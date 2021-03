Onze arrêtés pour des violations de Covid après une marche de protestation à Dublin

Onze personnes ont été arrêtées et un certain nombre d’autres condamnées à une amende pour ne pas avoir respecté les directives de santé publique lors d’une manifestation anti-lockdown à Dublin, a déclaré Gardai.

Jusqu’à 150 manifestants anti-lockdown ont défilé samedi à Dublin en raison des restrictions en cours dans tout le pays.

Dans un communiqué, Gardaí a déclaré qu’un groupe de manifestants, qui s’était initialement réuni au monument Wellington dans le parc Phoenix vers 14 heures, avait ensuite marché vers le centre-ville où les arrestations avaient été effectuées pour «non-respect persistant et continu des réglementations de santé publique».

Après avoir surveillé tranquillement le rassemblement dans le parc Phoenix au cours de l’après-midi, et flanqué les manifestants alors qu’ils marchaient vers et depuis le GPO, gardaí a bouclé les manifestants alors qu’ils revenaient le long de Victoria Quay.

Gardaí a utilisé des fourgonnettes de style prison et des agents en uniforme pour bloquer les extrémités est et ouest du quai, laissant les manifestants piégés. Certains manifestants se sont assis sur la route, tandis que d’autres ont tenté de franchir les lignes de Garda.

Photographie: Alan Betson



Le bureau de presse de Garda a déclaré plus tard qu’une force d’environ 300 gardaí était impliquée dans l’opération de police, y compris des unités de l’ordre public, une unité pacifique de gestion des foules, l’unité montée sur Garda et l’unité des chiens Garda.

Gardaí a déclaré qu’ils enquêtaient sur l’organisation de l’événement. Les manifestations organisées sont interdites par la réglementation en vigueur. Ils ont également déclaré qu’un certain nombre d’avis de paiement fixe (FPN) seront émis aux personnes qui ont assisté à l’événement.

Les organisateurs

Auparavant, alors que quelque 200 manifestants anti-lockdown s’étaient rassemblés dans le parc Phoenix, personne à qui l’europe-infos.fr s’était entretenu ne reconnaissait avoir organisé la manifestation.

Fait inhabituel, les participants n’ont prononcé aucun discours, ni dans le parc ni au GPO.

À partir de 14 heures, de petits groupes de personnes se sont rassemblés au monument, certains portant des drapeaux nationaux et d’autres avec des affiches portant des slogans tels que «Prochainement – Nuremberg 2.0», accompagnés de chants sporadiques de «mettre fin au verrouillage».

Peu de manifestants dans le parc semblaient porter un masque facial et la seule distanciation sociale dans le parc parmi les manifestants semblait être la distance entre de petits groupes de participants. Beaucoup de participants étaient des jeunes, certains avec des enfants en poussette.

Un homme a agité un drapeau avec les mots «liberté ou mort», tandis qu’une autre pancarte disait «tests mensongers». Un manifestant avait un drap enroulé autour d’elle, portant les mots: «des faits, pas des craintes» et «respecter les droits de l’homme».

Un homme avec un microphone dans la poche arrière de son jean a déclaré qu’il n’y avait pas d’organisateurs. Le rassemblement avait été une montée spontanée de personnes via les médias sociaux, a-t-il déclaré.

Photographie: Alan Betson



Lorsqu’on lui a demandé s’il allait faire un discours, l’homme a répondu non. Interrogé sur les haut-parleurs et le microphone, il a dit qu’il pourrait chanter une chanson plus tard.

Les Gardaí qui étaient présents, portant des masques faciaux et gardant une distance sociale, se sont livrés à des échanges de vues amicaux avec les manifestants lorsqu’ils étaient dans le parc.

Brochures photocopiées

Une femme a distribué des brochures qui disaient «Les vaccins à ARNm Covid-19 sont une thérapie génique». Elle a également distribué des brochures photocopiées dans lesquelles il était affirmé que la population avait «été piégée dans une arnaque mondiale».

Une grande partie du livret semblait contenir des résumés et des gros titres d’articles de journaux avec des messages anti-vaccin. La femme a déclaré qu’elle n’était pas une organisatrice de la manifestation.

Un homme portant une pancarte sur laquelle on pouvait lire «vakcina macht frei» a dit que les mots signifiaient «les vaccins vous libèrent».

C’était, a-t-il dit, un jeu de mots sur le libellé «arbeit macht frei», qui est écrit au-dessus de l’entrée du camp de concentration d’Auschwitz.

Lorsqu’on lui a demandé si ce n’était pas ce que la plupart des gens espéraient, des vaccins pour libérer les gens de Covid-19, l’homme a répondu que ce journaliste «ne comprenait pas» correctement.

À proximité, un jeune homme a gravi les marches escarpées du monument Wellington avec un drapeau vert enroulé autour de ses épaules portant les mots «République irlandaise».

En haut des marches, deux hommes organisaient une banderole avec des tricolores dessinés dessus et les mots: «réclamer notre souveraineté».