CJ Stander fait ses adieux à l’Irlande en faisant ce qu’il fait de mieux

La carrière de CJ Stander en Irlande s’est terminée l’épaule au volant. Arqué sur une panne. Tenant ferme.

Les larmes ont coulé quand tout le monde s’est aligné pour embrasser le costaud Munster avec une touche sud-africaine. Pas assez grand pour les Springboks, cette torsion de foi a guidé le fils d’un fermier à Limerick où il a forcé tous les arrivants à mettre un peu de respect sur son nom.

Cinquante et une fois. La seule honte est qu’il ne peut pas y avoir 60 ou 70 sélections, mais Stander laisse un héritage, avec toutes les victoires irlandaises spectaculaires de l’ère moderne répertoriées sur sa veste. Pensez à Soldier Field, Chicago et CJ apparaît avec un courage qui a poussé des goliaths comme Kieran Read à vérifier leur foulée. Il est devenu un pair avec les 8 meilleurs hommes du match.

Jack Conan a fait tout ce qui était en son pouvoir pour gâcher cet hommage. Le dernier international de Stander à Dublin l’a vu revenir sur le flanc aveugle le plus industrieux alors que Conan sortait de l’obscurité pour sauver la campagne inquiétante de l’Irlande.

Si quelqu’un devait se sentir privé de casquettes irlandaises pendant les cinq saisons incassables de Stander en vert, ce serait Conan. Le backrow de Bray a vu la promesse de résidence dans l’équipe nationale entravée par des blessures. Mais surtout par CJ.

Caelan Doris les dépassa tous les deux avant que la commotion cérébrale ne ralentisse l’ascension du prodige Blackrock. On s’attendait à ce que Stander comble l’écart jusqu’à ce que l’entraîneur irlandais Andy Farrell apparaisse pour faire tourner la bouteille avec le retour de Conan dans l’équipe. Mais les entraîneurs irlandais ont gagné leur pièce avec des attaques structurées directement depuis le paddock d’entraînement de Blanchardstown, laissant l’Angleterre sous le choc alors que les doigts délicats de Conan et le plongeon intelligent ont aidé à construire une avance d’intervalle de 20-6.

« Imaginez que le score s’écoule à la mi-temps, cet endroit aurait éclaté », a déclaré Stander, s’étouffant. «Je souhaite juste que ma famille puisse être ici, en particulier ma femme et ma fille.»

L’essai de Keith Earls était tout ce que les gens qui suivaient la riche carrière du pilote de 33 ans espéraient voir, une fois de plus. C’est une torsion sur le lancer au-dessus de l’alignement supérieur qui a permis à la France de déchiqueter la défense anglaise la semaine dernière à Twickenham. Cette fois, Rob Herring a trouvé un Conan en plein essor, dont le coup de foudre dans le jargon de la NBA, a fait ce que l’attaque de Mike Catt n’avait pas réussi à faire jusqu’à ce moment: libérer Earls en pleine campagne. Jonny May – qui aurait pu sprinter professionnellement – a été coincé dans la boue par la pointe des pieds de l’ailier.

CJ Stander est abordé par Tom Curry. Crédit photo: James Crombie / Inpho



Owen Farrell a répondu avec une pénalité à longue portée, mais dès le redémarrage, Tadhg Beirne a enveloppé Maro Itoje dans un renversement de la torture habituelle. Avec la botte de Johnny Sexton comme la lame d’un assassin, Hugo Keenan attrapant des lobs comme un pro de baseball et Robbie Henshaw perforant le silence avec la performance de sa vie, CJ était un vieux CJ ultra-agressif; blesser les gens et sourire quand ils ont tenté de lui faire mal au dos.

L’Angleterre était tout sauf elle-même, bien que cela augmente le récit croissant d’une double personnalité sous Eddie Jones. Mako Vunipola devait être accro à Sheppard à la pause, et non pas à cause de la domination de Tadhg Furlong, mais de l’interprétation cohérente de Mathieu Raynal d’une tête libre illégalement ennuyeuse dans la mêlée.

