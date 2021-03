Le portail de réservation obligatoire des hôtels en quarantaine est mis en service avec un séjour de 12 nuits à 1875 € par personne

Le portail de réservation pour la mise en quarantaine obligatoire des hôtels a été mis en service et devrait coûter aux voyageurs près de 1900 € par personne pour un séjour de 12 nuits, a déclaré le ministère de la Santé.

Tous les passagers arrivant en Irlande depuis un aéroport ou un port considéré comme «à haut risque», ou qui ont séjourné dans un pays «à haut risque» au cours des 14 jours précédant leur voyage ici, devront mettre en quarantaine pendant deux semaines dans un hôtel désigné à partir de vendredi. , 26 mars. Les personnes arrivant de ces pays doivent prépayer leur séjour avant de venir en Irlande, a déclaré mardi le gouvernement.

Les passagers soumis à une quarantaine obligatoire séjourneront à l’hôtel Crowne Plaza Dublin Airport à Santry avec un tarif standard de 12 nuits comprenant tous les services au coût de 1 875 € par personne. Le tarif supplémentaire pour un autre adulte ou enfant de plus de 12 ans est de 625 € tandis que les enfants de 4 à 12 ans seront facturés 360 € pour le forfait de 12 jours, selon les détails publiés mardi matin. Il n’y a pas de frais pour les enfants âgés de 0 à 3 ans séjournant en famille pendant la période de quarantaine de l’hôtel.

Le gouvernement a également publié un tarif journalier de 150 € pour les adultes en provenance de pays «non désignés» mais qui n’ont pas passé de test PCR avant le départ.

Les clients bénéficieront d’un hébergement en pension complète pendant leur séjour, tandis que le groupe Tifco Hotel, qui a été désigné comme fournisseur de services chargé de superviser la quarantaine obligatoire des hôtels, fournira également des services au sol et de sécurité ainsi que des services de santé et de bien-être aux voyageurs, selon un département. de la déclaration de santé. Les clients auront accès à un espace extérieur pour faire de l’exercice et se déplacer, mais devront pré-réserver l’accès à l’installation. L’hôtel de l’aéroport de Dublin sera exclusivement utilisé pour les voyageurs qui terminent leur quarantaine obligatoire et le personnel a reçu une formation mise à jour conformément à la prévention des infections HSE Covid-19, a-t-il déclaré.

Pays « à haut risque »

Le département a noté que tous les passagers voyageant vers l’Irlande en provenance de pays «à haut risque», y compris ceux qui ont transité par un port ou un aéroport dans l’un de ces pays, doivent compléter la période de quarantaine hôtelière obligatoire de 14 jours, quelle que soit leur nationalité.

Ce la liste des pays à haut risque comprend tous les pays d’Amérique du Sud, de nombreux États africains ainsi que l’Autriche et les Émirats arabes unis. Les personnes arrivant en Irlande pour demander l’asile ne seront pas tenues de payer pour la quarantaine obligatoire, mais termineront leur quarantaine dans un «établissement approprié» organisé par le ministère de l’Enfance et de l’Égalité, selon le communiqué.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a déclaré que le but de la quarantaine obligatoire dans les hôtels était «d’agir comme un moyen de dissuasion» et de se protéger contre la propagation de variantes du virus et a noté qu’il y avait eu une baisse de 80% des arrivées au Royaume-Uni en provenance de pays qui exiger une quarantaine obligatoire à l’arrivée. «Nous voulons le moins de trafic possible de ces pays», a-t-il déclaré.

Il a dit que les forces de défense auraient un «rôle de supervision» à l’hôtel et seraient à l’aéroport pour escorter les gens dans le bus. Le groupe hôtelier Tifco aura un entrepreneur de sécurité agréé dans chaque hôtel, tandis qu’An Garda Síochána sera disponible si les comportements antisociaux ou les perturbations s’aggravent, a déclaré le département.

Concernant les projets de levée des restrictions à partir du 5 avril, M. Donnelly a déclaré que rien n’indiquait que toutes les écoles ne rouvriraient pas complètement après les vacances de Pâques, mais a ajouté que davantage de travail était nécessaire pour supprimer la propagation du virus.

Numéros d’hôpital

Un total de 520 cas de Covid-19 ont été signalés lundi soir, portant à 231 119 le nombre total de cas confirmés en Irlande depuis le début de la pandémie. Un décès dû au virus a été signalé lundi, portant à 4588 le nombre total de morts à ce jour.

Le taux d’incidence le plus élevé du virus dans le pays se trouve actuellement à Offaly, suivi de Longford, Kildare et Dublin. Cork, Kilkenny et Leitrim ont les taux d’incidence les plus bas du pays.

Vendredi 19 mars, 181 063 personnes avaient reçu leurs deux doses du vaccin Covid-19 et étaient entièrement vaccinées. Quelque 487 466 personnes ont reçu leur première dose avec un total de 668 529 doses de vaccin distribuées à ce jour.

Il y avait 342 personnes à l’hôpital avec des cas de Covid-19 lundi soir, contre 359 patients atteints de coronavirus lundi matin et 366 dimanche soir. Les chiffres d’hospitalisation étaient similaires il y a une semaine le 15 mars, alors qu’il y avait 336 personnes hospitalisées avec le virus.

Quelque 80 patients de Covid-19 étaient aux soins intensifs lundi soir, dont 50 personnes sous ventilateurs.

Le médecin en chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, a décrit lundi une «image mitigée» des flambées épidémiques, citant des exemples d’épidémie étudiante à Limerick, un certain nombre d’épidémies dans la communauté des voyageurs irlandais, un petit nombre d’épidémies dans les écoles, un épidémie »dans une garderie à Offaly et épidémies dans les usines de transformation de la viande.

Une revue internationale, publiée lundi par l’organisme de surveillance de la santé de l’État, la Health Information and Quality Authority (Hiqa), a noté que l’Irlande était l’un des seuls pays sur les 18 examinés à ne pas recommander actuellement l’utilisation de tests antigéniques rapides pour détecter les cas de Covid-19. . Dans la plupart des cas, des tests antigéniques rapides positifs, qui prennent environ 15 minutes pour obtenir un résultat, doivent ensuite être confirmés par un test PCR.

L’étude Hiqa a également révélé que l’Irlande avait le troisième taux le plus bas d’hospitalisations et d’admissions aux soins intensifs de Covid-19 dans son examen de 18 pays.