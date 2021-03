Samedi prochain, le 3 avril, le troisième verrouillage de Covid-19 de la République aura duré plus longtemps que les deux premiers combinés, et pourtant le virus circule toujours à des niveaux beaucoup plus élevés qu’après les verrouillages de l’année dernière.

Les nouveaux cas sont bloqués entre 500 et 700 par jour. Le taux de reproduction de Covid-19 est estimé à un niveau indiquant que le virus se propage à nouveau. La moyenne sur sept jours des nouveaux cas quotidiens – une mesure clé qui atténue les fluctuations des chiffres quotidiens – a atteint un creux de 480 le 9 mars, mais a augmenté de 18% depuis lors.

Même le Tánaiste Leo Varadkar a concédé jeudi qu’il était «très difficile de voir» les chiffres chuter sous 500 nouveaux cas par jour en raison de la mutation plus transmissible «B117», la variante Covid maintenant dominante ici qui provoque une troisième vague d’infections à travers Europe et a balayé l’Irlande après Noël, après avoir été détecté pour la première fois en Grande-Bretagne à la fin de l’année dernière.

Pour un public qui en a assez de 88 jours de verrouillage depuis la fin décembre, il n’y a pas eu de récompense pour se plier au plus grand bouleversement jamais vécu dans sa vie de tous les jours.

Cette semaine, l’équipe nationale d’urgence de santé publique a mis la «stase» dans la lutte contre Covid-19 à de «petits dérapages» – des personnes retournant sur leur lieu de travail et une mixité sociale accrue.

De nouvelles recherches ont montré que, bien qu’elles soient interdites en vertu des restrictions actuelles de niveau 5, les visites sociales dans d’autres ménages ont doublé, passant d’une situation où 5% des personnes à la fin de janvier les entreprenaient à 11,5% maintenant.

Tout cela a soulevé des questions sur l’efficacité des verrouillages. Avec une solution alternative par la vaccination de masse se révélant douloureusement lente avec le déploiement prolongé des jabs, le gouvernement est-il confronté au risque de «perdre la place» et de mettre en péril un respect plus large des mesures de santé publique?

«Nous sommes dans une situation particulièrement délicate. Les nombres de cas ont plafonné ou sont même en train de virer dans la mauvaise direction. Nous pourrions en déduire que le gouvernement a peut-être déjà perdu un peu la place », a déclaré le Dr Hannah Durand, chercheuse en sciences du comportement à NUI Galway.

Alors que le pays ne peut pas se permettre d’ignorer les restrictions, les gens sont «vraiment épuisés» par la pandémie et doivent avoir le sentiment qu’ils ont un certain contrôle et que leurs sacrifices contribuent à ralentir la propagation du virus afin de les encourager à rester. avec les mesures, dit-elle.

Approche carotte et bâton

Certaines récompenses par un assouplissement des restrictions, même minime, pourraient être utiles d’un point de vue psychologique lorsque le gouvernement décidera la semaine prochaine des mesures de restriction après Pâques. Une approche de la carotte et du bâton pourrait aider à améliorer et à maintenir le respect des mesures de santé publique.

Taoiseach Micheál Martin a déclaré que l’accent sera mis sur les activités de plein air dans les modifications des restrictions à partir du 5 avril. Prolonger la limite de voyage de 5 km pourrait être une carotte à offrir; les contacts relaxants à l’extérieur pourraient en être une autre.

«Il est vraiment difficile de convaincre les gens que rencontrer une autre personne à l’extérieur à une distance sociale avec des masques n’est pas une chose sûre à faire, alors que c’était une chose sûre à faire et que nous étions autorisés à le faire auparavant», a déclaré Dr Durand.

« Je pense donc qu’une sorte de facilitation des réunions sociales avec un très petit nombre de personnes dans des contextes très spécifiques pourrait aider les gens à passer à travers. »

L’immunologiste Luke O’Neill attribue le glissement à la «fatigue pandémique», qui est essentiellement un manque de conformité où les gens en ont assez et ne font pas confiance aux directives de santé publique.

«Une des raisons de leur réduire un peu de relâche est de réduire la fatigue pandémique, puis ils sont plus dociles», a-t-il déclaré.

