Biden dépriorise le Moyen-Orient

Un autre conseiller informel de Biden l’a dit plus brutalement: «Ils sont simplement extrêmement déterminés à ne pas se laisser entraîner au Moyen-Orient.»

Le déplacement de l’énergie et des ressources hors de la région reflète ce que les conseillers ont décrit comme un effort délibéré pour donner la priorité à ce qu’ils considèrent comme des questions mondiales plus urgentes. C’est une approche que les prédécesseurs immédiats de Biden ont essayée eux-mêmes, souvent sans succès. Et en son cœur se trouve un sentiment d’exaspération que la politique étrangère américaine soit souvent submergée par les bourbiers dans le Golfe.

C’est particulièrement vrai pour Biden. Le président a une longue et torturée histoire au Moyen-Orient. Il a voté contre la première guerre en Irak en 1991, que les États-Unis ont rapidement remportée. En tant que président de la puissante commission des relations extérieures du Sénat, il a fait pression pour la résolution du Congrès autorisant le président George W. Bush à envahir l’Irak en 2003 – un vote qu’il a dit regretter.

En 2007, alors qu’il se présentait à la présidence, Biden a proposé un plan qui diviserait l’Irak en trois régions semi-autonomes détenues par les chiites, les sunnites et les Kurdes. Il a été largement critiqué par les experts du Moyen-Orient et les analystes de la politique étrangère qui ont déclaré que cela pourrait conduire à plus d’effusion de sang.

Après des années de va-et-vient entre Washington et le Moyen-Orient – gérer le portefeuille irakien pour le président Barack Obama, mener une bataille solitaire pour empêcher une poussée de troupes américaines prévue en Afghanistan, faire face à la guerre civile syrienne et tenir compte de la montée de l’Etat islamique – Biden a critiqué ses alliés en 2014, les blâmant pour l’ascension du groupe terroriste et mettant à nu ses frustrations générales avec la région.

« Les Turcs … les Saoudiens, les Emirats, etc., que faisaient-ils? » »a-t-il dit aux étudiants de Harvard lors d’une conférence cet automne.« Ils étaient tellement déterminés à éliminer [Syrian President Bashar] Assad et ont essentiellement une guerre sunnite-chiite par procuration, qu’ont-ils fait? Ils ont versé des centaines de millions de dollars et des dizaines, des milliers de tonnes d’armes à quiconque se battrait contre Assad.

Les alliés étaient furieux et Biden s’est rapidement excusé.

Désormais président, Biden devra s’attaquer à certains de ces problèmes épineux qui le vexaient il y a dix ans.

Il a jusqu’à présent donné peu d’indications sur la question de savoir s’il achèvera le retrait américain d’Afghanistan, qui est prévu pour mai dans le cadre d’un accord de paix conclu par l’administration Trump avec les talibans.

Bien que Biden se soit opposé de façon mémorable à toute augmentation des niveaux de troupes américaines dans le pays alors qu’il était vice-président, son nouveau secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a laissé entendre que le retrait américain pourrait ne pas se poursuivre comme prévu lors d’une réunion cette semaine du Ministres de la défense de l’OTAN. Le Pentagone, a déclaré Austin, «n’entreprendrait pas un retrait précipité ou désordonné», selon une lecture fournie par le Pentagone. Les États-Unis n’ont actuellement que 2500 soldats là-bas, mais les responsables du Pentagone ont indiqué que la violence restait trop élevée pour justifier une réduction à zéro.

Austin a également semblé désireux de ne pas s’enliser au Moyen-Orient. Il a récemment lancé un examen des déploiements de troupes américaines dans le monde qui devrait réévaluer la présence militaire américaine dans le Golfe, mais il est peu probable qu’il réduise la présence des troupes américaines dans la région Asie-Pacifique, a déclaré la semaine dernière un haut responsable de l’administration.

Austin a également indiqué que le Moyen-Orient ne faisait pas partie de ses principales priorités lorsqu’il a installé trois conseillers spéciaux sur des questions clés: la Chine, Covid et le climat. Son adjoint, Kathleen Hicks, et son chef de cabinet, Kelly Magsamen, sont tous deux des experts renommés de la Chine.

