Il faut préciser comment le gouvernement réduira la dette après la pandémie

La lumière peut apparaître à la fin de la crise de Covid-19 avec des infections plus faibles et la construction du programme de vaccination. Mais l’hiver a pesé lourdement sur les finances publiques: les mesures de soutien nécessaires depuis le budget et la perte de recettes fiscales ont coûté plusieurs milliards d’euros.

Le mois prochain, le gouvernement publiera sa mise à jour annuelle du programme de stabilité. Un nouveau plan budgétaire est nécessaire pour 2021 compte tenu des développements cet hiver. La contingence Covid allouée dans le budget 2021 est en voie d’être épuisée, tandis que l’extension du soutien à l’emploi exercera une pression sur le fonds de relance économique.