Taoiseach, le gouvernement comparé à Cromwell sur les restrictions et les fermetures d’églises

Le Taoiseach et le gouvernement ont été comparés à Oliver Cromwell dans une dispute au Dáil sur les restrictions de Covid-19, la fermeture d’églises et les affirmations selon lesquelles l’Irlande est le seul pays de l’UE à «enfermer effectivement les gens dans leurs maisons».

Le ministre d’État Thomas Byrne a déclaré qu’il était «scandaleux» pour le TD indépendant Michael McNamara de faire une telle comparaison avec le soldat anglais qui a réprimé la rébellion en Irlande au 17ème siècle et écrasé l’église catholique et le clergé.

M. McNamara a fait cette réclamation en dénonçant le niveau des restrictions de Covid-19 et la durée de leur mise en place.

Le Clare TD a déclaré que les droits pourraient être restreints sur la base de la santé publique «mais ces restrictions doivent être proportionnées et nécessaires. En Irlande, les églises et toutes les confessions religieuses (lieux de culte) sont fermées ».

M. McNamara a déclaré que la Cour suprême écossaise avait jugé mercredi qu’il était contraire à la Convention européenne des droits de l’homme et disproportionné de fermer les églises.

«Si c’est disproportionné en Écosse, c’est disproportionné en Irlande parce que nous sommes liés par la même convention.» Il a déclaré que l’Irlande est le seul pays d’Europe où les églises sont fermées, et si elle empêche les gens d’exercer la liberté de mouvement et «si nous sommes le seul pays d’Europe avec la moitié de nos magasins fermés et le seul pays d’Europe enfermant effectivement les gens dans leurs maisons, alors je suggère que c’est disproportionné ».

Il a déclaré que Taoiseach Micheál Martin a déclaré à la radio «que nous vivons dans une démocratie libérale. Soit il ne sait pas ce qu’est une démocratie libérale, soit l’homme se fait des illusions.

Il a déclaré que M. Martin avait promis de gouverner en républicain lors de son élection. «Il existe de nombreuses traditions républicaines, dont l’une est la tradition d’Oliver Cromwell. C’est dans cette tradition républicaine que lui et le gouvernement gouvernent actuellement. Venant de Drogheda, le ministre d’État sera bien conscient de ce qu’est la tradition républicaine d’Oliver Cromwell. »

M. Byrne a déclaré que «quiconque entre à la Chambre et accuse quiconque, en particulier une personne née et élevée à Drogheda, d’être comparable à Cromwell est scandaleux». Trois mille personnes ont été tuées par les hommes de Cromwell lorsqu’ils ont pris d’assaut Drogheda.

Lorsque M. McNamara a déclaré que Cromwell était vénéré en Grande-Bretagne, le ministre a déclaré qu ‘«il n’est certainement pas vénéré à Drogheda et dans l’est de Meath».

M. Byrne a déclaré: «Ma lignée de Byrnes a été déplacée de Wicklow à Mayo à cause de Cromwell. Ce que le député a dit est scandaleux ». Le Clare TD a rétorqué, «mais c’est vrai. Ça fait mal parfois.

Le ministre d’État, qui est responsable des affaires européennes, a déclaré que le Taoiseach traitait de la liberté de circulation, soutenait le certificat vert numérique européen pour permettre à ceux qui ont une preuve de vaccination contre le coronavirus, se sont rétablis du virus ou avoir un test PCR négatif.

Mais il a dit pour le moment qu’ils n’encouragent aucun voyage international mais accordent la priorité au déploiement des vaccins le plus rapidement possible et «pour garder les gens en sécurité et en bonne santé».

Auparavant, le Taoiseach avait déclaré au Dáil que le gouvernement envisagerait d’autoriser plus de personnes que les 10 actuellement autorisées à assister aux services religieux, y compris aux funérailles, dans le cadre de l’examen des restrictions, mais il ne pouvait donner «aucune garantie».