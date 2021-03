Comment résoudre le problème de protocole du Brexit en Irlande du Nord

Raoul Ruparel était le conseiller spécial du Premier ministre pour l’Europe sous Theresa May et a été directement impliqué dans les négociations sur le Brexit pendant trois ans. L’année dernière, il a prédit comment les deux parties sortiraient d’une impasse majeure en matière de pêche.

Trois mois après le Brexit, nous avons besoin d’une solution permanente aux problèmes à la frontière de l’Irlande du Nord.

Le protocole de l’Irlande du Nord – qui maintient essentiellement NI à l’intérieur de l’union douanière de l’UE et du marché unique des marchandises – signifie que des contrôles et des contrôles doivent être imposés aux marchandises transitant de la Grande-Bretagne (GB) vers NI.

Mais les problèmes persistants pour les entreprises en Irlande du Nord ont vu le Royaume-Uni prolonger de manière controversée et unilatérale les délais de grâce pour les produits alimentaires passant de la Grande-Bretagne au NI. Cela a conduit à beaucoup de colère à Bruxelles. Malgré les tensions, les deux parties se sont engagées à faire fonctionner le protocole. Alors, voici ce qui est en jeu et comment ils pourraient le faire.

Si aucune solution permanente n’est trouvée, les entreprises alimentaires comme les supermarchés doivent faire face à des charges importantes à la fin des délais de grâce actuels qui dispensent des contrôles. La perturbation potentielle est centrée sur les contrôles sanitaires et phytosanitaires (SPS), ce qui signifie que les commerçants ont besoin de certificats sanitaires d’exportation pour de nombreux produits, y compris l’approbation officielle des vétérinaires.

Le temps et le coût associés perturberont les chaînes d’approvisionnement alimentaire de NI et auront un réel impact sur la vie quotidienne. Pourtant, les deux idées existantes pour une solution à long terme au problème SPS ne semblent pas viables.

Le premier est un accord SPS similaire à celui que l’UE a conclu avec la Suisse. Cela oblige essentiellement la Suisse à adopter toute la législation européenne dans ce domaine afin de supprimer tout besoin de certification ou de contrôle. La Grande-Bretagne a clairement indiqué qu’elle n’accepterait rien qui implique un alignement indéfini des règles, de sorte que cette approche est politiquement irréalisable.

La simple copie de cet accord est également peu susceptible d’être acceptable pour l’UE – à tout le moins, elle aurait besoin de son propre mécanisme de règlement des différends sur mesure, et l’UE a clairement indiqué qu’elle ne reproduirait pas le processus de résolution politique ardu qu’elle a avec les Suisses ailleurs. .

Le second est un accord vétérinaire similaire à celui entre l’UE et la Nouvelle-Zélande. Cela n’exigerait aucun alignement des règles, mais il vise à reconnaître les normes SPS élevées de l’autre partie et à permettre une réduction de la proportion de marchandises nécessitant des contrôles à la frontière. Le Royaume-Uni et l’UE auraient déjà dû parvenir à un tel accord. Pourtant, même ce plan ne changerait pas fondamentalement les lourdes charges pesant sur les entreprises de NI étant donné qu’elles découlent de la nature des contrôles et de la certification nécessaires, et pas seulement de leur volume.

Cela signifie que nous avons besoin de quelque chose de nouveau et qu’il existe deux solutions potentielles; un à l’échelle du Royaume-Uni et un spécifique à NI.

Un correctif à l’échelle du Royaume-Uni

L’approche à l’échelle du Royaume-Uni impliquerait que le Royaume-Uni et l’UE parviennent à un nouvel accord SPS basé sur la gestion des divergences afin d’essayer de limiter le besoin de tout contrôle ou certification.

Le concept de gestion des divergences a déjà été convenu dans certaines parties de l’accord de commerce et de coopération (TCA) conclu par les deux parties l’année dernière, le Royaume-Uni s’engageant à ne pas régresser sur le droit du travail et de l’emploi social en vigueur. Si tel est le cas, l’UE peut prendre des mesures correctives. Ceci est appliqué et supervisé par un panel d’experts.

En outre, une clause de rééquilibrage permet à l’une ou l’autre des parties de prendre des mesures si une lacune faussant les échanges se creusait dans la législation des deux parties, par exemple si le Royaume-Uni décidait de ne pas suivre les lois de l’UE à l’avenir. Ensemble, ces processus fournissent un mécanisme de gestion des divergences qui peut être utilisé ailleurs.

Bien que les mécanismes de l’ACT visent à éviter les tarifs, il serait logique d’appliquer ces principes à l’agroalimentaire. Si la Grande-Bretagne décidait de régresser ou de modifier ses normes SPS, l’UE serait libre de prendre des mesures correctives et de rétablir la certification et les contrôles complets. De même, si l’UE instituait de nouvelles réglementations ou législations dans les domaines SPS et que le Royaume-Uni choisissait de ne pas suivre, l’UE pourrait réagir. Comme dans l’ACT, les deux actions seraient soumises à un examen par un groupe spécial d’arbitrage, qui déciderait si les étapes étaient nécessaires et proportionnées.

