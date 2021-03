Semaine de Miriam Lord: la réputation de Jimmy Deenihan atteint l’Ouganda

Non arrête. Arrête ça.

C’est comme ça.

Un forage.

Bien que ce ne soit pas un ancien forage. C’est « Jimmy’s Borehole ». Tout le chemin de Kerry au village de Naminyagwe dans l’est de l’Ouganda.

Jimmy Deenihan, cinq fois vainqueur de toute l’Irlande et ancien ministre du Fine Gael, ne fait pas les choses à moitié. Il reste occupé depuis qu’il s’est retiré de la politique nationale après avoir perdu son siège aux élections de 2016.

Deenihan a toujours été un collecteur de fonds très actif pour des projets dans sa communauté locale, mais il est également membre du conseil d’administration de l’association humanitaire internationale Goal.

Il a décidé d’agir à la suite d’une visite en Ouganda il y a deux ans lorsqu’il a vu comment les villageois devaient faire une marche de deux heures jusqu’au puits de forage sûr le plus proche pour puiser de l’eau propre. Parfois, cela n’était pas possible, de sorte que la communauté prenait de l’eau des puits peu profonds infestés de maladies à proximité.

L’ancien ministre des Arts a été tellement choqué par ce qu’il a vu qu’il s’est mis à organiser une collecte de fonds pour couvrir le coût d’un nouveau forage d’eau potable pour la région. Il a encordé quelques amis quand il est retourné à Kerry et ils ont commencé à s’entraîner pour une expédition de 5 380 m au camp de base du mont Everest. Six mois plus tard, ils ont terminé le trek et ont atteint leur objectif de collecte de fonds. Le coût de construction du forage était de 6 900 €.

«Il est incroyable de penser que cet investissement relativement modeste transformera des centaines de vies», a déclaré Jimmy.

Lundi était la Journée mondiale de l’eau et les habitants de Naminyagwe célébraient la mise en service de leur nouvelle installation d’eau potable. Francis Etiang, président du comité des utilisateurs de l’eau, a remercié Deenihan, Goal et le peuple irlandais pour leur soutien. «Jusqu’à présent, nous devions obtenir de l’eau de puits peu profonds pour l’utiliser dans nos maisons», a-t-il déclaré. «Les puits sont contaminés par des vers. Les enfants et les adultes tombaient souvent malades. »

Le comité supervisera l’entretien et le nettoyage du forage, et chaque ménage contribuera 25 cents par mois à l’entretien. Deux personnes seront sélectionnées parmi les ménages chaque semaine pour s’assurer qu’il est maintenu propre. Le forage a également une fosse couverte pour éviter de creuser par les animaux.

Une plaque a été mise en place pour marquer l’arrivée du nouveau puits. «Don de Jimmy Deenihan et d’amis irlandais», dit-il.

Une plaque érigée au nouveau forage d’eau à Nyaminyagwe, dans l’est de l’Ouganda, remerciant Jimmy Deenihan et ses amis en Irlande pour la collecte de fonds pour cette nouvelle installation vitale



Mais pour tous les habitants, il est simplement connu sous le nom de «Jimmy’s Borehole».

Alors ils ont dû savoir qu’il était un politicien de métier.

Mais pourquoi s’arrêter là?

Il y a beaucoup de forages de rechange à Leinster House.

Peut-être que Goal devrait vous contacter.

Tout est grec pour Mark Daly

Mark Daly, Cathaoirleach du Seanad, aime beaucoup les voyages à l’étranger. Il adore se rendre aux États-Unis, où il côtoie des politiciens irlandais-américains à Capitol Hill, où les sénateurs sont des personnes très importantes. Pas comme en Irlande, où ils pensent seulement être.

Dieu l’aime, mais il doit manquer le battement des moteurs à réaction et l’odeur du carburant d’aviation. Sur une note plus heureuse, Mark doit être en ligne pour une avalanche de savoureuses invitations de parlements d’outre-mer chaque fois que ce désagrément de verrouillage prend fin.

Les sénateurs ont remarqué que leur président s’est efforcé ces derniers temps de beurrer les autres nations quand il en a l’occasion.

Il y était de nouveau lundi, ce que nous avons vite découvert était le jour de l’indépendance en Grèce.

«Je veux faire quelques remarques», a-t-il dit. «Nous sommes reconnaissants au peuple et au pays grecs pour leur contribution au monde, non seulement pour nous donner le sens et l’idée de la démocratie, mais aussi pour le mot lui-même. L’Irlande est unique en ce qu’elle possède la seule capitale avec une rue nommée d’après la langue grecque. »

Puis il a donné quelques faits sur le pays et a prononcé quelques mots du jargon.

«Zeéto eeméra anexartisías» bégaya Mark, ravi de lui-même. Cela signifie «joyeux jour de l’indépendance».

Quelques semaines plus tôt, c’était au tour de la Bulgarie, avec des faits plus amusants pour captiver les sénateurs.

«Chestit praznik signifie« Joyeuses fêtes »en bulgare, et le 3 mars marque la date internationale du rétablissement de l’État bulgare de l’Empire ottoman en 1878.»

En février, le Cathaoirleach a tenu à marquer la fête nationale de l’Estonie. «Un an avant que Dáil Éireann ne siège pour la première fois, l’Estonie a déclaré son indépendance le 24 février 1918.» Cette année marque le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Estonie et l’Irlande.

«Dans mon meilleur estonien,« Head Vabariigi aastapäeva ».»

La semaine précédente, il a commencé son petit discours sur la Journée de la Lituanie par un joyeux «Su laisvës diena, Lietuva».

