnes prévoyant de se réunir à l’intérieur, en particulier pour les rencontres avec les enfants… Si nous donnons à ce virus l’occasion de ressurgir, il le fera certainement, et nous savons que ce virus aime quand les gens se réunissent», a déclaré le Dr O’Connor à RTÉ Programme Morning Ireland de la radio.

Certains parents semblaient penser que de telles réunions ne feraient pas de mal, mais ce virus se propage lorsque les gens commencent à socialiser, dit-elle.

Pour l’instant, l’État reste au niveau 5 des restrictions qui ne permettent que des réunions en plein air avec un autre ménage à des fins d’exercice.

Bien qu’il n’y ait pas eu d’augmentation du nombre de personnes présentant des symptômes pseudo-grippaux, le taux de positivité des personnes testées est passé de 9,7% à 13,9% au cours des deux dernières semaines.

Il y a eu 205 foyers familiaux dans les ménages privés la semaine dernière, dont 31 parmi les familles élargies, selon le dernier rapport hebdomadaire sur l’épidémie HSE.

Le Dr O’Connor a appelé les gens à profiter de la Saint-Patrick en toute sécurité. Se réunir à l’extérieur était toujours plus sûr que se réunir à l’intérieur, mais il y avait une tentation pour les groupes de briser la distance de deux mètres, a-t-elle déclaré.

«Notre message aux gens est d’aller à l’extérieur, de profiter du plein air mais de le faire en toute sécurité», a-t-elle déclaré, ajoutant que les masques devraient être portés à l’extérieur si la zone est bondée.

«Les choses vont largement dans la bonne direction; notre programme de vaccination s’accélère, mais pour la plupart, nous devons vraiment nous concentrer sur le fait de rester séparés pour rester en sécurité », a-t-elle déclaré.