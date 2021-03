Appuyez sur play pour écouter cet article

LONDRES – Boris Johnson doit s’assurer que ses décisions en matière de dépenses correspondent à son ambition de faire de la Grande-Bretagne post-Brexit une superpuissance scientifique mondiale, a déclaré le président de la Royal Society.

Adrian Smith, statisticien et ancien fonctionnaire du gouvernement qui a repris les rênes de l’académie scientifique nationale du Royaume-Uni en novembre, a appelé le Premier ministre britannique à augmenter les dépenses de recherche et d’innovation et à dissiper les inquiétudes concernant les réductions imminentes du budget scientifique.

« Il y a problèmes et préoccupations authentiques à propos du contraste apparent entre l’aspiration à être une superpuissance scientifique et l’engagement des ressources nécessaires pour y parvenir », a déclaré Smith à POLITICO dans sa première interview depuis son entrée en fonction.

Les scientifiques craignent que le gouvernement britannique prélève jusqu’à 2 milliards de livres sterling par an sur le budget scientifique pour financer la participation de la Grande-Bretagne au programme de recherche et développement de l’UE Horizon Europe – l’équivalent d’une réduction de près de 20%. Auparavant, cette facture était payée par le Trésor dans le cadre des contributions plus larges de la Grande-Bretagne au budget de l’UE.

Pendant ce temps, les projets de recherche impliquant des universitaires au Royaume-Uni et dans les pays en développement ont vu leur financement pour 2021-2022 réduit de 70% par rapport à l’année précédente, après que le gouvernement a annoncé des réductions de ses dépenses d’aide étrangère. En conséquence, de nombreux projets doivent être annulés, certaines universités restant à la charge des engagements financiers qu’elles ont déjà pris.

C’est particulièrement douloureux pour le secteur, a déclaré Smith. «Si vous devez soudainement arrêter quelque chose que vous aviez l’intention de faire, vous obtiendrez une réputation de non-fiabilité et ce n’est pas un bon endroit pour être», a-t-il averti. «Il y a un danger que cela [decision] a miné la confiance et encore une fois, il est incompatible avec le récit de la construction d’une Grande-Bretagne mondiale qui est une superpuissance scientifique.

Johnson s’est engagé à augmenter les dépenses de R&D de la Grande-Bretagne de 1,7% du produit intérieur brut (PIB) l’année dernière à 2,4% d’ici 2027, ce qui les rapproche de la moyenne de l’OCDE.

Mais cet engagement risque d’être édulcoré par l’impact de la pandémie COVID sur le PIB. Les scientifiques soulignent également l’écart entre l’objectif de la Grande-Bretagne et les puissances de recherche que Johnson veut imiter. Israël, par exemple, a augmenté ses dépenses de R&D à 4,9% du PIB.

«Si nous visions à être quelque part près de la moyenne de l’OCDE et que cette moyenne augmente, nous devrions probablement envisager de déplacer cette aspiration de 2,4% à, disons, 3%», a déclaré Smith.

Un porte-parole du Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle a déclaré que le gouvernement définirait prochainement les allocations de R&D pour 2021-2022, et a réitéré que la réduction de l’aide à l’étranger est temporaire mais nécessaire en raison de l’impact économique de la pandémie. «Le Royaume-Uni reste l’un des principaux donateurs d’aide au monde», a déclaré un porte-parole. «Cette année seulement, nous dépenserons plus de 10 milliards de livres sterling pour lutter contre la pauvreté, lutter contre le changement climatique, lutter contre le COVID et améliorer la santé mondiale.»

Liens mondiaux

Faire équipe avec des pairs du monde entier est un ingrédient crucial dans la poursuite des connaissances scientifiques, et bien que la Grande-Bretagne ait obtenu une participation continue à Horizon Europe, Smith pense qu’elle doit encore guérir les blessures causées par le Brexit.

À la suite du référendum sur le Brexit, les consortiums de recherche sollicitant un financement de l’UE étaient moins enclins à intégrer des partenaires britanniques dans l’équipe et à leur confier des rôles de premier plan. «Nous ne pouvons pas ignorer le fait que de nombreuses relations ont été endommagées au cours des dernières années», a-t-il déclaré.

La collaboration scientifique prend également un coup au milieu des tensions croissantes entre les pays occidentaux et la Chine, qui ont alimenté la recherche d’une «autonomie stratégique» et d’une protection contre le vol de propriété intellectuelle en Europe.

Smith a déclaré que les plus grands défis mondiaux, y compris la lutte contre le changement climatique et le COVID-19, ne peuvent être résolus sans impliquer la Chine, de sorte que la coopération dans ces domaines est susceptible de se poursuivre. Les scientifiques et les institutions se battront également pour maintenir leurs liens même si leurs gouvernements ne le font pas. Mais certains domaines comportant une composante de sécurité nationale, comme la technologie quantique et l’intelligence artificielle, resteront probablement interdits.