Et en janvier, le Seanad a eu la chance de siéger le jour de l’Australie. Daly en était très content. «Cette année est le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Irlande et l’Australie et le 80e anniversaire de la première rencontre entre un taoiseach irlandais, Éamon de Valera, et un Premier ministre australien, Ben Chifley. Les relations diplomatiques continuent de prospérer sous la direction du nouvel ambassadeur d’Australie en Irlande, SEM Gary Gray, arrivé l’année dernière.

Malheureusement, il n’a pas traité la Chambre d’un dicton australien.

Mais revenons à la Grèce et à l’affirmation du Cathaoirleach selon laquelle Dublin est la seule capitale à avoir une rue nommée d’après la langue grecque.

David Norris a demandé comment cette rue s’appelait.

«C’est Greek Street», a révélé Mark.

Autour du fond des quatre courts.

«La prochaine fois que vous passerez devant les Quatre Cours, vous pourrez voir la seule rue au monde portant le nom de la langue grecque.»

Mais est-ce vrai? Londres possède la célèbre rue grecque de Soho, bien qu’elle tire apparemment son nom d’une église grecque du XVIIe siècle de la région.

Quant à Dublin, nous avons trouvé cette pépite d’information dans un rapport scientifique préparé pour le Groupe de travail interculturel du North West Inner City Network: «Palatine Square a été nommé d’après les Palatins, une secte protestante d’Allemagne qui s’est installée dans la région de Dublin 7, tout comme les huguenots, qui ont été expulsés de France, se sont installés dans le quartier des libertés de Dublin 8. Greek Street a été ainsi nommée en raison de sa population ethniquement diversifiée; à cette époque, les personnes de l’étranger étaient désignées de manière générique sous le nom de «grec». »

Plaidoyer personnel de McGrath

Vendredi, à l’occasion de l’anniversaire de la mort de son père, le ministre des Dépenses publiques Michael McGrath a envoyé un rappel aux gens pour qu’ils soutiennent la Journée de la jonquille, la collecte de fonds annuelle de l’Irish Cancer Society.

«Je doute qu’il y ait une maison dans le pays qui n’a pas été touchée par le cancer», a-t-il déclaré. «Comme tant d’autres, j’ai ma propre histoire. Mon père, Jack, est mort d’un cancer le jour de la jonquille il y a 26 ans. Je m’en souviens comme si c’était hier. C’était un beau vendredi après-midi ensoleillé. Je lui ai tenu la main lorsqu’il est décédé chez lui entouré de sa famille.

«Ma famille en avait très peu à l’époque et nous avons bénéficié de l’aide des services de soins palliatifs communautaires de Marymount Hospice. Ce sont des gens très spéciaux.

«L’image ci-dessous est celle d’une époque bien plus ancienne et plus heureuse.

«Veuillez soutenir l’Irish Cancer Society de toutes les manières possibles.»

Le ministre des dépenses publiques, Michael McGrath, garçon, sur les genoux de son père, Jack. Photographie gracieuseté de Michael McGrath



Michael dit qu’il avait «presque deux ans» sur cette jolie photo de lui assis sur les genoux de son père. Il avait 18 ans lorsque Jack est mort.

«Un jour que je n’oublierai jamais.»

Et il demande aux gens de ne pas oublier la Journée de la jonquille et d’envoyer un SMS à DAFFODIL au 50300 pour faire un don de 6 €, ou de faire un don en ligne sur donate.cancer.ie.

Grande semaine verte éclipsée par Chu

Les dénonciations chez les Verts suite à la décision controversée de la présidente du parti Hazel Chu de contester une élection partielle de Seanad tout en se déclarant temporairement indépendante pour un vote qu’elle a peu d’espoir de gagner, ont éclipsé les trois grands événements de la semaine.

Le premier a été l’approbation par le gouvernement du projet de loi sur l’action climatique, un grand succès pour le Parti vert. Cela a été perdu dans le tapage en cours sur la déclaration de Seanad de Chu.

La deuxième était la Semaine nationale de l’arbre et la troisième était le retour des moutons dans la péninsule de Cooley.

Loin des combats internes, la sénatrice du Fianna Fáil Erin McGreehan arborait le drapeau vert incontesté.

À l’occasion de la Semaine nationale de l’arbre, elle a parlé de sa «vraie passion» pour les arbres irlandais indigènes. Elle s’est fixé la noble et merveilleuse ambition d’en planter 1000 et a été vue en train de distribuer de petits gaules d’arbres indigènes à des collègues de Leinster House à Noël dernier.

«Si vous ne plantez pas d’arbre cette semaine, je vous exhorte à aller vous renseigner sur le folklore derrière chacun de nos arbres», a-t-elle dit, informant les sénateurs que l’aulne était l’arbre de ce mois-ci.

«L’aulne était considéré dans la vieille tradition irlandaise comme le premier arbre dont un homme a jailli … Il était également utilisé pour fabriquer des boucliers. Donc, les Red Branch Knights of Ulster – j’ai toujours pensé que c’était un nom étrange d’appeler une ancienne armée irlandaise – mais Craobh Rua était leur nom … parce qu’ils ont fait leurs boucliers d’aulne et quand vous coupez l’aulne, il devient rouge. Vous aviez donc une armée de branches rouges qui venait pour vous.

Vendredi, Erin, basée à Louth, a déclaré que 20 ans s’étaient écoulés depuis la crise de la fièvre aphteuse, qui a anéanti les troupeaux de moutons dans la péninsule de Cooley, au nord de Louth et au sud de l’Armagh.

«Des générations d’élevage, remontant à des centaines d’années, ont été perdues et ne pourront jamais être récupérées.»

Mais depuis lors, les agriculteurs ont travaillé dur pour réapprovisionner les collines, et la région compte désormais la plus grande association d’éleveurs de moutons d’Irlande.

«Peut-être que l’année prochaine, les sénateurs pourront visiter la péninsule et voir les meilleurs moutons du pays.