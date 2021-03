Un accident de train en Egypte fait au moins 32 morts et des dizaines de blessés

Au moins 32 personnes ont été tuées et 84 blessées lorsque deux trains sont entrés en collision vendredi dans le centre de l’Égypte, ont déclaré des responsables du ministère de la Santé.

La collision s’est produite après que les freins d’urgence de l’un des trains, qui circulaient dans la même direction, aient été déclenchés par des «inconnus», a indiqué l’autorité ferroviaire.

Les freins ont provoqué l’arrêt de l’un des trains et le deuxième s’écraser par derrière, a-t-il déclaré. L’autorité mène de nouvelles enquêtes, a-t-elle ajouté.

L’accident s’est produit au nord de la ville égyptienne de Sohag. Photographie: Google Maps



Des images diffusées par les médias locaux ont montré des wagons de train déraillés, dont plusieurs gravement endommagés, au-dessus d’un canal d’eau.

Le parquet a déclaré qu’il avait ordonné une enquête sur l’accident près de la ville de Tahta, au bord du Nil, à environ 365 km au sud du Caire.

« Les trains sont entrés en collision alors qu’ils roulaient à des vitesses pas très élevées, ce qui a entraîné la destruction de deux wagons et un troisième à se renverser », a déclaré une source de sécurité à Reuters.

Les gens se rassemblent autour de l’épave des deux trains qui sont entrés en collision. Photographie: Télévision d’État égyptienne / AFP via Getty Images



Le ministère de la Santé a déclaré dans un communiqué que 32 personnes étaient mortes et que des dizaines d’ambulances transportaient des blessés dans les hôpitaux locaux. Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que 84 personnes avaient été blessées.

L’Égypte possède l’un des réseaux ferroviaires les plus anciens et les plus vastes de la région et les accidents faisant des victimes sont courants. – Reuters