«Nous ne pouvons pas nous éloigner du fait qu’il existe de véritables différences et conflits géopolitiques, et que les gouvernements doivent équilibrer … la sécurité contre la prospérité et d’autres paramètres», a déclaré Smith. « Je regrette la direction du voyage pour devenir plus nationaliste, mais nous devons simplement comprendre qu’il y a un problème plus large. »

‘Piquer les doigts’

Smith est un nom familier dans la science britannique avec la réputation de dire ce qu’il pense. En tant que directeur général de la connaissance et de l’innovation au département des affaires entre 2008 et 2012, il était considéré comme le gardien du budget scientifique du Royaume-Uni pendant la crise financière. Il a été fait chevalier en 2011.

Il a ensuite dirigé l’Université de Londres, la deuxième plus grande université de Grande-Bretagne en termes d’inscriptions totales. Au cours des trois dernières années, Smith a été directeur général de l’Institut Alan Turing, le centre national de l’intelligence artificielle.

Il a appris les mathématiques de base de son grand-père malade, qu’il a visité fréquemment avant d’atteindre l’âge scolaire. À 74 ans, Smith garde l’esprit vif en jouant aux échecs en ligne à l’heure du coucher. Et malgré ce que Google pourrait suggérer lorsque vous tapez son nom, il n’est ni le guitariste du groupe de heavy metal Iron Maiden ni le triple vainqueur du concours britannique Strongest Man. Mais il y a un prix que Smith a remporté trois fois: la médaille Guy, en reconnaissance de sa contribution aux statistiques de probabilité – un domaine qu’il décrit comme «un merveilleux pont vers tout dans le monde».

«Si vous êtes un statisticien, vous avez en quelque sorte le droit de mettre le doigt sur les affaires de tout le monde», a-t-il déclaré. «Ce sont les chiffres qui nous permettent de comprendre. Ce sont les chiffres qui guident la politique. »

Les ministres ont demandé à plusieurs reprises son avis, malgré les réticences de certains hauts conservateurs qui estimaient qu’il était trop proche des travaillistes. Smith a donné au gouvernement des recommandations sur la façon d’améliorer l’enseignement des mathématiques dans les écoles anglaises; la compilation et la présentation de statistiques sur la criminalité, et comment remplacer le financement de l’UE pour la science en cas de Brexit sans accord.

Smith se moque également de sa propre institution. Il explique que son élection en tant que président de la Royal Society en mai n’était pas un concours, car il était le seul candidat proposé par la fraternité, une tradition qui remonte à des siècles. «C’est une élection nord-coréenne. Alors je n’ai pas gagné. C’est comme ça que ça marche. »

Résoudre les problèmes du monde

Peu de temps après avoir pris la présidence de la Royal Society, Smith a appelé ses homologues des académies nationales des autres économies avancées du G7. L’accueil par la Grande-Bretagne du sommet du G7 en juin a offert la possibilité de progresser dans la résolution de certains des problèmes les plus urgents au monde: le changement climatique; Perte de biodiversité; et le manque de mécanismes de données appropriés pour surveiller les pandémies.

Mercredi, les académies nationales combinées ont émis des recommandations conjointes et appelleront à une feuille de route pour la technologie climatique pour atteindre les émissions nettes de carbone zéro d’ici 2050. La feuille de route devrait préciser la technologie actuellement disponible, la technologie qui devra être renforcée et toute lacune dans connaissances, y compris comment propulser des avions sans combustibles fossiles.

«Le rôle de la Royal Society et des académies est de fournir une clarté absolue aux gouvernements sur ce qui peut être fait si nous investissons», a déclaré Smith. «Notre travail consiste à produire la feuille de route et les options, et certaines de ces options devront être mises en tension par rapport à d’autres, en termes de coûts et d’efficacité.»

Malgré le «véritable engagement» du gouvernement Johnson envers l’objectif du net zéro, les progrès peuvent être ralentis par l’ampleur du défi, qui implique la science, l’argent et un changement de comportement à grande échelle, a déclaré Smith. Prenons par exemple la nécessité de remplacer les chaudières à gaz de chauffage central traditionnelles de Grande-Bretagne.

«Nous allons avoir besoin d’une énorme armée de techniciens pour venir les retirer, et je ne pense pas que nous ayons encore réfléchi correctement où allons-nous installer ces millions de chaudières que nous supprimons», a ajouté Smith. «Il y a beaucoup de choses pratiques en cours de route.»

Il a rappelé aux scientifiques, aux ministres et aux fonctionnaires d’être humbles dans l’incertitude et malgré des succès tels que le déploiement rapide des vaccins en Grande-Bretagne: « Nous ne devons pas être trop triomphants. »