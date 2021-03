Plus de la moitié des Irlandaises évitent les transports publics après la tombée de la nuit

Un grand nombre de femmes irlandaises craignent pour leur sécurité en utilisant les transports en commun, à vélo ou à pied seules, selon un rapport de l’organisme de transport public Transport Infrastructure Ireland (TII).

Plus de la moitié des femmes ont déclaré qu’elles n’utiliseraient pas les transports publics après la tombée de la nuit en raison de problèmes de sécurité, et un tiers ont déclaré que «le sentiment d’insécurité» les avait empêchées de voyager du tout, selon une étude commandée par TII.

Le rapport Voyager dans des chaussures de femme a révélé que les femmes se sentaient «fortement responsables» de leur propre sécurité lorsqu’elles voyageaient et que la société ne se concentrait généralement pas sur le rôle que les hommes peuvent jouer pour assurer leur sécurité.

La recherche, menée principalement l’année dernière après le début de la pandémie de Covid-19, comprenait des entretiens en ligne ou par téléphone avec 1 000 femmes et hommes, en plus d’entretiens «à domicile» avec un échantillon représentatif de femmes. Il a constaté que les craintes liées à l’utilisation des bus, des trains ou d’autres modes de transport durables limitaient les choix des femmes et perpétuaient la «culture automobile».

Alors que la sécurité dans les transports publics était un problème pour les deux sexes, le rapport indique que «les femmes, et en particulier les femmes de Dublin, sont particulièrement vulnérables au harcèlement et aux agressions sexuelles».

Plus d’un quart des femmes à Dublin et un peu moins d’un cinquième des femmes au niveau national ont déclaré avoir été harcelées verbalement ou mal à l’aise dans les transports en commun. Un peu moins d’un quart des femmes de Dublin et 11% au niveau national avaient été témoins de «comportements violents» ou de harcèlement sexuel infligés à quelqu’un d’autre.

Cependant, les expériences personnelles d’agression signalées étaient significativement plus faibles, 4% des femmes à Dublin et 3% à l’échelle nationale déclarant avoir été victimes de «comportement violent»; 7% à Dublin et 3% au niveau national ayant été victimes de harcèlement sexuel; et 3 pour cent à Dublin et seulement 1 pour cent au niveau national ayant été victime d’agression sexuelle dans les transports publics.

Quelque 55% des femmes ont déclaré qu’elles n’utiliseraient pas les transports en commun après la tombée de la nuit et 34% ont déclaré que le sentiment d’insécurité les avait empêchées de voyager. Dans de nombreux cas, la marche depuis un arrêt ou une gare était la principale raison pour laquelle les femmes évitaient les transports en commun.

«Bien que les incidents dangereux et violents ne soient pas un événement quotidien pour la plupart des femmes, ils ont un impact démesuré sur le sentiment de sécurité, de bien-être et de choix de voyage d’une femme», indique le rapport. «Un seul incident grave suffit à modifier fondamentalement la relation d’une femme au transport.»