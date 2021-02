Les points CAO peuvent grimper si le modèle de notes calculées est à nouveau utilisé

Les points pour les cours de troisième niveau peuvent dépasser les niveaux records de l’année dernière si un système similaire aux notes calculées pour le certificat de fin d’études est adopté, a averti le président du Bureau central des demandes (CAO).

Le professeur Pól Ó Dochartaigh a déclaré qu’une augmentation de 9% des candidatures cette année est susceptible de faire grimper les points CAO avec près de 80 000 candidats pour la première fois. Une décision de réexécuter le système des notes calculées – qui était liée à une inflation significative des notes l’année dernière – pourrait ajouter à la course aux points, a-t-il déclaré.

Les discussions se poursuivent cette semaine sur les plans pour Leaving Cert de cette année, avec des plans pour organiser des examens et une option parallèle «sans examen», qui, selon les sources, pourrait être une version modifiée du modèle de notes calculées.

Pendant ce temps, les écoles secondaires devraient rouvrir pour près de 3000 élèves des classes à besoins spéciaux à partir du 22 février, après que les deux principaux syndicats d’enseignants du post-primaire, l’ASTI et le TUI, aient déclaré qu’ils soutiendraient une telle initiative, sous réserve de conseils de santé publique. sur Covid-19.

Cependant, un accord visant à rouvrir les écoles secondaires à environ 60 000 élèves quittant le Cert au cours de la dernière semaine de février est en suspens après que l’ASTI a déclaré que les plans de réouverture des écoles plus larges restaient «inadéquats».

Alors que le gouvernement a fourni des milliers de places universitaires supplémentaires dans le but de soulager la pression des points en septembre dernier, le professeur Ó Dochartaigh a averti qu’il y avait moins de possibilités de le faire en 2021 étant donné que des domaines clés tels que la médecine, la dentisterie et la science vétérinaire fonctionnent à pleine capacité.

«Les universités et les collèges ont tout mis en œuvre, mais il y a une conviction unanime que nous ne pouvons et ne devrions pas être à nouveau dans cette position», a-t-il déclaré. «Nous avons besoin d’une planification à plus long terme plutôt que d’une solution à court terme si nous voulons ajouter des milliers de places supplémentaires.»

Le professeur Ó Dochartaigh – qui est registraire et vice-président de NUI Galway – a également déclaré qu’il était temps pour une discussion stratégique sur ce qu’est le «taux de participation souhaitable» pour les étudiants du troisième niveau et dans des options alternatives telles que la formation continue et l’apprentissage.

Enregistrer des points

Un rapport non publié compilé par le gouvernement confirme que les points CAO ont atteint des niveaux records l’année dernière. Il montre des points pour 70 pour cent des cours ont augmenté, tandis que plusieurs ont franchi la barre des 600 points pour la première fois.

Une combinaison de facteurs pourrait exercer une pression à la hausse sur les points cette année, y compris la croissance démographique, un plus grand nombre d’étudiants choisissant d’étudier en Irlande plutôt qu’à l’étranger et d’autres étudiants adultes retournant aux études, a déclaré le professeur Ó Dochartaigh.

Il a dit que le gouvernement doit décider si l’inflation de note de l’année dernière était un «coup» ou deviendrait la nouvelle norme.

Si cela persiste, a-t-il déclaré, cela aurait un impact sur les candidats postulant à des cours en fonction de leurs résultats de Leaving Cert antérieurs à 2020, qui n’ont pas bénéficié de l’inflation des notes.

Une porte-parole du ministre de l’Enseignement supérieur, Simon Harris, a déclaré qu’il était d’accord avec l’appel du professeur pour une plus grande planification et qu’il était désireux de travailler en étroite collaboration avec le secteur sur ces questions, ainsi que sur des solutions de financement à plus long terme.