DUBLIN – Restreindre les exportations de vaccins depuis l’Europe déclencherait des représailles de la part d’autres pays et perturberait la production mondiale de jabs, a averti lundi le Premier ministre irlandais Micheál Martin.

« Une fois que vous commencez à ériger des barrières, d’autres personnes commencent à ériger des barrières dans le monde », a déclaré Martin à la radio RTÉ à Dublin. «Nous perdrions tous dans cette situation, malgré les frustrations avec AstraZeneca.»

Martin a déclaré qu’il s’était entretenu avec des dirigeants de Pfizer / BioNTech, Johnson & Johnson et Moderna – et tous ont exprimé la crainte que toute action de l’Union européenne contre le Royaume-Uni au sujet de la livraison de vaccins déséquilibrée d’AstraZeneca ne compromette leurs propres chaînes d’approvisionnement et leur capacité à respecter les contrats de l’UE.

Lorsqu’on lui a demandé s’il soutiendrait une action de la Commission européenne visant à restreindre les exportations de vaccins vers la Grande-Bretagne, Martin a déclaré: «Je suis tout à fait contre. Ce serait une étape très rétrograde. Il est absolument essentiel que nous maintenions les chaînes d’approvisionnement ouvertes. »

Martin a déclaré que Pfizer / BioNTech augmentait sa production parce que sa chaîne d’approvisionnement mondiale fonctionnait sans restriction. Il a noté que le vaccin de l’entreprise nécessitait 280 matériaux provenant de 86 fournisseurs dans 19 pays, dont la Grande-Bretagne. Et, a-t-il ajouté, d’autres sociétés sont dans la même situation.

«Moderna me dit clairement qu’elle est en mesure d’augmenter [production], ainsi, à condition qu’ils acheminent les matières premières et que la chaîne d’approvisionnement ne soit pas entravée », a-t-il déclaré. «J&J dit exactement la même chose.

Martin a déclaré que la solution consistait pour le Royaume-Uni à reconnaître que, indépendamment des arguments sur les petits caractères des contrats, la réalité est que plus de vaccins circulent des sites de fabrication de l’UE vers la Grande-Bretagne que l’inverse.

« L’Union européenne a joué ce droit et le Royaume-Uni doit rendre la pareille et arrêter l’argy-bargy », a-t-il déclaré.

Mais Martin a prédit que toute décision de la Commission visant à restreindre les expéditions de vaccins européens vers la Grande-Bretagne risquerait de vandaliser la production mondiale de tous les vaccins.

«Je comprends les problèmes d’AstraZeneca», a-t-il déclaré. «Il y a une énorme tension entre AstraZeneca et l’Union européenne. Ils n’ont pas rempli leurs contrats. Mais il ne sert à rien de saper les autres entreprises comme Moderna, J&J ou Pfizer. »