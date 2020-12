Miriam Lord: Les TD ne comptaient pas sur le cadeau de Noël de Taoiseach

Mercredi était le dernier jour du Taoiseach au Dáil avant la pause festive.

Avant de partir et après avoir adressé à tout le monde des compliments de la saison et ses meilleurs vœux pour la nouvelle année, il a mis la cerise sur le gâteau en laissant derrière lui un cadeau de Noël des plus glorieux pour ses adversaires.

Parlez de les gâter.

Les députés d’arrière-ban du Fianna Fáil étaient écœurés.

Le Clanger de Noël de Micheál est tombé dans la cheminée du Palais des Congrès un mercredi après-midi endormi. Cela a apporté une grande joie à tous les garçons et filles de l’opposition, en particulier ceux de People Before Profit, Solidarity et Sinn Féin.

Richard Boyd-Barrett est arrivé le premier et ses cris excités ont retenti autour des docks de Dublin alors qu’il se remettait sur ses talons, émerveillé par la magie de tout cela. En regardant son petit visage choqué, il était difficile de savoir ce qu’il pourrait faire ensuite: s’évanouir ou pleurer ou flâner pour les médias une fois qu’il se serait calmé.

À ce moment précis, RBB a dû se sentir comme le garçon de l’annonce de thé de Barry.

« Camarades, vous ne devinerez jamais ce que le Père Noël a apporté! »

Car il était là, l’étonnant Clanger de Noël de Micheál, tout brillant et nouveau et complètement inattendu.

Lorsque Richard a posté sa lettre au pôle Nord demandant «un jeu Che Guevara PlayStation, une nouvelle chemise à carreaux, un mégaphone et une surprise», il n’a jamais dans ses rêves les plus fous pensé que la surprise serait un Fianna Fáil Taoiseach debout à Dáil Éireann et en déclarant que le plan de sauvetage de 64 milliards d’euros pour les banques en 2008, qui a eu lieu sous la surveillance de Fianna Fáil et a paupérisé la nation, n’était pas un «plan de sauvetage».

Solutions simplistes

Mais c’est exactement ce que Micheál Martin a fait au milieu de Questions sur la législation promise lors d’une de ses querelles de routine avec Boyd-Barrett. Le PBP TD s’est émerveillé de la façon dont le gouvernement peut invoquer les raisons pour lesquelles il ne peut pas garantir financièrement les travailleurs licenciés de Debenham, mais il n’y a eu aucun problème à trouver de l’argent ou à créer un précédent de 64 milliards d’euros lorsque les banques ont dû être renflouées.

L’argument suivait un cours familier – le socialiste Dún Laoghaire attaquant le Taoiseach pour avoir abandonné les travailleurs et le chef du Fianna Fáil attaquant Boyd-Barrett pour avoir «agi le populiste» et «dirigeant les gens tout le temps sur la colline, prétendant que c’était facile, solutions simplistes ….. »

Alors rien n’est simple?

«C’était pour les banques», a lancé RBB de l’autre côté du parquet.

C’est à ce moment-là que le Taoiseach eut son soudain afflux de sang à la tête.

Micheál est apparu de plus en plus frustré alors qu’il dénonce quotidiennement la «rhétorique populiste» des leaders de l’opposition tels que Boyd-Barrett, Mattie McGrath et Mary Lou McDonald.

Il répond en se comportant comme s’ils le dérangeaient, ce qui doit être une grande source de joie, les incitant à atteindre de plus grands sommets de provocation.

De nos jours, le Taoiseach est un riz beaucoup trop facile et ils le savent.

Quand il était sur une lancée pour attaquer RBB, perfectionnant les tactiques de déchaînement du TD, la petite barbe du sauvetage a encore une fois percé le sang-froid de Micheál.

Il est parti, reprochant au DT de «prétendre qu’il s’agissait de solutions simples et simplistes quand vous savez dans votre cœur, vous savez dans votre cœur…»

Zing!

Zing! Entrant du socialiste sur les rives, tout à fait prévisible. Pourtant, cela a complètement renversé le Taoiseach. Micheál s’arrêta, visiblement énervé, fit une double prise et s’écarta de sa trajectoire.

Tu veux parler des banques? Hein? Hein? Il était tout agacé.

«… Je vais vous parler des banques. Les banques n’ont pas été renflouées. Les actionnaires des banques n’ont pas été renfloués, l’État a pris des capitaux, les actionnaires n’ont pas été renfloués. »

A-t-il entendu ce qu’il vient de dire? Pas de sauvetage? Ah ici.

Mais la brume rouge était tombée.

«Ce n’est pas une chose populaire à dire, mais ce sont les faits», a-t-il déclaré à un Boyd-Barrett étonné et à la poignée de TDs étouffés qui se réveillent soudainement dans l’obscurité de l’auditorium presque vide. « Mais vous ne voulez jamais entendre les faits parce que vous vivez dans un pays des merveilles économique fantastique. »

Pas vrai.

Richard était déjà en train de se prélasser dans la magnificence du Christmas Clanger de Micheál – le meilleur cadeau que tout petit garçon Boyd-Barrett aurait pu espérer – et il vivait dans un véritable pays des merveilles hivernales.

«J’étais sidéré», a-t-il dit joyeusement aux médias par la suite.

Mais c’était un cadeau de Noël bienvenu que beaucoup pouvaient partager.

Les Shinners étaient si ravis qu’ils ont gargouillé d’appeler le Taoiseach à corriger le record du Dáil et à admettre qu’il y avait en fait un plan de sauvetage, à moins que tout le pays, y compris le parti de Micheál, ait vécu dans un pays des merveilles économique fantastique depuis 12 ans et imaginé il n’y avait pas ce terrible renflouement bancaire quand il y en avait.

Amnésie sélective

Les gens seront étonnés. Tout cela n’était-il qu’un rêve?

Peut-être que le Taoiseach, qui était membre du cabinet pendant ces jours sombres, souffre d’amnésie sélective. Cela a dû être une période traumatisante pour lui. Là encore, ce fut une période traumatisante pour beaucoup de gens, qui adoreraient le luxe de pouvoir oublier.

Si Micheál était très techniquement correct, il était également hors de propos au point d’illusion.

Bien sûr, ce n’était pas du tout un plan de sauvetage. C’était une fouille. Ce qui s’est passé, c’est que le pays était sur le dessus et que tout le monde avait un fouet jusqu’à ce qu’ils soient fauchés, puis nous avons tous vécu heureux pour toujours.

Oh cher.

Après quelques mois très difficiles à s’installer dans le travail de Taoiseach, à lutter contre des calamités stupides à l’intérieur et une pandémie mondiale à l’extérieur, Micheál pourrait se reposer. Il a presque réussi à traverser l’écart mercredi et était sur le point de montrer au Convention Center une paire de talons propres jusqu’en janvier prochain, lorsqu’il a explosé dans le dernier tour.

Et pour aggraver les choses, le Tánaiste Leo Varadkar répond aux questions des dirigeants le dernier jour du mandat.

Ce seront des choix minces pour tous les minous assoiffés du Palais des Congrès jeudi, car un certain chat aura accaparé toute la crème …

Pas de sauvetage? Vraiment?

Alors que le Dáil se termine pour 2020, Micheál Martin espère que ce Clanger est juste pour Noël et non pour la vie.

Morto pour lui.