Le Pentagone n’est pas le seul endroit où le personnel offre des indices sur un nouvel ensemble de priorités. Au Conseil de sécurité nationale, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a réduit les effectifs de l’équipe consacrée au Moyen-Orient et renforcé l’unité qui coordonne la politique américaine à l’égard de la région indo-pacifique. Et la nomination potentielle d’un conseiller de Bernie Sanders, Matt Duss, à un poste de haut niveau au département d’État a également soulevé des soupçons selon lesquels l’administration n’est pas trop préoccupée par la politique intérieure traditionnelle autour de la politique du Moyen-Orient.

Un proche conseiller de Biden s’est déclaré opposé à la nomination, affirmant que Duss et d’autres progressistes étaient trop disposés à renoncer au leadership américain affirmé et à apaiser des adversaires américains comme l’Iran, la Syrie et la Russie au nom de la désescalade. Mais le représentant Tom Malinowski (DN.J.), qui a occupé le poste de secrétaire d’État adjoint à la démocratie, aux droits de l’homme et au travail dans l’administration Obama, a déclaré que ces préoccupations étaient exagérées.

Biden « veut des gens dans cette administration qui représentent différentes tendances au sein de la large coalition du parti démocratique », a-t-il déclaré. « Cela ne change pas les engagements qu’il a pris ou les convictions qui le définissent, cela signifie simplement qu’il y aura un débat sain. »

Biden, alors vice-président, serre la main du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en 2010 à Jérusalem. | Ariel Schalit / AP Photo

Au cours de sa brève période en tant que président, Biden a déjà signalé sa volonté de s’en tenir à certaines des percées diplomatiques que son prédécesseur a négociées entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Mais le grand test auquel il est confronté – qui pourrait très bien déterminer si ses efforts pour mettre le Moyen-Orient en veilleuse sont couronnés de succès – est de savoir comment ou s’il faut annuler la décision de l’ancien président Donald Trump de se retirer de l’accord avec l’Iran.

La réintégration dans le Plan d’action global conjoint a été décrite par Sullivan comme une «priorité critique et précoce» – une priorité que l’administration devrait négocier dès le mois prochain avec le Royaume-Uni, la France, la Chine, la Russie et l’Allemagne, connue sous le nom de P5 +1. Certains des alliés du président craignent que Biden et son équipe ne soient trop rapides pour rentrer dans l’accord, perçoivent cela comme une victoire, puis ferment les yeux sur des problèmes tels que le bilan épouvantable de l’Iran en matière de droits humains, le programme de missiles balistiques et ses attaques contre les États-Unis. et les forces de la coalition dans la région.

Sullivan a insisté sur le fait que cela n’arrivera pas, notant lors d’un événement le mois dernier que l’objectif de l’administration est de «revenir à la diplomatie» avec l’Iran et de mettre son programme nucléaire «dans une boîte», de sorte que d’autres «menaces importantes» posées par l’Iran peuvent être abordés par les États-Unis et leurs alliés.

La question était déjà urgente. L’Iran a réclamé le 21 février comme date limite pour la levée des sanctions pétrolières et gazières hors du pays ou les inspecteurs de l’ONU seraient expulsés. Mais il a pris une nouvelle urgence lundi dernier, lorsque trois roquettes ont frappé une base aérienne irakienne à Erbil où les forces américaines sont basées, tuant un entrepreneur non américain et blessant cinq Américains. La milice chiite qui a revendiqué l’attaque est largement connue pour avoir des liens étroits avec Téhéran.

Mais dans un autre signal que l’administration veut s’extirper de la région épineuse, les responsables américains disent que les renseignements ne désignent pas encore un coupable clair et indiquent qu’ils laisseront les Irakiens mener l’enquête et toute réponse militaire.

«S’il y a certainement un sentiment d’urgence, il y a aussi un réel intérêt à être sûr que nous délibérons dans le processus ici, le processus de prise de décision, et que nous sommes en phase avec nos partenaires irakiens», porte-parole du Pentagone John Kirby a déclaré jeudi. «Nous voulons leur donner le temps et l’espace dont ils ont besoin pour enquêter.»