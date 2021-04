Macron ferme une école d’élite dans un mouvement réformiste

Appuyez sur play pour écouter cet article

PARIS – Douze mois avant une probable réélection, Emmanuel Macron veut montrer qu’il tient toujours à réformer les institutions françaises – y compris son alma mater.

Le président français a annoncé jeudi la fermeture de la très sélective École nationale d’administration (ENA), qui forme la classe dirigeante du pays depuis 1945.

Un engagement de longue date de Macron, la réforme du recrutement et de la formation des hauts fonctionnaires a été rendue urgente par la crise du COVID-19, a-t-il déclaré.

«En 2021, notre pays est confronté à une pandémie historique… Notre devoir est de savoir réagir», a déclaré le président à quelque 600 fonctionnaires dans un discours à huis clos, ajoutant que de nombreux Français ont exprimé leur mépris envers l’administration sur sa gestion de la crise.

«Plusieurs décisions seront prises: la première… sera de fermer l’École nationale d’administration», a ajouté Macron.

À sa place, il y aura un nouvel Institut du service public, qui sera officiellement lancé en janvier 2022, qui intégrera également une douzaine d’autres établissements d’enseignement supérieur pour former la prochaine génération de fonctionnaires.

Peut-être plus important encore, le gouvernement prévoit de mettre en œuvre des changements importants dans la manière dont les carrières des hauts fonctionnaires sont gérées, en s’éloignant d’un système dans lequel l’avancement professionnel était déterminé par les notes obtenues par les étudiants à l’ENA.

La réforme n’est pas complète tabula rasa du fonctionnement de l’administration française, puisque le processus d’admission sélective – critiqué par beaucoup comme biaisé contre les étudiants issus de milieux plus pauvres – restera et les notes auront toujours de l’importance lors de l’obtention d’un premier emploi.

Mais cela a une signification politique profonde pour Macron, qui a clairement indiqué avant et après son élection que sa volonté réformiste signifierait également secouer sa propre administration – même s’il agissait plus lentement que prévu.

Le président avait déjà exprimé sa volonté de réformer l’ENA après les manifestations des Yellow Jackets qui ont débuté en 2018, l’une des pires crises de son mandat.

Dans son discours, il a déclaré que la crise «nous a fait ressentir le besoin d’une« action publique sensible »pour nos citoyens».

«État profond»

Diplômés ENA – appelés Énarques, une pièce de théâtre sur l’acronyme de l’école et le mot grec pour le pouvoir, Arkhos – ont souvent été accusés d’être responsables de la bureaucratie dense de la France, d’un manque d’agilité perçu en temps de crise et d’un aveuglement face aux luttes populaires en dehors de la bulle parisienne.

L’ENA basée à Strasbourg et ses diplômés annuels – parmi lesquels trois des quatre derniers présidents – sont devenus un symbole de la nomenklatura et Macron lui-même a jeté le doute sur son avenir en utilisant le terme «état profond» dans une interview. Il a ensuite commandé des travaux sur la réforme de l’école d’élite.

En février, le gouvernement français a annoncé une première étape pour ouvrir l’école et repousser les critiques de l’examen d’entrée, avec des étudiants issus de milieux plus pauvres ayant accès grâce à un système de quotas à six places.

Deux mois plus tard, le président français veut non seulement inclure des personnes aux profils plus diversifiés dans l’administration, mais aussi attirer ceux qui ne se sont pas sentis obligés de travailler pour l’État en apportant une plus grande performance inspirée du secteur privé. modèle basé.

«Aujourd’hui, un Préfet [a local governor] porte ce titre toute sa vie – demain, ils seront nommés au poste de Préfet pour un travail », a déclaré un responsable de La République En Marche proche de Macron.

«C’est un vrai big bang, les hauts fonctionnaires ne vivront plus de ces formes de retour à vie», a-t-il ajouté.

La nouvelle école permettra aux fonctionnaires de passer des MBA, s’ils en ont besoin, dans des domaines tels que la gestion et les finances. Celles-ci leur permettraient également de travailler dans le secteur privé.

Un nouveau responsable des ressources humaines s’occupera des carrières des étudiants, a déclaré un responsable de l’Elysée, et s’assurera qu’ils travaillent d’abord dans l’administration locale ou centrale pendant cinq ans, voire dans le secteur privé, avant de passer à des postes plus élevés dans des institutions françaises plus convoitées telles que le tribunal administratif supérieur.

La réforme n’a pas été bien accueillie par tous. Certains disent que le nouveau système favorisera l’avancement de carrière basé sur des relations personnelles plutôt que sur des critères plus factuels comme les notes.

Daniel Keller, président de l’Association des anciens de l’ENA, a déclaré au Figaro que la décision était du «populisme déguisé» et a critiqué «des mesures très symboliques qui permettent, dans un contexte électoral, de mettre l’abolition de l’ENA sur la liste des réalisations. . »

Pauline de Saint Rémy a contribué au reportage.