Les jugements porteraient probablement moins sur la distorsion des échanges, mais sur toute réduction potentielle de la qualité ou des normes pour les consommateurs. La TCA prévoit déjà une réponse rapide, et les processus devraient être complétés par des agences nationales de répression fortes des deux côtés. Il pourrait également être adapté aux défis spécifiques auxquels il est confronté. Par exemple, les contrôles sur les animaux vivants entre GB et NI fonctionnent relativement bien et étaient présents dans une certaine mesure avant le Brexit, ils pourraient donc continuer.

Cette solution signifie essentiellement des barrières minimes ou nulles sur le commerce agroalimentaire, mais laisse encore le Royaume-Uni diverger à l’avenir s’il le souhaite. Il ressemblerait à l’accord suisse sur le terrain – et offrirait sans doute encore plus de protection à l’UE en mettant en place un mécanisme de résolution clair et rapide par opposition aux mécanismes politiques laineux du pacte suisse.

Elle présente également l’avantage de ne nécessiter aucune modification du droit de l’UE. Le Royaume-Uni satisferait aux exigences du droit de l’UE tout en profitant des avantages de l’accord, et s’il cessait de répondre à ces exigences, il cesserait d’en profiter.

Plan spécifique NI

Si cette solution à l’échelle du Royaume-Uni n’est pas souhaitable, il existe un autre plan, et celui-ci est spécifique à NI.

Une telle approche a déjà été lancée par des groupes d’entreprises d’Irlande du Nord. Essentiellement, cela élargirait le concept de marchandises considérées comme «à risque» d’être vendues dans l’UE à partir des droits de douane et des règles d’origine uniquement pour inclure les réglementations agroalimentaires. Si aucun produit à risque n’est vendu, il sera exempté des exigences agroalimentaires.

Si la Grande-Bretagne et l’UE acceptent de prolonger les périodes de grâce jusqu’à la fin de l’année et, surtout, mettent en place une surveillance et un partage de données approfondis, cela renforcera la confiance dans un tel plan. Les entreprises qui disposent de données cohérentes prouvant que leurs produits ne sont vendus qu’en NI devraient bénéficier de dérogations à compter de la fin des délais de grâce.

Cette approche exigerait une certaine dérogation au droit de l’UE, mais cela pourrait être justifié par les circonstances uniques de NI et n’aurait pas besoin d’être copié ailleurs. Le protocole de l’Irlande du Nord le fait déjà en maintenant NI dans l’union douanière et le marché unique des marchandises de l’UE, mais pas dans le reste du marché unique.

De nombreux membres de l’UE se demanderont pourquoi ils devraient accepter l’un ou l’autre de ces éléments. Pourtant, personne ne peut prédire ce que le rejet de propositions comme celles-ci signifiera à long terme. Le protocole de l’Irlande du Nord a un mécanisme de consentement intégré, ce qui signifie qu’il repose en fin de compte sur le soutien de l’Assemblée d’Irlande du Nord. Ce serait en effet une personne courageuse qui prédirait comment la politique nord-irlandaise évoluera au cours des quatre prochaines années, étant donné les tensions déjà apparues.

L’UE a pris des engagements et des responsabilités pour les deux communautés d’Irlande du Nord lorsqu’elle a accepté le protocole, et il ne s’agit pas simplement d’une question britannique ou irlandaise. Le protocole promet «d’avoir le moins d’impact possible sur la vie quotidienne des communautés en Irlande et en Irlande du Nord». Cela s’applique non seulement à la perturbation de la vie de l’autre côté de la frontière avec l’Irlande, mais à la place de l’Irlande du Nord en tant que partie du Royaume-Uni. Il est difficile de voir comment cela est atteint dans le cadre de l’approche actuelle.

Ces propositions ne visent pas à abandonner ou à supprimer le protocole, mais à s’assurer qu’il est à la fois juste et durable. S’ils ne fonctionnent pas ou si le Royaume-Uni choisit de diverger, le pire des cas est que nous nous retrouvions là où nous avons commencé, bien qu’avec une réserve de bonne volonté pour l’UE de la part des syndicalistes d’Irlande du Nord, ce qui fait cruellement défaut pour le moment.

Les politiciens britanniques devraient également écouter. Le Royaume-Uni est sans doute dans le pire de tous les mondes en matière de réglementation SPS, aligné sur l’UE tout en étant traité entièrement comme n’importe quel autre pays tiers. En adoptant une approche à l’échelle du Royaume-Uni, la Grande-Bretagne peut tirer parti des avantages d’un commerce fluide, tout en conservant le droit de faire quelque chose de différent à l’avenir si elle le souhaite. Aucune des deux approches n’empêcherait le Royaume-Uni de conclure un accord commercial avec les États-Unis ou de rejoindre le pacte commercial du PTPGP. Et les plans pourraient aider à remédier à la baisse de 75% d’une année sur l’autre des exportations de produits alimentaires et de boissons du Royaume-Uni vers l’UE observée en janvier.

Je n’ai aucune illusion sur le fait que parvenir à un tel accord sera facile étant donné que la confiance entre les deux parties est si faible, ce qui ne fait qu’exacerber les actions unilatérales du Royaume-Uni. Mais les deux parties ont pris des engagements envers le peuple d’Irlande du Nord et ont promis d’envisager des solutions pragmatiques. Il est temps de soutenir cela par de l’action.