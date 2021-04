Le parlement allemand fait avancer un projet de loi pour donner à Merkel plus de pouvoirs sur les mesures contre les coronavirus

BERLIN – Le parlement allemand a approuvé mercredi des modifications de la loi sur la protection contre les infections destinées à donner à Berlin plus de pouvoir sur les restrictions du pays contre les coronavirus, annulant les vives critiques des partis d’opposition.

La mesure priverait les capitales des États de certaines capacités de prise de décision sur des mesures telles que la restriction des rassemblements privés, la fermeture des écoles et des magasins, l’imposition de couvre-feux nocturnes et obligeant les employeurs à proposer des tests de coronavirus ou à demander aux employés de travailler à domicile.

En vertu des amendements, un soi-disant frein d’urgence serait déclenché lorsqu’une zone compte plus de 100 nouvelles infections à coronavirus pour 100000 habitants pendant sept jours, obligeant cette zone à imposer plus de restrictions.

Les députés de tous les partis d’opposition ont attaqué le plan.

« Votre projet de loi comporte des défauts considérables », a déclaré Christine Aschenberg-Dugnus, porte-parole des démocrates libres (FDP) pour la santé, qui a longtemps critiqué ouvertement l’abandon de trop de libertés au nom d’une prévention plus stricte des infections.

Mais il est peu probable que leurs critiques empêchent la mesure de devenir loi. Jeudi, le projet de loi amendé devrait être transmis au Bundesrat, la chambre haute de l’Allemagne, représentant les 16 gouvernements des États, où il devrait être adopté. La mesure resterait en vigueur jusqu’au 30 juin.

Cette décision fait suite à des semaines d’avertissements de la part des virologues et des médecins de soins intensifs, qui ont insisté sur le fait que l’Allemagne devait de toute urgence ralentir sa troisième vague d’infections à coronavirus pour éviter que les hôpitaux ne soient submergés et que le nombre de décès ne grimpe.

Mardi, 24884 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en Allemagne, plus de 3000 de plus qu’une semaine auparavant. Il y a également eu 331 décès dus au COVID-19 signalés en 24 heures.

Mais la fatigue du verrouillage a également gagné du terrain.

« Les couvre-feux prévus ne sont pas une mesure appropriée », a déclaré Aschenberg-Dugnus, citant un manque de preuves scientifiques de l’efficacité des couvre-feux nocturnes. « Il ne suffit pas d’espérer qu’ils feront du bien pour justifier un empiétement aussi grave sur les droits fondamentaux. »

À l’origine, les citoyens étaient censés être confinés chez eux entre 22 heures et 5 heures du matin sous le frein d’urgence pour réduire le nombre d’infections résultant de rassemblements privés. Mais les préoccupations constitutionnelles, ainsi que les vives critiques du FDP et d’autres partis d’opposition, ont incité le gouvernement à autoriser la marche et le jogging seul entre 22 heures et minuit.

Alors que les législateurs débattaient à l’intérieur, des militants anti-restriction protestaient à l’extérieur dans le quartier gouvernemental de Berlin, incitant la police à intervenir, citant des violations des règles de rassemblement public du coronavirus.

« Aujourd’hui, il y en a dans les rues de cette ville qui prétendent que la situation n’est pas grave », a déclaré le vice-chancelier Olaf Scholz, ajoutant que les manifestants avaient tort parce que « 80 000 citoyens sont morts et … cela ne peut être ignoré ».

Le ministre de la Santé, Jens Spahn, est intervenu, défendant en particulier le concept de couvre-feu au motif que les deux tiers de toutes les infections en Allemagne se produisaient actuellement dans un environnement privé.

« Ces restrictions … sont appropriées et proportionnées au vu de la situation, et elles sont également efficaces, comme nous l’avons vu dans presque tous les autres pays européens, mon collègue », a-t-il déclaré en direction d’Aschenberg-Dugnus.

Mais les Verts et l’extrême gauche Die Linke ont également critiqué les couvre-feux, arguant qu’il devrait y avoir des mesures plus adaptées, en particulier en ce qui concerne le lieu de travail et les écoles.

« Alors que vous voulez imposer des couvre-feux à partir d’une incidence de 100, les enfants sont censés aller à l’école jusqu’à une incidence de 165 [new infections per 100,000 inhabitants over seven days]», a déclaré Amira Mohamed Ali, co-leader du groupe parlementaire de Die Linke.« Où avez-vous réellement obtenu ces chiffres? Était-ce un jet de dés au hasard? «

Le FDP a déjà annoncé qu’il déposerait une plainte auprès de la Cour constitutionnelle allemande si la loi entre en vigueur.