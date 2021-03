Un autre politicien conservateur allemand démissionne au milieu d’allégations de corruption

Un ancien ministre de la Justice bavarois est devenu le dernier politicien conservateur allemand à démissionner au milieu d’allégations de corruption.

Dimanche, Alfred Sauter – député au parlement régional et membre éminent de l’Union chrétienne-sociale (CSU), le parti frère bavarois de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) de la chancelière Angela Merkel – a démissionné de tous les postes politiques qu’il occupe.

Les procureurs enquêtent sur Sauter dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de corruption liée à l’achat de masques anti-coronavirus. Il a également suspendu son appartenance au groupe parlementaire bavarois de la CSU pour la durée de la procédure.

Les médias allemands ont rapporté cette semaine que Sauter, avocat de profession, avait reçu jusqu’à 1,2 million d’euros pour avoir aidé à conclure des marchés publics. Il nie tout acte répréhensible et a déclaré que tous les profits avaient été destinés à des fins caritatives depuis le début.

La démission de Sauter intervient au milieu d’un scandale plus large sur la corruption présumée et les emplois secondaires qui ont secoué l’alliance CDU / CSU six mois à peine avant que l’Allemagne ne se rende aux urnes lors d’une élection nationale. Le parti de Merkel a déjà subi deux pertes importantes lors des élections régionales ce mois-ci et a glissé dans les sondages d’opinion.

Dans le cadre de la même enquête sur les marchés publics, les procureurs enquêtent également sur l’ancien chef adjoint parlementaire de la CDU / CSU, Georg Nüßlein, qui a par la suite démissionné de la CSU. Il nie les allégations de corruption et de pots-de-vin.

Un autre législateur de la CSU, Tobias Zech, a démissionné suite à des allégations de conflit, après avoir fait du lobbying pour un ancien Premier ministre de Macédoine du Nord; Le législateur de la CDU, Nikolas Löbel, qui a admis que son entreprise avait gagné 250 000 € pour des contrats de courtage de masques faciaux, quittera le Bundestag en août; et Mark Hauptmann, un autre législateur de la CDU, a démissionné pour des paiements présumés de l’Azerbaïdjan, bien qu’il nie les actes répréhensibles.