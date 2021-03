AstraZeneca: une étude américaine montre que le vaccin est sûr et efficace

Un essai clinique de stade avancé du vaccin contre le coronavirus Oxford / AstraZeneca a révélé que le vaccin était efficace pour prévenir le COVID-19 – et n’a rapporté aucune preuve des événements liés à la thrombose qui ont concerné les pays de l’UE, a annoncé lundi AstraZeneca.

Le vaccin a pu prévenir toutes les maladies graves et les hospitalisations, ainsi que 79% des cas symptomatiques de COVID-19, selon l’étude de phase 3 basée aux États-Unis. Chez les participants de 65 ans et plus, le vaccin était efficace à 80%, un résultat notable étant donné les doutes précoces concernant le manque de données pour les patients plus âgés en Europe.

Les données recueillies auprès des 32 449 participants ont montré « aucun problème de sécurité lié au vaccin », a déclaré AstraZeneca.

Le comité indépendant de surveillance de la sécurité des données de l’essai a analysé spécifiquement les résultats de la thrombose et n’a trouvé aucun risque accru, et il n’y avait aucun cas de thrombose veineuse cérébrale rare du sinus, ce qui avait inquiété le Paul-Ehrlich-Institut allemand.

Les résultats de l’étude font suite à un examen des données sur la sécurité des vaccins mené par l’Agence européenne des médicaments à la suite d’un certain nombre de cas de thrombose chez des patients ayant reçu le vaccin dans les pays de l’UE, les incitant à suspendre le vaccin.

Le régulateur du médicament a donné le vaccin d’Oxford / AstraZeneca la semaine dernière, après que son comité de sécurité PRAC a conclu que le vaccin n’était «pas associé à une augmentation du risque global d’événements thromboemboliques ou de caillots sanguins».

La plupart des pays qui avaient interrompu la distribution du vaccin ont recommencé à l’administrer. Cependant, au cours du week-end, le Danemark a signalé un décès et une hospitalisation après le coup de feu, et les vaccinations avec le coup là-bas restent suspendues.