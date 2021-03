Le conseil d’administration de Beacon Hospital s’excuse pour la controverse sur les vaccins et annonce un examen indépendant

Le chef de Beacon, Michael Cullen, fait face à un examen par un avocat de la décision de vacciner les enseignants d’une école privée alors que le conseil d’administration de l’hôpital subit une pression croissante du gouvernement pour traiter de manière décisive l’affaire.

Alors que Taoiseach Micheál Martin a frappé à l’hôpital privé de Dublin, affirmant que ses actions étaient «répugnantes», le conseil d’administration de Beacon s’est excusé sans réserve lundi soir pour le «bouleversement causé par la vaccination des enseignants» de l’école St Gerard.

La semaine dernière, 20 enseignants et membres du personnel de St Gerard’s, une école payante juste à l’extérieur de Bray, dans le comté de Wicklow, ont reçu les vaccins «restants» à l’hôpital privé. Les enfants de M. Cullen fréquentent l’école.

Mais les directeurs de l’hôpital, dans leur déclaration publiée lundi soir, se sont abstenus de toute sanction publique immédiate contre M. Cullen et ont plutôt demandé un examen indépendant d’Eugene McCague, l’ancien chef des avocats d’Arthur Cox.

Le conseil a déclaré que M. McCague avait été invité à «vérifier tous les faits» associés au fonctionnement du centre de vaccination de l’hôpital, conformément à sa responsabilité d’assurer une procédure régulière.

L’actionnaire majoritaire de Beacon est l’homme d’affaires Denis O’Brien. «À la fin de l’examen, les membres non exécutifs du conseil examineront ses conclusions et prendront à ce moment-là toutes les mesures nécessaires», indique le communiqué publié au nom du conseil.

Une porte-parole du Beacon n’a fait aucun commentaire sur la date limite pour l’examen et aucun commentaire lorsqu’on lui a demandé si le conseil d’administration s’était engagé à publier les conclusions de M. McCague.

La débâcle a déjà conduit le gouvernement à suspendre le programme de vaccination de l’hôpital. Dans sa déclaration, cependant, le conseil a noté que son centre de vaccination était «aménagé, doté en personnel, exploité et financé» par l’hôpital conformément à son engagement «à soutenir l’effort national» de lutte contre la pandémie.

Mais M. Martin a lancé une attaque sévère contre la conduite de l’hôpital, affirmant que ce qui s’était passé était «très, très faux» et inacceptable. «Il est répugnant pour les gens que quelque chose de ce genre se soit produit», a-t-il déclaré aux journalistes.

«C’est pourquoi l’administration du vaccin [at the Beacon Hospital] a été suspendu. Les vaccins appartiennent au peuple irlandais et, à ce jour, la priorité a été donnée aux plus vulnérables. »

M. Martin s’exprimait à Croke Park lors du lancement du nouveau plan du gouvernement visant à relancer l’Irlande rurale

Les archives du registre du lobbying montrent que M. Cullen a fait pression sur Stephen Donnelly l’année dernière peu de temps après sa prise de fonction en tant que ministre de la Santé.

L’appel de M. Cullen avec le ministre était de «discuter de la manière dont les futurs modèles d’interaction entre les organismes publics et les hôpitaux privés pourraient être structurés». L’objectif était de «procurer un bénéfice maximal aux patients et un meilleur rapport qualité-prix pour l’État, tout en permettant aux hôpitaux de planifier cela de manière appropriée».

Il n’y a eu aucun commentaire de St Gerard’s.

Pendant ce temps, le ministre de la Santé Stephen Donnelly, s’exprimant au Dáil avant la publication de la déclaration de Beacon, a déclaré que ce qui s’était passé là-bas «sentait le privilège».

Il a déclaré qu’une lettre était envoyée au conseil d’administration demandant un compte rendu complet et «si d’autres vaccins pris en charge par l’hôpital Beacon sont sortis de la hiérarchisation».

«Ces vaccins n’appartiennent ni à l’hôpital Beacon ni à aucun hôpital; ils appartiennent au peuple irlandais », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, chef de file national du HSE sur le programme de déploiement des vaccins, Damien McCallion a défendu le programme à la suite de la controverse sur la vaccination des enseignants à l’hôpital Beacon.

M. McCallion a déclaré à l’émission Today with Claire Byrne de RTÉ Radio One qu’il ne pensait pas qu’il y avait un problème avec des personnes vaccinées dans le désordre. Il a reconnu que ce qui s’était passé à l’hôpital Beacon avait été «décourageant».

«Nous n’étions certainement pas heureux», a-t-il déclaré.

Il y avait des directives claires sur le séquençage et les listes de sauvegarde, a-t-il ajouté.