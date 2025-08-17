Risque d’incendie sur moteur PureTech : Stellantis organise un rappel massif

4.8/5 - (151 votes)

Le groupe automobile Stellantis vient de lancer une nouvelle campagne de rappel de véhicules concernant plusieurs milliers de modèles équipés du moteur 1.2 PureTech. Cette opération fait suite à l’identification d’un risque d’incendie lié à certains composants techniques, entraînant des conséquences importantes pour les modèles concernés. Derrière cette décision, de nombreuses questions apparaissent sur la fiabilité de ce moteur et sur la gestion du problème par le constructeur.

Quelles marques et quels modèles sont concernés ?

Ce rappel massif regroupe plusieurs marques phares du portefeuille Stellantis. Peugeot, Citroën, Opel, mais aussi d’autres marques du groupe se retrouvent directement touchées. Les moteurs incriminés équipent notamment des modèles parmi les plus populaires en France, comme la Peugeot 208, la Citroën C3 ou encore l’Opel Corsa.

D’après les données communiquées, le nombre total de véhicules rappelés s’élève à environ 68 000 unités rien qu’en France, réparties sur des modèles produits entre 2022 et 2024. Certains modèles plus récents, particulièrement ceux embarquant le moteur PureTech de dernière génération, figurent parmi les principaux concernés. Le rappel ne vise donc pas uniquement la première version du PureTech, mais touche aussi son remplaçant sous l’appellation EB2 Génération 3.

D’où provient le risque d’incendie ?

L’origine de ce nouveau rappel tient à un défaut constaté sur le système de refroidissement du moteur. Plus précisément, les buses de refroidissement défectueuses responsables du jet d’huile présentent une anomalie susceptible de provoquer des fuites. Ces dernières peuvent entraîner une hausse anormale de la température au niveau du bloc moteur, favorisant alors le départ d’un incendie dans certaines conditions d’utilisation.

Selon la communication officielle, cette défaillance ne relève pas d’une mauvaise utilisation du véhicule. Le fournisseur de ces pièces est pointé du doigt après l’apparition répétée du problème sur différentes séries de production. Stellantis insiste sur la gravité du risque et invite fortement les propriétaires concernés à prendre rendez-vous rapidement avec leur concessionnaire pour procéder à la vérification ou au remplacement de la pièce défectueuse.

Un historique chargé côté rappels dans la gamme PureTech

La réputation du moteur 1.2 PureTech n’a cessé d’être mise à mal ces dernières années. Déjà critiqué pour divers incidents mécaniques, il a été régulièrement cité dans des campagnes de rappel majeures. La deuxième génération de Peugeot 208, bien que plébiscitée, symbolise l’ampleur de ce phénomène avec plusieurs actions correctives menées depuis sa commercialisation.

Outre les soucis observés sur la motorisation essence, les versions diesel BlueHDi ou électriques de certains modèles ont également fait l’objet de suivis renforcés. La multiplication des opérations démontre la volonté du groupe Stellantis de maintenir un contrôle rigoureux malgré la complexité de ses gammes. Il ressort néanmoins que la fréquence élevée de ces problématiques interroge la robustesse globale des moteurs PureTech sur le long terme.

Pour informer chaque automobiliste concerné, le groupe envoie un avis de rappel nominatif précisant la marche à suivre. Ce document détaille les risques encourus, les références des véhicules potentiellement touchés ainsi que les coordonnées du centre agréé le plus proche. L’intervention reste intégralement prise en charge par le constructeur, sans frais pour le client.

Les concessions doivent inspecter la pièce soupçonnée, puis la remplacer si besoin. Le délai moyen d’immobilisation du véhicule dépend du modèle et du volume de clients concernés, mais s’établit généralement sur une demi-journée, sauf complications inattendues découvertes lors de la révision.

Face à un avis de rappel, il est vivement recommandé de ne pas différer le passage au garage, même si aucun symptôme n’est détecté en usage quotidien. Ignorer ce type de campagne expose parfois à des conséquences matérielles graves, voire à l’invalidation de la couverture en cas d’accident dû à une défaillance non traitée.

Voici les réflexes essentiels en cas de rappel :

Vérifier rapidement le numéro de série communiqué avec celui affiché sur le certificat d’immatriculation.

communiqué avec celui affiché sur le certificat d’immatriculation. Prendre contact sans attendre avec le réseau agréé pour fixer un rendez-vous.

avec le réseau agréé pour fixer un rendez-vous. S’abstenir d’effectuer soi-même toute manipulation technique non préconisée par le constructeur.

non préconisée par le constructeur. Suivre les recommandations adressées individuellement, y compris en cas de rappel « préventif ».

Conséquences pour Stellantis et perspectives de résolution

Au-delà du simple traitement technique, cette série de rappels questionne la stratégie industrielle du groupe. Le volume élevé de véhicules concernés et la répétition d’anomalies sur différents lots imposent un dialogue étroit entre Stellantis et ses fournisseurs, afin de limiter la récurrence des incidents similaires.

Dans un contexte où la sécurité demeure prioritaire, la direction assure renforcer les contrôles qualité sur toute la chaîne de montage. De nouveaux audits devraient être menés pour confirmer la conformité des moteurs déjà assemblés et prévenir l’apparition ultérieure du défaut mécanique sur les futurs véhicules livrés.

Quelle surveillance pour les véhicules récents ?

Parmi les enseignements tirés de cet épisode, beaucoup s’interrogent sur la rapidité à laquelle les anomalies sévères seront identifiées à l’avenir. Les outils de diagnostic à distance et l’analyse systématique des retours clients jouent désormais un rôle croissant dans la détection précoce des pannes critiques.

Stellantis précise surveiller activement tout comportement suspect remonté par les techniciens du réseau après-vente. Une politique de vigilance renforcée devrait accompagner la sortie des nouveaux moteurs, comme le bloc EB2 Génération 3, annoncé comme le successeur du PureTech. La durée effective de vie des véhicules équipés de ces motorisations sera scrutée dans les années à venir.