LONDRES – Les tentatives pour bloquer les exportations de vaccins de l’UE seraient « contre-productives » et le « truc adulte » serait de travailler avec le Royaume-Uni pour maximiser la production, a déclaré dimanche le secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace.

Le haut ministre du gouvernement britannique a averti les dirigeants de l’Union européenne que « le monde regarde » alors qu’ils se réunissent jeudi pour discuter de la question de savoir si le fabricant de médicaments AstraZeneca devrait faire face à une interdiction des exportations de doses de vaccin contre le coronavirus qu’il produit dans l’UE s’il ne remplit pas ses obligations de livraison.

La commissaire européenne Mairead McGuinness a déclaré à la BBC « tout est sur la table » lorsqu’on lui a demandé dimanche si le bloc envisageait sérieusement d’essayer d’arrêter les exportations de vaccins vers la Grande-Bretagne. Les citoyens de l’UE «sont de plus en plus en colère et bouleversés par le fait que le déploiement du vaccin ne s’est pas produit aussi rapidement que nous l’avions prévu», a-t-elle déclaré avant la réunion du Conseil européen.

Wallace a déclaré à Sky News que toute tentative de bloquer les exportations de vaccins par l’UE serait «contre-productive» et compromettrait les chances de leurs propres citoyens d’avoir le vaccin.

« Si des contrats sont rompus et des engagements, c’est une chose très dommageable pour un bloc commercial qui se targue de l’état de droit, se targue de suivre les contrats … et je pense que la Commission sait au fond que le monde regarde Ce qui se passe. Et aussi c’est contre-productif parce que la seule chose que nous savons sur la production et la fabrication de vaccins est qu’il s’agit d’une collaboration », a-t-il déclaré.

Il a déclaré plus tard à la BBC: « La chose adulte serait que la Commission européenne et certains des dirigeants européens ne se livrent pas à la rhétorique. »

Pfizer, qui a besoin d’ingrédients essentiels pour les vaccins du Yorkshire en Angleterre, aurait averti l’UE qu’elle pourrait faire face à des représailles si elle bloquait les vaccins à destination du Royaume-Uni. Wallace a déclaré: «Faire un vaccin, c’est comme faire un gâteau, et nous avons tous des ingrédients différents. Et la Commission européenne saura que, vous avez souligné le point sur Pfizer, elle saura simplement que vous ne voudriez pas vous couper le nez pour vous contrarier. «

Mais McGuiness a riposté aux accusations de nationalisme vaccinal, affirmant à la BBC que l’UE avait déjà exporté des doses vers 31 pays. Elle a également souligné que le Royaume-Uni avait interdit l’exportation de 100 produits pharmaceutiques – une décision qui, selon elle, pourrait elle-même être qualifiée de «nationalisme vaccinal».

