DUBLIN – À peine un mois après que l’Irlande ait conduit l’Europe à supprimer le COVID-19, la propagation de l’infection a atteint un rythme record et a contraint le pays à revenir dans son régime de verrouillage le plus strict.

Alors que le gouvernement fixe sa politique de demi-tour à l’arrivée d’une variante plus infectieuse en provenance du Royaume-Uni, les experts en santé publique accusent principalement le mois dernier assouplissement des restrictions à la poursuite du plan du Premier ministre Micheál Martin pour «un Noël significatif».

Les responsables des maladies infectieuses ont vainement argumenté pour arrêter ce plan, qui a été dévoilé fin novembre lorsque l’Irlande sortait d’un verrouillage de six semaines en tant que seul membre de l’UE27 entièrement répertorié comme une destination de voyage «orange». D’abord, le gouvernement a rouvert des magasins, des restaurants et des pubs de restauration. Puis, deux semaines plus tard, il a permis aux familles élargies de se rassembler à l’approche de Noël. Cette socialisation accrue était censée durer jusqu’à la fin de la période des vacances mercredi.

Une grande partie des médias irlandais a déclaré que la relaxation était sage pour donner aux entreprises à long volet une chance financière dans le bras.

Pourtant, alors même que les familles se déplaçaient dans tout le pays pour se blottir chez des proches à partir du 18 décembre, les résultats des tests positifs ont augmenté.

La veille de Noël, les magasins et les lieux sociaux ont de nouveau été fermés à la hâte. Presque simultanément, les laboratoires de test ont confirmé que la variante britannique était arrivée. Il a depuis grandi pour représenter un quart des nouveaux cas.

Les hôpitaux ont signalé 23 nouvelles épidémies et les maisons de soins infirmiers 22, dont un établissement à Limerick où huit résidents sont décédés pendant la période des vacances.

«Cette variante britannique ne ressemble à rien de ce que nous avons traité dans ce pays jusqu’à présent», a déclaré mercredi le ministre de la Santé Stephen Donnelly alors qu’il entrait dans une réunion du Cabinet qui approuvait une nouvelle liste de mesures de verrouillage.

Celles-ci comprenaient la fermeture des chantiers de construction à compter de vendredi soir et une prolongation des fermetures d’écoles jusqu’en février. Le gouvernement avait auparavant ordonné la réimposition de restrictions de mouvement pour les ménages à moins de 5 kilomètres de leur domicile.

La ministre de la Justice, Helen McEntee, qui a participé à la réunion du Cabinet par lien vidéo, a annoncé qu’elle avait été testée positive pour le coronavirus – la deuxième ministre du Cabinet irlandais à 15 membres à attraper la maladie.

McEntee, qui est enceinte de cinq mois de son premier enfant, rassuré le public dans un tweet que les données de santé indiquent que «les femmes enceintes ou leurs bébés ne courent pas un risque plus élevé si nous contractons le COVID-19».

«En même temps, j’exhorte tout le monde à suivre les conseils de santé publique et à rester à la maison», écrit-elle. «Si vous pensez développer des symptômes, aussi petits soient-ils, agissez comme si vous aviez un COVID. Nous connaissons tous la gravité de la situation. »

L’Irlande a confirmé 6 110 nouveaux cas lundi, 5 325 mardi et un record de 7 836 mercredi. Quarante morts jusqu’à présent cette semaine ont porté le nombre total de décès dus à la pandémie en Irlande à 2300. Les infections nouvellement diagnostiquées au cours des deux dernières semaines ont dépassé les 40 000 – un tiers complet du total de l’Irlande au cours des 10 derniers mois.

Philippe Nolan, qui dirige la modélisation de la pandémie pour l’équipe nationale irlandaise des urgences de santé publique, a déclaré que le taux d’infection réel dans la société était probablement supérieur d’environ 25%.

Nolan a déclaré que les tests positifs, les cas et les hospitalisations doublaient tous les sept à 10 jours.

«Nous pouvons arrêter cela, mais il est essentiel que chacun de nous joue son rôle pour inverser la tendance», a-t-il déclaré. « Rester à la maison. »

