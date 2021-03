Comment la pandémie a changé Westminster

Ils disent qu’une semaine, c’est long en politique.

Il n’est donc pas surprenant qu’une année complète de verrouillages et de restrictions COVID-19 semble avoir secoué Westminster pour de bon.

Après que les députés ont été renvoyés chez eux en mars dernier alors que le nouveau coronavirus déchirait Londres, il était clair que des changements radicaux seraient nécessaires dans les traditions séculaires du Parlement si la politique britannique devait se poursuivre sous une forme significative.

«À ce stade, nous n’avions vraiment aucune idée de la façon dont le Parlement pourrait revenir du tout», a déclaré le chef de la Chambre des communes Jacob Rees-Mogg à l’édition de cette semaine du podcast Westminster Insider de POLITICO.

«Nous ne connaissions pas le niveau de gravité, le niveau de contagiosité de la maladie, et nous savions que le Parlement avait son devoir constitutionnel à faire. Nous essayions donc de trouver tout ce qui pourrait ramener le Parlement sous une forme ou une autre.

Certaines innovations apportées pendant ces semaines frénétiques d’avril et de mai – comme un système de vote électronique conçu pour empêcher les députés de se rassembler dans des lobbies de vote encombrés – semblent être là pour rester.

«Il me semble que cela fonctionne vraiment bien», admet le célèbre traditionaliste Rees-Mogg. «Cela évite à six commis d’être en service, parfois à des moments antisociaux, et c’est un peu plus rapide. Je ne vois donc aucune raison de ne pas continuer avec ça.

Il est cependant moins réceptif à ceux qui souhaitent que les nouveaux débats « hybrides » – qui permettent aux députés de se connecter à la Chambre des communes depuis leur domicile via un lien vidéo – se poursuivent au-delà de la pandémie.

«Cela rend la vie beaucoup trop facile pour les ministres», se plaint Rees-Mogg. «Il n’y a pas de véritable défi pour les ministres sans la salle pleine, les interventions, la spontanéité. Et je crains que les discours soient également assez ennuyeux, car ce ne sont pas des débats – ce sont des gens qui lisent un discours qu’ils ont préparé la veille et qui ne répondent pas aux points soulevés par les orateurs précédents. Je pense donc que les relations en face à face sont meilleures. »

Il admet cependant que la technologie peut s’avérer utile lorsque les députés décampent temporairement le Parlement alors que le bâtiment historique subit des travaux de rénovation attendus depuis longtemps.

«Il y a une chose que nous pouvons apprendre, c’est que l’hybridité peut être une option moins chère que [creating] une autre chambre pendant la restauration et le renouvellement (du parlement) », dit-il. «Et nous ne devons certainement pas ignorer cette possibilité, en fonction de l’ampleur de l’économie.»

Une autre innovation de l’ère COVID qui devrait devenir un élément permanent est la conférence de presse télévisée nocturne de Downing Street, présentée par Boris Johnson au printemps dernier lorsque la pandémie était à son apogée. Le format changera – Johnson a embauché la journaliste de télévision Allegra Stratton pour animer les briefings en son nom – mais pour le monde désuet du journalisme de «lobby» britannique, ce ne sera rien de moins qu’une révolution.

Le rédacteur politique d’ITV, Robert Peston, a déclaré au podcast que les conférences de presse télévisées devront être beaucoup plus informatives que les briefings privés actuellement proposés quotidiennement par le n ° 10, où les questions des journalistes sont régulièrement bloquées.

«Je pense que si ces séances d’information privées étaient simplement traduites à la télévision, la plupart des gens qui les regardaient perdraient la volonté de vivre», dit Peston. «En gros, nous posons tous la même question de 4 000 façons et nous ne recevons pas de réponse 4 000 fois. Si nous ne changeons pas tous, et que cela ne devient pas plus un forum véritablement ouvert où nous apprenons des choses, alors je ne pense pas qu’aucun de nous en sortira avec le moindre mérite. »