Il est temps pour l’Europe et les États-Unis de travailler ensemble sur la Chine

Peter Beyer est un député de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) au Bundestag et le coordinateur transatlantique du gouvernement allemand.

BERLIN – Quelques décennies plus tard, lorsque les historiens reviennent sur notre époque, ils peuvent voir ces années comme le début d’une nouvelle guerre froide.

La Chine poursuit un plan pour devenir une superpuissance économique, militaire et technologique – et dans certains domaines, elle semble déjà avoir une avance presque insurmontable, provoquant une rivalité intense avec les États-Unis. Ce différend est appelé à être la lutte de pouvoir déterminante du 21st siècle.

Compte tenu des enjeux de ce concours, nombreux sont ceux des deux côtés de l’Atlantique qui se demandent: où en est l’Europe?

Il est devenu de plus en plus clair que rester neutre est irréaliste, naïf et dangereux. Le moment est venu pour l’Europe de prendre une position ferme.

Cela ne signifie pas que nous, Européens, devrions nous aligner sans discernement sur la politique de Washington. Au lieu de cela, l’Union européenne et les États-Unis doivent former une équipe solide. En agissant en tant que «partenaires de leadership» – comme l’a déjà proposé le président américain George HW Bush – nous pouvons bâtir un nouvel ouest.

La prise d’assaut du Capitole américain par les partisans du président américain Donald Trump cherchant à renverser les résultats des élections était un avertissement clair que nos démocraties sont vulnérables – et que nous devons intensifier notre engagement pour les protéger. Nous devons veiller à ce que l’Occident redevienne un modèle attractif et être clair sur ce qui nous différencie des pays non démocratiques et des rivaux systémiques.

Nous devons tirer parti de l’un des principaux avantages des démocraties: que nous pouvons coopérer les uns avec les autres sur la base de la confiance, alors que Pékin, pour la plupart, est autonome. Une stratégie commune vis-à-vis de la Chine se concentrerait sur trois domaines principaux: l’économie, la sécurité et la politique technologique.

Une telle entreprise s’accompagne également d’une obligation: pendant le mandat du président élu américain Joe Biden, les États-Unis et l’Europe doivent considérablement renforcer leur alliance.

Nous devons conclure un paquet commercial global UE-États-Unis avec lequel Washington peut chercher à restaurer la confiance perdue en Europe. L’époque des tarifs américains sur l’acier et l’aluminium, ainsi que les sanctions extraterritoriales visant des alliés proches, doit prendre fin. Les deux partenaires doivent également parvenir rapidement à un accord sur un remplacement du bouclier de protection des données UE-États-Unis sur la protection transatlantique des données.

Suite à l’échec du partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP), nous avons appris qu’un accord de libre-échange entre l’UE et Washington doit être élaboré progressivement. Cela signifie que nous devons négocier et mettre en œuvre des chapitres spécifiques au lieu d’attendre la négociation définitive de l’accord complet. Un commerce transatlantique accru renforcera également notre résilience économique et nos chaînes d’approvisionnement contre l’influence de Pékin.

Nous devons stimuler le commerce et, pour cela, nous avons besoin d’un accord de libre-échange transatlantique ambitieux. Avec le Partenariat économique régional global – un accord de libre-échange entre les nations de l’Asie-Pacifique – la Chine a progressé dans l’Indo-Pacifique, laissant l’Occident jouer un rattrapage.

De plus, nous devons pousser la Chine à adhérer enfin aux règles et normes internationales par le biais d’une réforme de l’Organisation mondiale du commerce. Un comportement qui abuse du système de l’OMC doit déclencher des sanctions sévères, alors même que nous nous rendons compte qu’à l’ère de l’hyper-mondialisation, un découplage complet de la Chine est irréaliste.

En matière de sécurité, l’Allemagne, en étroite coopération avec les alliés de l’OTAN, doit assumer une plus grande responsabilité sur les questions de sécurité, surtout à la périphérie de notre continent, et dans les relations avec la Russie. Une architecture de sécurité occidentale forte donne aux démocraties plus de marge de manœuvre et une plus grande indépendance.

Un conseil de sécurité nationale allemand à Berlin, similaire à celui de Washington, devrait être mis en place pour coordonner notre politique étrangère et de sécurité, la rendant ainsi plus puissante et efficace. L’Allemagne doit atteindre l’objectif de 2% de dépenses de l’OTAN et afficher la solidarité allemande dans la mer de Chine méridionale, où la marine allemande enverra pour la première fois un navire.

Le Nouvel Occident devrait également fixer des normes et des règles internationales en matière de nouvelles technologies – avant que les Chinois ne nous y mettent.

La Chine a raté la révolution industrielle et a perdu sa stature en conséquence. C’est à la base de son ambition d’être à la pointe de la révolution technologique de cette époque. Ce qui est clair, c’est que quiconque dirige l’intelligence artificielle, la bio-ingénierie et d’autres domaines innovants deviendra (et restera) une superpuissance économique et militaire.

Pékin surveille ses citoyens plus impitoyablement et plus efficacement que le KGB ne le pourrait jamais; elle opprime les Ouïghours et efface la démocratie à Hong Kong. Un monde dans lequel la Chine établirait les règles et les normes à l’ère de la technologie serait moins libre, moins démocratique et moins digne d’être vécu.

C’est pourquoi de nombreux Allemands déploient des efforts concertés pour empêcher le géant chinois de la technologie Huawei d’installer son matériel dans notre réseau 5G. Et c’est pourquoi le New West devrait travailler en étroite collaboration sur les questions de technologie et de science numériques, en particulier dans le secteur de la santé et de l’industrie de la défense. La manière dont la société allemande BioNTech et l’américain Pfizer ont coopéré à leur développement d’un vaccin contre le SRAS-CoV-2 est un bon exemple de ce que les Européens et les Américains peuvent accomplir ensemble.

Il n’y a pas de temps à perdre: la Chine doit être obligée de respecter les règles internationales, et nous ne pouvons y parvenir que si nous agissons de concert. Toute impasse ou tout différend en Occident ne fera que donner un coup de pouce à la Chine.