«En d’autres termes, les gens achèteront dans l’entreprise stricte de ne pas mélanger les ménages si vous êtes autorisé à jouer à une partie de golf ou quoi que ce soit, parce que cela soulage les gens.»

Le professeur Luke O’Neill considère le dérapage conformément aux mesures de santé publique comme une «fatigue pandémique». Photographie de dossier: Nick Bradshaw / The europe-infos.fr



Le professeur O’Neill évoque la crise du VIH / sida dans les années 1980, où la recommandation initiale d’abstinence sexuelle a été rapidement abandonnée en raison d’un non-respect généralisé, en faveur d’un virage vers la «réduction des risques» et des campagnes de sexualité sans risque pour empêcher la propagation des le virus.

«Nous assisterons à un virage de Covid vers la réduction des méfaits et cela inclurait des choses comme:« Ce n’est pas grave si vous voulez rencontrer votre petit-enfant; il y a là un petit risque et vous pouvez le prendre si vous le souhaitez. Si vous le faites, il peut être judicieux de porter un masque ou de limiter votre contact à un court laps de temps », a-t-il déclaré.

Réponse compliquée

La colère et la frustration croissantes du public compliquent sans aucun doute la riposte de l’État à la pandémie et affaiblissent la volonté de certains de continuer à respecter les restrictions les plus sévères. La dernière enquête d’opinion publique réalisée par Amárach Research pour le ministère de la Santé a montré que l’un des plus grands sauts de frustration pendant la pandémie s’est produit au cours de la troisième semaine de mars.

Environ 44% des personnes interrogées ont déclaré se sentir frustrées – le niveau le plus élevé de la pandémie – contre 33% la semaine précédente, tandis que 22% ont déclaré être en colère – encore une fois, le niveau le plus élevé de la pandémie – 18 pour cent la semaine précédente.

«Cette colère peut vous donner le sentiment de justice morale de dire: ‘Au diable la solidarité, je vais suivre mon chemin.’ Je pense que c’est le cas, mais c’est une minorité de personnes », a déclaré Ian Robertson, professeur de psychologie au Trinity College de Dublin.

Les chiffres appuient cette dernière affirmation – si le gouvernement perd la place, il n’en perd qu’une partie jusqu’à présent. L’enquête Amárach a révélé qu’une majorité massive de 82% des personnes pensent que les restrictions actuelles sont appropriées ou insuffisantes, alors que seulement 18% les jugent trop extrêmes.

Le professeur Robertson prévient que la perception des personnes en colère atteignant «une certaine limite» et ayant besoin de briser les restrictions était «très dangereuse», car cela augmente l’anxiété et, à long terme, ne permettra pas aux gens de se sentir mieux, en particulier si le nombre de cas continue d’augmenter et cela s’allonge. le confinement.

Le concept de personnes approchant de leur limite est un mythe et «vraiment pathologique», a-t-il déclaré.

Tout aussi dangereux

Une minorité de personnes prenant le risque de violer les directives est tout aussi dangereuse, menaçant de répéter la réouverture de Noël qui a causé tant de morts et qui a potentiellement glissé sur la pente, le Brésil est tombé alors qu’il se débattait avec des réinfections d’une nouvelle variante plus dangereuse.

«Le problème, c’est que d’autres personnes les voient [people breaching guidelines] prenant le risque et ils disent: «Eh bien, s’ils le font, pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire? Cela corrode ce sentiment de solidarité », a déclaré le professeur Robertson.

«Défier Mère Nature – un virus – est une manière très immature d’exprimer sa colère et une manière très destructrice pour les 80% de personnes qui la sucent.

Le Dr Durand dit qu’il ne peut y avoir de place pour la confusion dans les déclarations publiques du gouvernement concernant ce que le public peut et doit faire à partir de ce moment critique, en particulier lorsque les gens se désengagent sur la question à cause de propos négatifs sur la «perte de contrôle» et mauvaise direction ».

«Nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et le message doit refléter cela», a-t-elle déclaré.

«Cela permet de s’assurer que les gens sont conscients qu’en adhérant aux restrictions, en prenant ces précautions supplémentaires, ils nous aident à nous sortir de cette pandémie le plus tôt possible.»