L’Irlande menait 13-6 lorsque Stander a pris vie avec un report sur Tom Curry – les Anglais l’ont effacé – avant qu’un grondement contre Billy Vunipola – encore une fois, claqué au sol – et il a même rassemblé un déchargement de Furlong pour être martelé sur l’herbe. pour une troisième fois en 90 secondes.

CJ eut un sourire narquois car la douleur ne pouvait qu’électrifier son bloc de cadre en ciment. Toutes ces punitions ont jeté les bases de The Catt Offensive pour produire suffisamment de course pour fracturer l’Angleterre assez longtemps pour que Conan se faufile sur le badigeon.

Comme prévu, juste après la mi-temps, l’évier de la cuisine a été jeté sur l’Irlande. Malgré toute la xénophobie qui tourbillonne autour de l’introduction de Stander et de la sélection continue pour l’Irlande, personne qui n’a jamais porté un maillot vert ne vivrait pour raconter l’histoire d’une collision frontale complète avec Billy Vunipola, Curry et Ellis Genge.

CJ a ri de la tête. Puis il a attrapé Elliot Daly à l’extérieur. Il a également heurté Mark Wilson avant un moment inoubliable en s’associant à Beirne pour arracher le ballon d’un peloton anglais qui a battu leurs plus petits homologues irlandais à quatre reprises depuis février 2019.

Remboursement.

Quelque chose a bougé dans l’équipe d’Irlande ce samedi après-midi. Pendant tout ce temps, la capitainerie d’Owen Farrell a continué sa spirale descendante. La couronne en bois appartient à l’Angleterre pour 2021. L’incapacité de Farrell à établir une relation viable avec Raynal a atteint son apogée lorsque le médecin neutre a insisté pour qu’il parte pour une évaluation des blessures à la tête. Farrell a réclamé un stinger. Il n’est pas revenu.

Stander essuie ses larmes à la fin du match. Photo: Niall Carson / PA Wire



Ce type de scalping, de la part d’une équipe irlandaise pompée et calme dans une égale mesure, forçant le mastodonte anglais à descendre des couloirs qui emprisonnaient leurs corps surdimensionnés, se produit tous les cinq ans environ. La supériorité de Rachael Blackmore à Cheltenham aurait dû être un avertissement ou un fil de craquage dans le Daily Telegraph sur les liens familiaux de Max Malins avec la Fraternité républicaine irlandaise, mais vous ne voyez jamais vraiment cela venir.

De tels jours rares ne peuvent pas se produire sans un ticket de coaching fournissant une stratégie claire qui se lie à une intensité qui ne peut être créée que par la vue de la rose rouge. À moins que vous ne soyez CJ Stander, et ce flux d’énergie est la façon dont vous avez vécu une vie fascinante pour un garçon d’une ferme laitière et maraîchère du Cap-Occidental, qui espérait devenir un Springbok mais qui a fini par être l’étranger le plus aimé de Thomond Park. .

«Il est le type authentique le plus généreux que vous puissiez rencontrer», a déclaré Andy Farrell. «Il a donné son cœur et son âme au maillot, le vert et le rouge. Il a la chance de disputer une finale de coupe pour Munster la semaine prochaine.

Il y a encore quelques semaines dans ce court au revoir avec Stander pleinement conscient que Gavin Coombes a besoin d’une plate-forme pour faire à Leinster ce que Conan vient de faire à l’Angleterre.

L’ère post-Stander dans le rugby irlandais verra tout le monde se débrouiller très bien sans lui, mais cela dépend de la norme établie par sa férocité garantie. Coombes, Doris et Conan savent exactement à quoi s’attendre lorsqu’ils portent le numéro huit.

« Je suis éternellement reconnaissant », a déclaré Stander, sa voix se brisant. «Les rêves se réalisent.»