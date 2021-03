Les forces de défense joueront un rôle dans le fonctionnement du système de quarantaine

Les officiers des Forces de défense coordonneront les contacts entre les services de l’État et l’opérateur privé qui gère le système de quarantaine hôtelière obligatoire Covid-19 pour le gouvernement.

La mise en quarantaine obligatoire des hôtels pour les passagers arrivant de 33 pays à haut risque Covid commencera mardi après que le ministre de la Santé Stephen Donnelly a signé des ordres de démarrage lundi soir.

M. Donnelly donnera des détails sur la nouvelle politique lors d’une conférence de presse mardi après-midi.

Il est apparu lundi que des officiers subalternes aux rangs entre le sous-lieutenant et le capitaine devraient superviser les contacts dans chaque hôtel et aux aéroports de Dublin et de Cork, du port de Dublin et de Rosslare Europort.

Les gestionnaires et le personnel des hôtels, ainsi que les entrepreneurs privés de sécurité et les opérateurs de transport entre les aéroports ou les ports et les hôtels de quarantaine, pourront faire part de leurs préoccupations au personnel des Forces de défense qui servira d’officier de liaison de l’État avec les exploitants d’hôtels privés.

On s’attend à ce que le système de quarantaine nécessite un personnel d’environ 100 membres des Forces de défense avec entre 30 et 40 en service à tout moment sous une surveillance de 24 heures.

Les forces de défense seront chargées d’exercer un rôle d’assurance qualité pour l’opération.

Les responsables de l’État s’inquiètent des sensibilités autour du rôle que doit jouer le personnel de l’armée et de la perception d’une armée coordonnant un système de quarantaine obligatoire qui protège le public du Covid-19 mais porte atteinte aux libertés civiles des individus.

«C’est une pièce délicate. Ce n’est pas la loi martiale. Ce n’est pas un internement. Ce n’est pas le Myanmar », a déclaré une source, faisant référence au pays asiatique où l’armée a pris le pouvoir lors d’un coup d’État le mois dernier.

La séparation des personnes arrivant dans l’État aura lieu «côté piste» dans les aéroports où les personnes en provenance des 33 pays à haut risque ou celles arrivant sans test de PCR Covid-19 négatif seront rencontrées par le personnel et accompagnées dans des bus pour le transport vers leur domicile obligatoire. installation de quarantaine.

Les passagers qui arrivent dans l’État en provenance de ces pays devront se soumettre à une quarantaine obligatoire de deux semaines dans un hôtel pour un coût estimé à 2 000 €.

Les nouvelles lois sur la quarantaine obligatoire agiront comme un puissant moyen de dissuasion contre les voyages en Irlande à partir de zones à forte infection, a déclaré lundi Taoiseach Micheál Martin.

Il a dit qu’il prévoyait que le système utiliserait la capacité (2500 chambres d’hôtel) mise de côté, d’autant plus que davantage de pays ont été ajoutés à la liste à partir de laquelle ceux qui voyagent devraient être mis en quarantaine.

La liste des 33 pays de «catégorie 2» comprend désormais un seul État de l’UE, l’Autriche. Cependant, un nombre élevé de cas dans des États de l’UE tels que la Tchéquie, la Hongrie et Malte pourrait les voir s’ajouter.

M. Martin a déclaré que la quarantaine obligatoire serait à son apogée lorsque le nombre de cas serait très faible en Irlande, et aiderait à faire en sorte qu’ils n’augmentent pas à nouveau en flèche.

Il a déclaré que la transmission communautaire était la question clé pour le moment.

Le contrat d’hébergement des passagers en quarantaine a été attribué au groupe Tifco Hotel, qui exploite 24 hôtels dans l’État dont le Crowne Plaza et le Holiday Inn Express près de l’aéroport de Dublin, l’hôtel Hilton à Kilmainham, les hôtels Travel Lodge à proximité des aéroports, ainsi que Clontarf. Château.

«La mise en quarantaine obligatoire aura un effet dissuasif sur les personnes qui entrent en Irlande», a déclaré M. Martin, bien qu’il ait prédit «une demande importante» pour les chambres.

Tout en anticipant que la liste des pays serait ajoutée, il a rejeté la mise en quarantaine obligatoire pour les passagers entrants de tous les pays, ce que certains membres de l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) ont plaidé.

Il a déclaré que la législation exigeait que les pays soient ajoutés à la liste pour de bons motifs de santé publique et qu’il n’y aurait aucune base légale pour appliquer la règle à tous les pays. Il a dit que cela n’aurait aucun sens et que Nphet dans son ensemble était clair sur la question «et était d’accord avec une approche équilibrée».

Le Taoiseach, s’exprimant sur RTÉ Radio’s News at One, a déclaré que l’opérateur du programme serait responsable de la sécurité (privée) et que la Garda Síochána n’aurait aucun rôle dans la surveillance des hôtels.

«Ce n’est pas une prison. Nous vivons dans une démocratie libérale. Il y a des équilibres à trouver ici », a-t-il dit.