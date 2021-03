Covid-19: jusqu’à 30000 personnes âgées en soins de longue durée non encore complètement vaccinées

Jusqu’à 30 000 personnes âgées en soins de longue durée ne sont toujours pas complètement vaccinées contre Covid-19 et attendent leur deuxième dose, a confirmé le HSE.

En réponse à une question parlementaire du leader d’Aontú et de Meath West TD Peadar Tóibín demandant la date à laquelle les résidents des maisons de soins infirmiers ont été complètement vaccinés, le HSE a déclaré que des dizaines de milliers de doses étaient toujours en attente.

Dans une lettre datée du 25 mars, le HSE a déclaré qu’au 21 mars, 107 168 des plus de 65 ans en établissement de soins de longue durée avaient reçu une première dose d’un vaccin Covid-19 tandis que 77 056 avaient reçu deux doses. La lettre indiquait que le déploiement du vaccin dans les maisons de soins se poursuivrait dans les jours à venir.

M. Tobin a noté que le ministre de la Santé Stephen Donnelly s’était précédemment engagé à faire en sorte que les personnes de plus de 65 ans et en soins de longue durée soient vaccinées d’ici la fin du mois de janvier.

« Très probablement, ces vaccinations se prolongeront jusqu’en avril », a déclaré M. Tóibín, ajoutant que le retard dans le déploiement « pose des risques et des défis importants ».

‘Le plus exposé’

Il a souligné que le secteur des foyers de soins a été «le plus exposé tout au long de cette pandémie [AND]plus de personnes sont mortes dans ces institutions en moins de temps que toute autre institution dans l’histoire de l’État. »

M. Tóibín a suggéré que les gens seraient «choqués que, alors que nous entrons en avril, 30 000 personnes attendent toujours leur deuxième vaccin dans ces maisons de soins. Cela signifie également que là-bas, les visites dans les foyers de soins qui ont été annulées pendant des mois resteront interdites pour des milliers de personnes. C’est déchirant étant donné à quel point les gens ont souffert de l’isolement dans les maisons de soins infirmiers.

Il a déclaré que M. Donnelly «continue de ne pas atteindre les objectifs de vaccination ni de protéger correctement nos plus vulnérables. Deux mois après la date limite de sa promesse, des résidents de maisons de retraite attendent une deuxième dose. Ceci est tout simplement inacceptable et continue de mettre en danger la vie de nos plus vulnérables ».

En cours

Dans un communiqué de vendredi soir, le HSE a déclaré que «le programme de vaccination des résidents et du personnel des établissements de soins de longue durée est en cours».

Une porte-parole a déclaré que la vaccination des personnes de la cohorte 1 avait commencé début janvier avec la première série de vaccinations achevée le 24 janvier.

Elle a déclaré que les personnes qui n’ont pas pu recevoir le vaccin à l’origine sont vaccinées par le biais de processus de nettoyage « soit lorsque d’autres résidents / membres du personnel du même établissement reçoivent leur vaccination à la dose 2, soit lors de visites supplémentaires à (l’établissement) ou dans les centres de vaccination gérés. par le HSE ».

Elle a ajouté qu’avec «chaque semaine qui passe, le nombre de personnes nécessitant un nettoyage continue de diminuer considérablement. Au cours de la semaine commençant le 21 mars, un peu moins de 45 doses 1 seront administrées et 3 520 doses 2 seront administrées. Le programme de vaccination Dose 2 et de «nettoyage» se poursuivra en mars 2021. »