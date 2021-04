L’Italie craint que la foule n’ait infiltré la campagne de vaccination

Appuyez sur play pour écouter cet article

ROME – La mafia italienne détourne les vaccins de ceux qui en ont le plus besoin, craignent les législateurs.

Alors que l’Italie peine à mettre sur pied sa campagne de vaccination défaillante, la commission anti-mafia du parlement examine si les syndicats du crime redirigent les vaccins vers leurs amis au détriment des personnes âgées et vulnérables, en particulier dans le sud où ils exercent souvent un contrôle sur les autorités sanitaires. .

L’augmentation continue des décès dus au COVID-19 en Italie, alors que le taux a considérablement ralenti dans les pays voisins, a conduit certains, y compris le Premier ministre Mario Draghi, à blâmer les jeunes pour avoir fait la queue pour se faire vacciner.

Lors d’une conférence de presse jeudi soir, Draghi a déclaré: «Avec quelle conscience quelqu’un saute-t-il dans la file d’attente, sachant que cela laisse une autre personne vulnérable, qui a plus de 65 ans ou est fragile, et qui a un risque concret de mort?»

Le groupe de réflexion de l’Institut d’études politiques internationales (ISPI) estime que 8 000 vies en Italie auraient pu être sauvées depuis janvier si les vaccins avaient été davantage ciblés sur les personnes âgées.

Mais on craint de plus en plus que la foule utilise son pouvoir pour faire vacciner les gens à l’avance. Le nombre d’agents de santé – faisant partie de la première vague de personnes à vacciner – a augmenté de façon suspecte, en particulier dans des régions comme les Pouilles. Les administrateurs, les consultants en communication et même les constructeurs travaillant sur les sites de santé ont reçu leurs coups de cœur après avoir été ajoutés à la liste des priorités.

Et une interprétation vague des directives du ministère de la Santé a permis aux 20 régions d’Italie, qui sont en charge des soins de santé, d’attribuer des coups à des individus et des groupes bien connectés tels que des politiciens, des avocats, des juges et des journalistes. Trois régions du sud – la Sicile, la Calabre et la Campanie – ont distribué autant ou plus de ces doses prioritaires qu’elles en ont aux personnes âgées de plus de 80 ans.

Au moins 1 000 personnes soupçonnées de sauter la file d’attente font l’objet d’une enquête de la part de diverses forces de police et procureurs en Italie, dont 150 rien qu’à Palerme. Le maire de Corleone en Sicile a démissionné après avoir été accusé d’avoir abusé de sa position pour obtenir des vaccins pour lui-même et ses conseillers.

Cela a incité la commission parlementaire anti-mafia à exiger les noms des personnes vaccinées. Mario Giarrusso, membre de la commission et militant anti-mafia de longue date, a déclaré à POLITICO qu’il avait sollicité des listes de noms de plusieurs régions du sud avec des numéros suspects.

Il a déclaré: «Des personnes se font vacciner qui ne font pas partie de toute catégorie de priorité spécifiée par le gouvernement, en particulier dans certaines régions où il y a une forte densité de mafia, et nous soupçonnons que la mafia gère les vaccinations.»

Dans des régions comme la Calabre, les autorités ont souvent été placées sous le contrôle du gouvernement central en raison d’infiltrations mafieuses, a noté Giarrusso.

Mais même dans les zones où la mafia exerce beaucoup moins d’influence, le déploiement du vaccin n’a pas donné la priorité aux citoyens plus âgés, selon les experts.

Les membres de l’armée et les détenus des prisons ont reçu un statut prioritaire, ainsi que plus d’un million de travailleurs des écoles et des universités, même si la plupart des enseignements ont été transférés en ligne.

Selon Matteo Villa, chercheur au groupe de réflexion ISPI, la raison de l’échec plus large de la stratégie du gouvernement est le manque de lignes directrices claires.

Comme d’autres pays, l’Italie a donné la priorité aux personnes de plus de 80 ans, aux travailleurs à domicile et aux agents de santé. Mais sous la pression d’être un leader dans la course à la vaccination, l’Italie a donné des coups aux travailleurs de la santé à un rythme beaucoup plus rapide qu’aux plus de 80 ans. « Tous les travailleurs de la santé ont été vaccinés à la fin du mois de janvier. Mais il l’a fait aux dépens des personnes âgées », a déclaré Villa.

Fin janvier, sept vaccins sur dix étaient destinés à des enfants de moins de 60 ans. Et au 31 mars, l’Italie était bien en deçà de l’objectif de l’UE de 80% des plus de 80 ans ayant reçu au moins une dose unique.

Même maintenant, plus de moins de 60 ans ont été vaccinés que de plus de 80 ans, selon les chiffres officiels.

Draghi s’est plaint jeudi que le nombre d’agents de santé augmentait continuellement et a ordonné que l’accent soit mis sur les personnes âgées.

«Nous devons vacciner en priorité toutes les personnes âgées de plus de 70 ans», a-t-il déclaré.

Draghi a nommé Francesco Figliuolo, général de l’armée et expert en logistique, pour remettre le déploiement du vaccin sur les rails. Mais avec l’Italie enregistrant vendredi 718 décès de coronavirus, la plus forte augmentation quotidienne depuis décembre, elle continue de compter le coût en vies.

Giarrusso, le sénateur anti-mafia, a juré de s’attaquer aux truands. «Nous devons vérifier qui a sauté la file d’attente. Ces personnes enlèvent le vaccin à ceux dont la vie est en danger. «

